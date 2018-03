10 sự kiện điện ảnh nổi bật thế giới 2016

10 tài tử nổi bật nhất màn bạc năm 2016 / Màn ảnh rộng 2016 - năm hoàng kim của thể loại kinh dị

Leonardo DiCaprio nhận Oscar sau hơn 20 năm chờ đợi

Sinh năm 1974, Leonardo DiCaprio được xem là một trong những tài tử xuất sắc trong thế hệ của mình. Anh từng nhận năm đề cử Oscar, bao gồm bốn lần ở hạng mục diễn xuất và một trên cương vị nhà sản xuất. Tuy nhiên vận may vẫn ngoảnh mặt với DiCaprio tại giải thưởng danh giá nhất thế giới suốt hơn 20 năm trước 2016. Câu chuyện này trở thành chủ đề bàn tán trong giới hâm mộ điện ảnh toàn cầu.

* Khoảnh khắc Leonardo DiCaprio nhận giải Oscar

Khoảnh khắc trao giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc'

Với vai diễn người thợ săn trong The Revenant, cuối cùng Leonardo DiCaprio được Viện hàn lâm vinh danh. Đây là bộ phim thử thách nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên khi anh phải bơi qua sông băng, ngủ trong xác động vật, đánh nhau với gấu thật và ăn gan bò rừng sống trên trường quay. Chiến thắng của DiCaprio thậm chí còn thu hút dư luận hơn cả việc Spotlight giành giải "Phim hay nhất". Theo trang Variety, chỉ trong một phút sau khi tên anh được xướng lên, đã có hơn 440.000 mẩu tin ngắn trên Twitter về sự kiện - kỷ lục mới trong lịch sử Oscar.

Các nghệ sĩ da màu kêu gọi tẩy chay Oscar 88

Trong liên tiếp hai năm 2015 và 2016, danh sách đề cử Oscar chỉ toàn diễn viên da trắng. Các hạng mục khác cũng gần như vắng bóng người da màu. Điều đó làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận nghệ sĩ. Đạo diễn Spike Lee - người được Viện hàn lâm Mỹ trao giải Thành tựu trọn đời vào tháng 11 năm 2015 - tuyên bố tẩy chay Oscar và giải thích: “Không thể có chuyện trong hai năm liên tiếp, 40 ứng viên được đề cử ở Oscar trong các hạng mục diễn xuất đều là người da trắng”.

Lời kêu gọi này được ủng hộ bởi Jada Pinkett Smith (vợ tài tử Will Smith). Chồng cô là một trong những diễn viên da màu trượt đề cử Oscar dù được khen ngợi với phim Concussion. Một số nghệ sĩ khác như George Clooney, Reese Witherspoon và Lupita Nyong’o cũng bày tỏ sự thất vọng với danh sách. Hashtag #OscarsSoWhite bùng nổ trên Twitter thể hiện sự phản đối của công chúng. Một tuần sau khi công bố các đề cử, Viện hàn lâm phải thay đổi các điều luật, kết nạp thêm nhiều phụ nữ và người thuộc các nhóm thiểu số vào tổ chức. Qua đó, họ hy vọng có những kết quả bầu chọn đa dạng hơn trong mùa Oscar 2017.

"Deadpool" mở đường cho trào lưu phim siêu anh hùng 17+

Deadpool là phim siêu anh hùng 17+ chuyển thể từ truyện tranh Marvel. Dù có ngân sách khiêm tốn (58 triệu USD), phim bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu với doanh thu lên đến 782 triệu USD. Trên thực tế, tác phẩm có nội dung đơn giản nhưng hấp dẫn nhờ phong cách hài hước và bạo lực lập dị. Nhân vật chính biết mình chỉ là một sản phẩm hư cấu, nhiều lần trò chuyện trực tiếp với khán giả và không ngần ngại nói tục trên màn ảnh.

* Trailer phim "Deadpool"

Trailer phim 'Deadpool'

Thành công của Deadpool tạo ra trào lưu làm phim 17+ trong đề tài siêu anh hùng. Các nhà sản xuất tự tin hơn khi đưa vào nhiều yếu tố nhạy cảm, thay vì chỉ dừng lại ở mức PG-13 (trẻ em dưới 13 tuổi nên có cha mẹ hướng dẫn) như thường lệ. Phiên bản DVD Batman v Superman được phân loại R, sau đó là một phim hoạt hình riêng về Batman - The Killing Joke - cũng ở hạng mức này. Trên Collider, nhà sản xuất Simon Kinberg xác nhận Logan - phim cuối cùng tài tử Hugh Jackman thủ vai dị nhân Wolverine - sẽ có những cảnh bạo lực đẫm máu hạn chế người xem dưới 17 tuổi.

Fan "Batman v Superman" và "Suicide Squad" tẩy chay giới phê bình

Batman v Superman và Suicide Squad là hai bom tấn chuyển thể từ truyện tranh DC Comics. Cả hai đều không được lòng giới phê bình với điểm số chỉ 27% và 26% trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Batman v Superman bị chỉ trích vì tham lam nhồi nhét nhiều tình tiết cho các phần tiếp theo, còn Suicide Squad thất bại vì kịch bản lỏng lẻo.

Phản hồi tiêu cực khiến một bộ phận người hâm mộ công kích mạnh mẽ giới phê bình. Các trang BuzzFeed và Daily Dot tổng hợp nhiều Twitter của người hâm mộ lên án các cây bút chê phim, bao gồm cả những lời cáo buộc rằng họ được trả tiền để đưa ra ý kiến thiên lệch. Vào tháng 8, trên trang Change.org, một nhóm người ủng hộ Suicide Squad thậm chí còn kiến nghị dẹp bỏ Rotten Tomatoes - chuyên trang tổng hợp mọi bài phê bình của các nhà chuyên môn - với hơn 22.000 chữ ký thu thập được.

Cả hai phim sau đó lần lượt thu về 873 triệu và 745 triệu USD trên toàn cầu.

Kết quả liên hoan Cannes gây tranh cãi

It's Only The End of The World của đạo diễn Xavier Dolan kể về một nhà biên kịch đồng tính thành danh trở về nhà sau 12 năm xa cách để báo với người thân rằng anh sắp chết. Trong quãng thời gian họ đoàn tụ, nhiều bí mật gia đình được hé mở. Tác phẩm bất ngờ nhận Grand Prix (Giải thưởng lớn) - giải quan trọng thứ hai ở Cannes, dù trước đó nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Phim chỉ có điểm số 44% trên chuyên trang Rotten Tomatoes và bị chê ở phần kịch bản rời rạc, câu chuyện công thức.

Khi giải thưởng được công bố, tờ The Globe And Mail tường thuật nhiều nhà báo đã la ó phản đối từ một rạp chiếu trong cùng tòa nhà. Đáp lại lời phê bình, Xavier Dolan khẳng định: "Đây là bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của tôi".

>> Xem tiếp

Ân Nguyễn