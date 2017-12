10 series phim truyền hình gây sốt năm 2017

Game of Thrones (mùa bảy)

Mùa mới của loạt phim sử thi kỳ ảo Game of Thrones chỉ có 7 tập thay vì 10 tập như những mùa trước. Tình tiết chủ đạo trong phần mới là quân Bóng Trắng vượt Tường Thành tấn công vào lãnh địa loài người. Trong khi đó, Mẹ Rồng và Jon Snow bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái, đồng thời kết thành liên minh chống trả kẻ thù phương Bắc. Trang The Verge nhận định: "Game of Thrones mùa thứ 7 có thể không nhiều về số lượng nhưng lại là mùa hoành tráng nhất". Khán giả được chứng kiến nhiều trận chiến ngang tầm một bom tấn điện ảnh và bị bất ngờ bởi nhiều tình tiết phim.

* Đại chiến mùa đông bắt đầu

Mỗi tập phim Game of Thrones đều được khán giả toàn cầu chờ đón trên HBO, với lượng người xem được hãng Nielsen ước tính vào khoảng 30 triệu người/tập. Công ty Musco cho biết Game of Thrones là loạt phim truyền hình bị tải lậu nhiều nhất trong năm 2017, với hơn một tỷ lượt tải lậu trên mạng Internet.

The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả Margaret Atwood. Bà đặt giả thuyết về một thế giới hậu tận thế, nơi tương lai loài người bị đặt trước sự diệt vong do ô nhiễm môi trường và các căn bệnh lây qua đường tình dục. Lúc ấy, một số phụ nữ bị bắt trở thành những "cô hầu gái" - sống dưới sự cai trị độc tài của đàn ông và có nhiệm vụ sinh con để nuôi trì nòi giống.

* "The Handmaid's Tale" mang chủ đề táo bạo về cưỡng hiếp, bạo lực

Loạt phim "The Handmaid's Tale" có nhiều cảnh nhạy cảm

Trong mùa đầu, tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Bộ phim nhận tới 96% đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes và được vinh danh tại Emmy 2017 với giải "Series chính kịch xuất sắc". Tại Quả Cầu Vàng 2018, The Handmaid's Tale cũng nằm trong danh sách đề cử "Series truyền hình xuất sắc". Thành công của loạt phim này được cho là một phần lý do khiến Disney quyết định mua lại Fox để sở hữu Hulu - đơn vị phát hành The Handmaid's Tale.

13 Reasons Why

Một trong những phim truyền hình gây bàn tán nhất năm 2017 là 13 Reasons Why khi thẳng thắn đề cập tới các vấn đề nhạy cảm như tự tử, trầm cảm hay hiếp dâm. Nội dung phim xoay quanh vụ tự tử của nữ sinh Hannah Baker. Trước khi kết liễu đời mình, cô đã để lại 13 cuộn băng cassette, từng bước lý giải lựa chọn nghiệt ngã ấy. Người bạn Clay Jensen bắt đầu nghe chúng và khám phá sự thật nghiệt ngã đằng sau môi trường học đường.

* "13 Reasons Why" gây tranh cãi về việc tự tử trong giới trẻ

Đời sống học đường phức tạp trong "13 Reasons Why"

Sau khi ra mắt trên Netflix, 13 Reasons Why làm mạng xã hội và truyền thông dậy sóng tranh cãi về những vấn đề đen tối được đề cập trong phim. Theo một nghiên cứu đăng trên CNN, sau khi series phát sóng, số lượt người tra cứu về vấn đề "tự tử" tại Mỹ tăng thêm hơn 1,5 triệu. Ngoài việc được chú ý bởi khía cạnh nhạy cảm, series được đánh giá cao về cách kể chuyện lôi cuốn và diễn xuất của những diễn viên 9x là Dylan Minnette và Katherine Langford. Nhờ thủ vai Hannah, Langford nhận đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục "Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc".

Taboo

Sau thành công của Doctor Who, Sherlock hay Luther, đài BBC One tiếp tục chứng tỏ sự mát tay ở mảng phim truyền hình với Taboo. Loạt phim lấy bối cảnh nước Anh năm 1814, xoay quanh James (Tom Hardy) - một kẻ gian hùng có 10 năm sống tại châu Phi hoang dã, trở về quê nhà London sau khi hay tin cha chết. Cha anh để lại một công ty và James phải đối mặt với những kẻ thù để gìn giữ và phát triển cơ nghiệp ấy. Đối thủ chính của James là một trong những thế lực thương mại lớn nhất lúc bấy giờ - công ty Đông Ấn.

* Câu chuyện khốc liệt trong "Taboo"

Câu chuyện khốc liệt trong "Taboo" Trên trang IMDb, Taboo hiện nhận điểm số 8,6/10 và xếp trong danh sách 200 phim truyền hình hay nhất lịch sử. Bộ phim mượn những yếu tố từ các phim cao bồi Viễn Tây, gangster, đồng thời xây dựng tâm lý nhân vật có chiều sâu. Trang Rotten Tomatoes nhận định: "Sau khởi đầu có phần chậm rãi, Taboo tái hiện bầu không khí đen tối, bí ẩn của một thời kỳ bạo lực. Đây là loạt phim đầy hứa hẹn (cho các phần sau), trong đó đáng chú ý nhất là màn trình diễn ngoại hạng của Tom Hardy".

Legion

Legion được dựa trên truyện tranh của Marvel Comics và liên quan tới loạt phim về các dị nhân X-Men. Tâm điểm của phim là David Haller (Dan Stevens) - người con trai đột biến của giáo sư Charles Xavier. Ban đầu, David nghĩ rằng mình mắc bệnh bởi tâm trí luôn bị ám ảnh bởi những điều kỳ quái. Dần dần, anh nhận ra bản thân mang theo nhiều nhân cách và mỗi nhân cách giúp David điều khiển một siêu năng lực.

* Trailer "Legion"

Trailer "Legion" Tờ Esquire đưa Legion vào danh sách các phim truyền hình xuất sắc của năm 2017 kèm lời bình: "Trong thời đại mà các siêu anh hùng thống trị các rạp chiếu bóng lẫn truyền hình, làm điều gì khác với công thức thành công có sẵn chẳng khác gì một 'án tử'. Tuy nhiên, hãng FX đã can đảm kể câu chuyện về siêu anh hùng với những vấn đề về thần kinh, sự tổn thương, thất bại... để rồi khán giả nhận được một loạt phim sáng tạo mang tính đột phá". Legion nhận điểm số cao trên các trang phê bình như Rotten Tomatoes (90% đánh giá tích cực) và Metacritic (82/100).

The Leftovers (mùa ba)

Đúng như tên gọi "The Leftovers" (Những người ở lại), series xoay quanh những người sót lại sau một sự kiện mang tên "Sudden Departure". Bằng một cách nào đó, 140 triệu người đột ngột biến mất khỏi thế giới mà không ai lý giải nổi. Bối cảnh series là ba năm sau sự kiện trên với tâm điểm là một nhóm người tại New York (Mỹ) cô gắng duy trì sự sống.

* Trailer "The Leftovers" mùa ba

Trailer "The Leftovers" mùa ba Mùa cuối cùng của The Leftovers lên sóng HBO trong năm 2017 và được đánh giá là hay nhất trong cả ba mùa, được nhiều trang phê bình nhận xét là "đỉnh cao". Tờ Esquire viết: "Đây là series có câu chuyện bí ẩn nhất kể từ sau khi Lost kết thúc". Có tới 18 nhà phê bình xếp The Leftovers ở vị trí số một trong danh sách các phim truyền hình hay nhất năm 2017. Trang Metacritic cũng nhất trí quan điểm trên với điểm số kỷ lục 98/100 dành cho loạt phim này.

Stranger Things (mùa hai)

Mùa đầu của Stranger Things gây chú ý với câu chuyện hấp dẫn, dàn diễn viên tài năng và phong cách kể chuyện gợi nhớ các tác phẩm khoa học viễn tưởng thập niên 1980. Series nhận tổng cộng 18 đề cử tại giải Emmy năm ngoái. Mùa thứ hai - ra mắt cuối năm 2017 - là một trong các series được trông chờ nhất năm. Các fan của loạt phim này đã không phải thất vọng khi loạt phim tiếp tục được khen ngợi về chất lượng. Trên trang Rotten Tomatoes, 94% nhà phê bình đánh giá phim tích cực.

* "Stranger Things 2" tiếp tục được khen ngợi

Bí ẩn lớn hơn được úp mở trong mùa hai series Stranger Things

Trong phần này, cậu bé Will đã trở về từ vùng đất Upside Down nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những thực thể của vùng đất bí hiểm đó. Nhờ vậy, gia đình và bạn bè của Will nhận ra rằng còn có nhiều mối nguy hiểm từ Upside Down đe dọa tới sự an nguy của thị trấn Hawkins (Mỹ). Nhà phê bình Aubrey Page của trang Complex nhận định: "Không nhiều series nhận được sự kỳ vọng cao ở mùa hai như Stranger Things, nhưng sự trở lại của nhân vật Eleven và nhóm bạn không chỉ có đủ mọi thứ mà người hâm mộ chờ đón mà còn cho chúng ta thêm nhiều điều thú vị khác".

Twin Peaks: The Return

Vào đầu thập niên 1990, loạt phim Twin Peaks của đạo diễn David Lynch được xem là tượng đài thay đổi cách nhìn về phim truyền hình. Câu chuyện phim xoay quanh hành trình điều tra vụ án mạng bí ẩn tại thị trấn Twin Peaks. Cách kể chuyện, phát triển nhân vật, quay phim của Twin Peaks đã ảnh hưởng rất nhiều tới các phim truyền hình sau này. Phong cách siêu thực trong loạt phim này cũng làm nên tên tuổi của David Lynch.

* "Bậc thầy siêu thực" David Lynch tái xuất trong phim mới

"Bậc thầy siêu thực" David Lynch tái xuất với "Twin Peaks: The Return" Dựa trên nền tảng ấy, đạo diễn thực hiện phần tiếp theo mang tên Twin Peaks: The Return, phát sóng trên đài Showtime. Theo Variety, series giúp số lượng người đăng ký thuê bao hãng này tăng ở mức kỷ lục. Phần mới diễn ra 25 năm sau những sự kiện phần trước, xoay quanh các câu chuyện kỳ bí liên quan tới thám tử Dale Cooper. Loạt phim nhận 94% đánh giá tích cực từ Rotten Tomatoes và được nhận xét là một thành công nghệ thuật của David Lynch. Trong danh sách top 10 phim truyền hình xuất sắc của năm 2017 do các tờ báo hay chuyên gia bình chọn, Twin Peaks: The Return luôn góp mặt ở nhóm đầu.

Mindhunter

Loạt phim truyền hình dựa trên chuyện có thật của Netflix khai thác đề tài về những kẻ giết người hàng loạt theo hướng mới mẻ. Thay vì tập trung điều tra những vụ án và truy bắt tội phạm, Mindhunter lại kể về thời sơ khai của ngành tâm lý học tội phạm. Câu hỏi "Làm sao chúng ta có thể ngăn chặn sớm những kẻ điên rồ nếu không biết trước chúng nghĩ gì?" thôi thúc hai điều tra viên của FBI đi vòng quanh nước Mỹ để phỏng vấn những kẻ sát nhân khét tiếng.

* Câu chuyện tội phạm mới mẻ trong "Mindhunter"

Câu chuyện tội phạm mới mẻ trong "Mindhunter" Nhờ tìm hiểu tâm lý và khát khao ra tay của những tên giết người nổi tiếng có thật như Ed Kemper hay Richard Speck, bộ đôi Ford và Tench đã tìm ra phương hướng giải quyết nhiều vụ án còn tồn đọng. Đạo diễn lừng danh David Fincher làm nhà sản xuất cho series, khiến loạt phim mang phong cách gợi nhớ bộ phim hình sự Zodiac nổi tiếng của ông. Với phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, cách kể chuyện lôi cuốn và sự chi tiết trong phát triển tâm lý nhân vật, Mindhunter nhận tới 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Bộ phim nằm trong danh sách bình chọn top phim truyền hình hay nhất năm 2017 của các tờ Time, Guardian, Vogue, Vanity Fair hay trang Yahoo!.

Big Little Lies

Big Little Lies được hãng HBO chuyển thể thành phim truyền hình từ cuốn sách ăn khách của tác giả Liane Moriarty. Phiên bản màn ảnh nhỏ gây chú ý với sự xuất hiện của hai minh tinh từng đoạt Oscar là Nicole Kidman và Reese Witherspoon, bên cạnh các tên tuổi như Alexander Skarsgard hay Shailene Woodley. Câu chuyện xoay quanh ba bà mẹ trẻ thuộc giới thượng lưu, có cuộc sống tưởng như hoàn hảo. Tuy nhiên, tất cả đảo lộn bởi một vụ án mạng bí ẩn.

* Dàn sao nữ hội tụ trong "Big Little Lies"

Trailer nhiều cảnh nóng của loạt phim “Big Little Lies”

Big Little Lies được trang Rotten Tomatoes đánh giá là "hài hước, lôi cuốn tới gây nghiện nhờ một dàn diễn viên hạng A". Tại Emmy 2017, loạt phim nhận 16 đề cử và chiến thắng tại tám hạng mục, bao gồm "Series truyền hình ngắn xuất sắc". Trước thành công trên, HBO quyết định sẽ sản xuất mùa thứ hai.

Thịnh Joey