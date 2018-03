10 series nổi tiếng chắp cánh cho phim điện ảnh

10 phim đưa nạn ấu dâm lên màn ảnh / 10 minh tinh được vinh danh ở Liên hoan phim Cannes với cảnh nóng

21 Jump Street

Loạt truyền hình gồm bốn phần được phát sóng trên kênh Fox từ năm 1987 đến 1991. Phim xoay quanh một nhóm cảnh sát chìm trẻ tuổi chuyên điều tra các vụ án tại trường trung học, đại học và các tụ điểm dành cho thanh thiếu niên. Tác phẩm góp phần phát hiện tài năng của ngôi sao Johnny Depp, trước khi anh tỏa sáng trong thập niên 1990 và 2000. Nam diễn viên Dustin Nguyễn cũng đảm nhận một vai chính trong series 21 Jump Street.





22 Jump Street Năm 2012, phiên bản điện ảnh mang phong cách giống loạt phim truyền hình gốc ra mắt với Jonah Hill và Channing Tatum đảm nhiệm hai vai chính. Bộ phim nhận được nhiều khen ngợi từ giới phê bình cũng như khán giả và đạt doanh thu cao tại phòng vé. Thành công này dẫn đến sự ra đời của phần hai mang 22 Jump Street (2014). Hai phim thu về hơn 500 triệu USD ở phòng vé. Theo dự kiến, sẽ có hai tập phim nữa và một phần ngoại truyện (spin-off) ra mắt trong tương lai.

The Fugitive



Phiên bản điện ảnh The Fugitive là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp của tài tử Harrison Ford và bạn diễn Tommy Lee Jones. Phim nhận được bảy đề cử Oscar, trong đó có đề cử cho "Phim xuất sắc" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Đây cũng là phim điện ảnh ăn khách thứ ba trong năm 1993. Phim có phần hai mang tựa đề U.S. Marshals ra mắt năm 1998 nhưng không để lại nhiều ấn tượng.





Loạt phim truyền hình gốc cùng tên ra mắt năm 1963 và được phát sóng đến năm 1967. Cũng giống như phiên bản điện ảnh, nhân vật chính của phim truyền hình The Fugitive là bác sĩ Richard Kimble, người bị kết án oan tội giết vợ. Trên đường ra pháp trường, Kimble trốn thoát nhờ một vụ tai nạn và bắt đầu đi khắp đất nước để tìm kiếm hung thủ thực sự.



Mission: Impossible



Video Tom Cruise



Tên tuổi của Tom Cruise gắn liền với series Mission: Impossible. Loạt phim này góp phần đưa tài tử trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood với vai diễn điệp viên Ethan Hunt. Phim là một trong những series ăn khách nhất lịch sử điện ảnh với gần 2,8 tỷ USD doanh thu. Tập phim thứ sáu đang được thực hiện và dự kiến ra mắt ngày 27/7.





Mission: Impossible dựa trên bộ phim truyền hình cùng tên phát sóng lần đầu tiên trên kênh CBS vào năm 1996 và kéo dài đến năm 1973. Sau một thời gian dài gián đoạn, nó được tiếp tục sản xuất và phát sóng thêm hai phần vào năm 1988. Nội dung phim theo chân một nhóm các điệp viên tài năng, chuyên giải quyết các nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Monty Python's Flying Circus



Series truyền hình này từng rất ăn khách trên kênh BBC trong giai đoạn 1969-1974. Mỗi tập phim như một tiểu phẩm châm biếm, đả kích mọi vấn đề trong đời sống nước Anh. Năm 1975, phiên bản điện ảnh mang tên Monty Python and the Holy Grail được công chiếu. Phim mang phong cách như loạt phim truyền hình gốc nhưng được đặt trong bối cảnh thời Trung cổ. Cho đến nay, Monty Python and the Holy Grail được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hài kinh điển trong lịch sử.



The Equalizer



Loạt phim truyền hình The Equalizer được phát sóng trên kênh CBS từ giữa năm 1985 đến đầu năm 1989. Phim là sự kết hợp các yếu tố điệp viên, điều tra phá án, hành động. Nhân vật chính là một cựu nhân viên tình báo có quá khứ bí ẩn thường sử dụng các kỹ năng nghề nghiệp để đòi lại công lý cho những người dân lương thiện bị kẻ ác đe dọa.





Phiên bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2014 do Antoine Fuqua làm đạo diễn, Denzel Washington đóng chính. Tác phẩm được đánh giá cao bởi phong cách hình ảnh, nhạc phim và các cảnh hành động do ngôi sao da màu thể hiện. The Equalizer thu về 192 triệu USD, so với kinh phí sản xuất chỉ có 55 triệu USD. Phần hai dự kiến ra mắt tháng 9/2018.



Dragnet





Loạt phim truyền hình với đề tài về cảnh sát gây tiếng vang tại nước Mỹ từ năm 1951-1970. Ngoài phiên bản truyền hình, Dragnet còn có phiên bản kịch truyền thanh và ba lần được chuyển thể thành phim. Trong đó, phiên bản điện ảnh năm 1987 - có sự tham gia của ngôi sao Tom Hanks - ăn khách tại phòng vé. Cho đến nay, phim vẫn được coi là công thức chuẩn cho các phiên bản điện ảnh chuyển thể từ phim truyền hình, trong đó có 21 Jump Street và Baywatch sau này.



Miami Vice



Được phát sóng từ năm 1984-1989 trên kênh NBC, Miami Vice gây tiếng vang lớn và nằm trong số những phim truyền hình hay nhất của Mỹ. Không chỉ vậy, các phong cách thời trang trong phim như áo phông, màu pastel và giày không cần tất nhanh chóng trở thành trào lưu trong đời sống hàng ngày.





Năm 2006, đạo diễn Michael Mann ra mắt phiên bản điện ảnh cùng tên với sự tham gia của hai tài tử Colin Farrell, Jamie Foxx và ngôi sao Trung Quốc Củng Lợi. Tuy nhiên, bộ phim bị giới bình lẫn khán giả đánh giá thấp và trở thành "bom xịt" trong năm đó.



Dark Shadows



Tác phẩm gốc có hai giai đoạn được phát sóng trên truyền hình. Lần đầu từ năm 1966-1971 và sau đó tiếp tục được sản xuất vào năm 1991. Dark Shadows được đánh giá cao với nội dung ma quái rùng rợn nhưng cũng rất hài hước.





Phiên bản điện ảnh cùng tên là bom tấn của năm 2012 với kinh phí 150 triệu USD. Phim do đạo diễn Tim Burton thực hiện với sự tham gia của các ngôi sao Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter và Eva Green. Sau khi ra mắt, Dark Shadows nhận được những khen chê trái chiều và chỉ thu về 245,5 triệu USD tiền vé.



Power Rangers



Loạt phim gắn liền với tuổi thơ của một thế hệ khán giả, không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Bắt đầu phát sóng vào năm 1993, Power Rangers lấy ý tưởng từ loạt phim Super Sentai của Nhật Bản. Phim theo chân một nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi trong cuộc chiến chống lại các thế lực tàn ác ngoài vũ trụ muốn hủy diệt Trái đất.



Tính đến nay, Power Rangers trải qua 24 mùa phát sóng trên truyền hình và ba lần được chuyển thể thành phim điện ảnh. Phiên bản điện ảnh cùng tên năm nay được đánh giá là có sự cải thiện lớn về kỹ xảo và tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, kịch bản phim bị chỉ trích là quá đơn điệu. Doanh thu phòng vé không như kỳ vọng nhưng các nhà sản xuất vẫn có kế hoạch cho ra mắt phần hai.

Baywatch



Loạt phim truyền hình gắn liền với tên tuổi tài tử David Hasselhoff và "quả bom sex" Pamela Anderson. Baywatch có ba giai đoạn phát sóng khác nhau, kéo dài từ năm 1989 đến năm 2011. Nội dung phim xoay quanh một nhóm cứu hộ mẫn cán. Họ không chỉ cứu những người đuối nước khi tắm biển mà còn giúp họ tránh các mối nguy hiểm khác trên bãi biển, từ động đất đến những kẻ sát nhân.





Baywatch Baywatch (2017) là phiên bản điện ảnh đầu tiên của loạt phim truyền hình này. Bộ phim có sự tham gia của hai tài tử điển trai The Rock và Zac Efron, cùng dàn mỹ nữ nóng bỏng gồm Alexandra Daddario, người mẫu Kelly Rohrbach, và cựu hoa hậu thế giới Priyanka Chopra. Phim không được lòng giới phê bình với chỉ 20% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Sau hai tuần công chiếu, tác phẩm đạt doanh thu 67 triệu USD, so với kinh phí 69 triệu USD.

Thanh Hải