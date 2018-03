10 tài tử nổi bật nhất màn bạc năm 2016

Vì sao Jason Bourne là điệp viên ăn khách nhất thế kỷ 21 / Hollywood thế kỷ 21 - miền đất hứa của diễn viên châu Á

Tom Hanks

Ngay sau khi bộ phim Sully nói về vị cơ trưởng cùng tên (đã cứu sống hành khách trong vụ tai nạn sông Hudson năm 2009) được ra mắt, giới chuyên môn dành tặng Tom Hanks những lời có cánh. Nam diễn viên gạo cội lột tả hoàn hảo hình ảnh cơ trưởng Sully – một người hùng điềm đạm, không cần lên gân dù được ngợi ca. Hanks là thỏi nam châm thu hút khán giả đến rạp và giúp Sully bất ngờ đạt doanh thu lên tới 200 triệu USD trên toàn cầu.

Vai diễn cơ trưởng Sully giúp Hanks trở thành một ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" vào đầu năm 2017. Ngoài Sully, ông còn thành công về mặt thương mại khi thủ vai chính giúp bộ phim phiêu lưu Inferno mang về 217 triệu USD.

Benedict Cumberbatch

Ngôi sao người Anh khởi đầu năm 2016 bằng việc tái xuất trong vai thám tử Sherlock Holmes trên truyền hình qua tập phim The Abominable Bride. Tác phẩm thu hút tới 8,4 triệu lượt khán giả. Sau đó, Cumberbatch khiến nhiều người bất ngờ bằng vai diễn “quái chiêu” trong bộ phim hài Zoolander 2.

Cumberbatch khép lại năm 2016 bằng việc gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Anh thủ vai Stephen Strange - một pháp sư quyền năng và thông thái - trong bom tấn Doctor Strange. Bộ phim này thành công rực rỡ về doanh thu khi mang về hơn 636 triệu USD và mở đường cho Cumberbatch bước vào hàng ngũ những người hùng màn bạc của Marvel.

*Cảnh Benedict Cumberbatch luyện phép trong "Doctor Strange"

Robert Downey Jr.

Khi Cumberbatch gia nhập vào thế giới của Marvel, anh có dịp sát cánh bên một “Sherlock Holmes” khác là siêu sao Robert Downey Jr. Ngôi sao này nhận thù lao tới 33 triệu USD trong năm qua dù chỉ góp mặt duy nhất trong một bộ phim. Tác phẩm đó là Captain America: Civil War – hiện đứng đầu danh sách các phim ăn khách nhất năm.

Civil War trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 1,1 tỷ USD một phần bởi sức hút từ tên tuổi Robert Downey Jr. Trong phim, anh thủ vai “Người Sắt” Tony Stark và trực tiếp đối đầu với nhóm siêu anh hùng khác quan điểm do Captain America đứng đầu. Trong năm 2017, tài tử hạng A dự kiến góp mặt ở bộ phim được chờ đợi là Spider-Man: Home Coming.

Casey Affleck

“Kỳ diệu”, “xuất sắc”, “ngoại hạng”... là những mỹ từ mà giới phê bình dành cho vai diễn của Casey Affleck trong bộ phim được đánh giá rất cao Manchester By The Sea. Bộ phim tâm lý kể về một người chú phải học cách chăm sóc cháu mình sau khi cha cậu bé qua đời... Sau khi được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance, Manchester By The Sea được đánh giá như một trong những phim hay nhất của năm 2017.

Màn nhập vai mang nhiều sắc thái biểu cảm từ hạnh phúc, buồn bã cho tới tức giận của Casey Affleck là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Trang Indiewire không ngần ngại xếp Affleck ở vị trí số một trong danh sách những ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng Oscar Nam chính. Trang Hitfix thậm chí còn ca ngợi: “Vai diễn người chú của Affleck xứng đáng là hình mẫu cho ai muốn tìm hiểu về nghệ thuật diễn xuất”.

Sau nhiều năm đứng sau cái bóng của người anh nổi tiếng Ben Affleck, Casey cuối cùng cũng đã tạo được bước ngoặt cho riêng mình. Tại giải Quả Cầu Vàng 2017, Casey Affleck có tên trong danh sách đề cử "Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc".

Dwayne Johnson

Sau khi rời bỏ sàn đấu vật, cựu võ sĩ “The Rock” ngày nào thậm chí còn thành công rực rỡ hơn. Trong năm 2016 này, Dwayne Johnson gây ấn tượng bằng việc vượt qua hàng loạt ngôi sao như Thành Long, Tom Cruise hay Johnny Depp ... để trở thành tài tử có thu nhập cao nhất thế giới. Theo tạp chí Forbes, ngôi sao cơ bắp đã nhận được mức thù lao 64,5 triệu USD trong năm qua. Tờ People chọn Dwayne Johnson vào vị trí “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh”.

Hai bộ phim mà anh tham gia là Central Intelligence và Moana (lồng tiếng) đều thành công về mặt thương mại. Trong năm 2017, Dwayne Johnson hứa hẹn còn tỏa sáng hơn nữa với các bộ phim Jumanji, Baywatch và đặc biệt là bom tấn hành động Fast & Furious 8.

Dev Patel

Tám năm kể từ khi bước ra ánh sáng với Slumdog Millionaire, nam diễn viên gốc Ấn Độ Dev Patel lại một lần nữa đứng trước cơ hội được vinh danh ở các giải thưởng điện ảnh. Anh nhận được lời khen ngợi cho hai bộ phim trong năm 2016 là Lion và The Man Who Knew Infinity, trong đó bộ phim đầu tiên đã giúp Dev Patel có một đề cử tại giải Quả Cầu Vàng sắp tới.

Trong The Man Who Knew Infinity, Patel thủ vai nhà toán học lừng danh người Ấn Độ Srinivasa Ramanujan. Còn trong Lion, anh lại thử sức mình trong vai một người con lưu lạc của Ấn Độ trở về tìm gia đình mình sau 25 năm xa xứ. Trang Indiewire đưa Dev Patel vào danh sách ứng cử viên Oscar cho cả hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" (phim The Man Who Knew Infinity) lẫn "Nam diễn viên phụ xuất sắc" (Lion).

Matt Damon

Năm 2016 của Matt Damon khởi đầu bằng việc anh được đề cử Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc". Vai diễn phi hành gia bị mắc kẹt trên sao Hỏa của Damon trong The Martian giúp Damon được đề cử lần thứ ba tại Oscar trong sự nghiệp.

Tới mùa hè, anh lại khiến nhiều người hâm mộ thích thú khi trở lại với vai diễn “thương hiệu” Jason Bourne. Bộ phim đánh dấu lần Damon tái xuất với nhân vật Bourne sau chín năm nghỉ ngơi. Tác phẩm hành động – ly kỳ này đã thu về 415 triệu USD trên toàn cầu. Hiện Matt Damon chuẩn bị cho dự án phim sử thi The Great Wall của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

* Cảnh hành động của Matt Damon trong "Jason Bourne"

Andrew Garfield

Sau khi dự án The Amazing Spider-Man bị hủy không làm tiếp phần ba, nam diễn viên Andrew Garfield đã có một năm 2015 hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Khoảng lặng này được xem là thời điểm mà Garfield nhìn lại sự nghiệp và lựa chọn bước đi tiếp theo một cách đúng đắn. Dường như nam diễn viên 33 tuổi này đã rút được nhiều kinh nghiệm để bùng nổ đúng lúc trong năm 2016 với hai tác phẩm được đánh giá cao - Silence và Hacksaw Ridge.

Trong Hacksaw Ridge, Garfield thủ vai người hùng chiến tranh Desmond Doss. Đây là người đã trở nên nổi tiếng trong Thế chiến II nhờ việc từ chối giết người và trở thành người đầu tiên trong lịch sử Mỹ nhận được Huân chương Danh dự mà không cần nổ phát súng nào. Hacksaw Ridge nằm trong danh sách những phim hay nhất năm 2016 theo lựa chọn của Viện Điện ảnh Mỹ AFI, trong khi Garfield được Hội phê bình Mỹ trao giải “Nam diễn viên xuất sắc trong phim hành động” và có tên trong danh sách đề cử Quả Cầu Vàng.

Ngoài ra, bộ phim Silence mà Garfield hợp tác cùng đạo diễn tên tuổi Martin Scorsese cũng là một ứng cử viên tiềm năng tại Oscar 2017.

Ryan Gosling

Trong năm 2016, Ryan Gosling tiếp tục chứng tỏ với người hâm mộ rằng anh có tài năng chứ không chỉ gương mặt đẹp. Vào giữa năm, tài tử này đóng cặp ăn ý cùng ngôi sao Russell Crowe tạo thành bộ đôi thám tử tư gây nhiều tiếng cười trong The Nice Guys. Tới cuối năm, Gosling lại nổi lên với tư cách một ứng cử viên sáng giá trong mùa giải thưởng với vai diễn nghệ sĩ nhạc Jazz - Sebastian - trong La La Land.

Trong phim, Sebastian đem lòng yêu một cô diễn viên trẻ (Emma Stone) tại Los Angeles. Câu chuyện tình yêu được tô điểm bằng âm nhạc của họ được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2016. Tại Quả Cầu Vàng 2017, Gosling được đề cử "Nam diễn viên phim hài/nhạc kịch xuất sắc" và "Ca khúc hay nhất" (bản City of Stars song ca cùng Emma Stone).

Denzel Washington

Dù đã ở tuổi 61 và có trong tay hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng, ngôi sao gạo cội Denzel Washington vẫn cho thấy niềm đam mê với nghệ thuật lớn lao. Ông đảm nhiệm một lúc hai vai trò đạo diễn và diễn viên chính trong bộ phim tâm lý Fences. Đây là tác phẩm đặt bối cảnh vào thập niên 1950 với tâm điểm là người đàn ông da đen Troy (Washington thủ vai). Troy phải chật vật để lo miếng ăn cho gia đình và tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội phân biệt chủng tộc.

Viện Điện ảnh Mỹ đã đưa Fences vào danh sách “10 phim Mỹ hay nhất năm” trong khi Washington được đề cử Quả Cầu Vàng cho “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Ông cũng đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đề cử Oscar sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thịnh Joey