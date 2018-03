10 series phim Âu Mỹ triển vọng năm 2018

10 series phim truyền hình gây sốt năm 2017 / Series phim về cô gái 17 tuổi tự tử gây sốt toàn cầu

Westworld (mùa hai)

Westworld trở thành "lá cờ đầu" của đài HBO trong năm nay, sau khi phần tám Game of Thrones dời lịch phát sóng sang năm 2019. Westworld ra mắt năm 2016, trở thành series có mùa đầu được xem nhiều nhất lịch sử HBO (12 triệu lượt), đồng thời được giới chuyên môn khen ngợi với 22 đề cử Emmy và 3 đề cử Quả Cầu Vàng. Tác phẩm có kinh phí 100 triệu USD, sở hữu những hình ảnh và kỹ xảo không kém các bom tấn điện ảnh. Phim không chỉ thỏa mãn nhu cầu giải trí mà còn đưa ra những triết lý đáng suy ngẫm về trí tuệ nhân tạo, bản chất sự tồn tại.

Câu chuyện diễn ra ở thế giới tương lai, lấy bối cảnh một công viên nơi các robot phục vụ nhu cầu tình dục, bắn giết của khách tham quan. Những người máy được tạo hình trau chuốt và lập trình phức tạp để có thể hành xử gần giống con người. Sau một thời gian, chúng bắt đầu phát triển ý thức riêng và thoát ra khỏi sự kiểm soát của những người chủ. Phần hai tiếp nối các tình tiết về vụ nổi loạn đẫm máu của robot cuối phần một.

Altered Carbon

Theo khảo sát của Netflix, Altered Carbon là series mới được trông chờ nhất năm 2018 của hãng. Dự án được phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của Richard K. Morgan, lấy bối cảnh một tương lai nơi con người di cư ra ngoài hệ Mặt trời.

* Trailer nhiều chất viễn tưởng của phim

Altered Carbon Trong thế giới này, nhân cách của con người có thể được lưu trữ dưới dạng công nghệ số và tải vào các cơ thể mới. Thành tựu khiến một số người giàu có khả năng sống gần như bất tử và được gọi là Meth - dựa trên nhân vật Methuselah trong Kinh Thánh. Câu chuyện bắt đầu khi binh sĩ Takeshi Kovacs được cử đi điều tra vụ tấn công nhắm vào một người Meth.

Orange Is the New Black (mùa sáu)

Tác phẩm đứng đầu trong danh sách các series cũ được trông đợi nhiều nhất trên Netflix năm 2018. Sau năm mùa, Orange Is the New Black quy tụ lượng fan đông đảo và đoạt hàng loạt giải thưởng các năm qua. Series thuộc thể loại hài pha tâm lý, xoay quanh cuộc sống của một nhóm phụ nữ trong tù.

Ở mùa năm, câu chuyện xoay quanh cuộc nổi loạn của các tù nhân, được châm ngòi bởi cái chết của một bạn tù. Tập cuối mùa này kết thúc với một tình tiết dang dở, khiến số phận của mười nhân vật đang treo lơ lửng. Theo thông lệ, mùa mới của Orange Is the New Black sẽ phát sóng vào tháng 6.

13 Reasons Why (mùa hai)

Katherine Langford vẫn sẽ quay lại dù nhân vật của cô đã chết.

Năm ngoái, series 13 Reasons Why của Netflix gây sốt với nội dung xoay quanh một nữ sinh tự tử do áp lực ở trường học. Cô để lại nhiều cuộn băng cassette cho các bạn học để hiểu rõ nguyên nhân. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, nhưng cũng gây tranh cãi bởi mô tả cảnh tự tử một cách thản nhiên. Nhà sản xuất Selena Gomez thông báo mùa hai sẽ ra mắt năm 2018, nhưng chưa tiết lộ cụ thể nội dung.

Dù đã chết, nhân vật chính Hannah (Katherine Langford) vẫn xuất hiện trong phần hai. Tuy nhiên, cô không còn là tâm điểm duy nhất của câu chuyện. Thay đó, phần hai sẽ triển khai một số đường dây khác quanh các nhân vật phụ.

The Handmaid's Tale (mùa hai)

Theo đài Hulu, phần hai series gây tiếng vang của đơn vị sẽ trở lại vào tháng 4. Dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên năm 1985 của nữ nhà văn Margaret Atwood, loạt phim đưa người xem đến một xã hội tương lai khắc nghiệt. Khi dịch bệnh và ô nhiễm khiến loài người dần mất đi khả năng sinh sản, một nhóm cực đoan ở Mỹ đã tiến hành đảo chính để thành lập chính phủ hà khắc Gilead.

Những phụ nữ còn khả năng sinh sản bị biến thành hầu gái, bị tước đoạt quyền làm việc và sở hữu tài sản. Họ bị cưỡng hiếp như một nghi lễ để sinh con cho những gia đình chức quyền. Trung tâm của câu chuyện là June (Elisabeth Moss) - người sau đó mang tên Offred - phải vào phục vụ cho gia đình gã quý tộc Fred (Joseph Fiennes). Cô vừa phục tùng vừa tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt. Phần hai dự kiến có 13 tập, tiếp tục theo chân hành trình của June.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

Tác phẩm là phần hai trong loạt series American Crime Story - xoay quanh những vụ án mạng gây chú ý trong lịch sử. Phần trước - The People v. O. J. Simpson - kể về vụ án vận động viên O. J. Simpson bị cáo buộc giết vợ, từng thắng giải Emmy cho "Series ngắn tập xuất sắc".

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace Giống như tên gọi, The Assassination of Gianni Versace xoay quanh vụ án mạng của nhà thiết kế Gianni Versace. Năm 1997, ông bị bắn chết ở thành phố Miami Beach (Mỹ) khi đang trên đường đến quán cà phê. Hung thủ Andrew Cunanan - một tên giết người hàng loạt - tự sát tám ngày sau đó. Cảnh sát không điều tra được lý do Gianni bị giết. Liệu ông chỉ là một nạn nhân được chọn ngẫu nhiên, hay bị Andrew nhắm đến có chủ đích? Édgar Ramírez thủ vai Gianni Versace, còn minh tinh Penélope Cruz hóa thân Donatella Versace - em gái Gianni và là nhà thiết kế chính của hãng Versace hiện nay.

Sharp Objects

Sự tham gia của Amy Adams trong vai chính tạo sức hút cho loạt phim dự kiến ra mắt hè năm nay. Sharp Objects được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn - tác giả Gone Girl, mang chất hình sự pha tâm lý giống tác phẩm này.

Câu chuyện xoay quanh Camille Preaker (Amy Adams đóng) - một phóng viên hình sự mới xuất viện sau hai năm điều trị tâm lý. Cô bắt đầu điều tra vụ sát hại hai bé gái, đồng thời đối mặt với sự bất ổn của chính mình. Jean-Marc Vallée - đạo diễn Big Little Lies - sẽ thực hiện loạt phim.

The X-Files (mùa 11)

Ra mắt năm 1993, loạt phim hình sự pha khoa học viễn tưởng X-Files nhanh chóng trở thành một tượng đài trong truyền hình Mỹ. Theo Independent, cộng đồng fan của series không quá đông như các loạt phim hàng đầu khác nhưng rất trung thành và theo dõi sát sao các mùa phim.

X-Files (mùa 11) Nội dung phim xoay quanh những cuộc điều tra của hai đặc vụ FBI - Fox Mulder (David Duchovny) và Dana Scully (Gillian Anderson), thường gắn liền với yếu tố siêu nhiên nên được gọi là X-File (hồ sơ bí ẩn). Chín mùa đầu phát sóng từ năm 1993 đến 2001, còn hai mùa 10 và 11 lần lượt ra mắt trong năm 2016 - 2018. Tập đầu của mùa 11 - chiếu ngày 3/1 - thu hút 5,19 triệu lượt xem.

Jessica Jones (mùa hai)

Jessica Jones phát sóng trên Netflix, xoay quanh nữ siêu anh hùng cùng tên trong truyện tranh Marvel. Cùng các series Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, loạt phim này cũng kết nối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Mùa đầu của Jessica Jones được ngợi khen với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Jessica Jones (mùa hai) Nhân vật chính sở hữu siêu sức mạnh sau một vụ tai nạn. Tuy nhiên, cô sống lặng lẽ với nghề thám tử chứ không xuất hiện nhiều trước truyền thông như Iron Man hay Captain America. Jessica thích uống rượu, sinh hoạt bất cần và có nội tâm phức tạp bởi những nỗi đau trong quá khứ. Vai diễn góc cạnh này được nữ diễn viên Krysten Ritter thể hiện rất thành công trong phần một. Phần hai - ra mắt ngày 8/3 - sẽ tiếp tục đào sâu về quá khứ của Jessica Jones, cũng như mang đến một địch thủ mới cho cô.

Maniac

Series quy tụ nam diễn viên nổi tiếng Jonah Hill và Emma Stone - minh tinh vừa đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Tác phẩm được xem là ẩn số ở các mùa giải thưởng năm 2018. Trên ghế đạo diễn là Cary Fukunaga - nhà làm phim từng thực hiện series gây chú ý True Detective. Câu chuyện trong Maniac dựa trên một vở hài kịch Na Uy, xoay quanh một bệnh nhân tâm thần sống ở bệnh viện. Anh tự tách ly khỏi hiện thực và bước vào một thế giới kỳ ảo trong tâm trí mình.

Ân Nguyễn