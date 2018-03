10 phim nghệ thuật triển vọng năm 2018

10 series phim Âu Mỹ triển vọng năm 2018 / 11 phim điện ảnh Việt hứa hẹn gây chú ý năm 2018

First Man

Ryan Gosling (trái) và Damien Chazelle.

Đạo diễn trẻ Damien Chazelle là trường hợp hiếm hoi khi gặt hái thành công lớn chỉ sau hai tác phẩm đầu tay. Whiplash giành ba giải Oscar năm 2015 và La La Land tiếp tục thắng sáu giải Oscar năm 2017, trong đó có giải "Đạo diễn xuất sắc" cho Chazelle - người trẻ nhất đoạt danh hiệu này.

Dự án tiếp theo của Chazelle - First Man - có chủ đề khác biệt với hai phim trước. Tác phẩm dựa trên cuộc đời của phi hành gia Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Việc chọn khắc họa một nhân vật có đời tư khá bình lặng là thách thức không nhỏ dành cho Chazelle. Ryan Gosling (La La Land) sẽ tiếp tục hợp tác với anh trong dự án mới.

Isle Of Dogs

Isle of Dogs

Wes Anderson là đạo diễn có phong cách cá nhân độc đáo, từng sáu lần nhận đề cử Oscar. Isle of Dogs là dự án hoạt hình đầu tiên của ông kể từ Fantastic Mr. Fox (2009). Phim lấy bối cảnh nước Nhật trong tương lai, nơi những chú chó bị cách ly trên một hòn đảo nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Câu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chú chó cưng của một cậu bé trên hòn đảo này.

Anderson chia sẻ bộ phim được truyền cảm hứng từ chất liệu Nhật Bản trong các tác phẩm của huyền thoại Akira Kurosawa. Kết hợp cùng dàn diễn viên lồng tiếng chất lượng gồm Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Greta Gerwig và Scarlett Johansson, bộ phim là đối thủ nặng ký thách thức thế thống trị của Disney ở các giải phim hoạt hình năm nay.

The Death and Life of John F. Donovan

Sao "Game of Thrones" Kit Harrington (áo trắng) trên trường quay phim điện ảnh mới.

Sinh năm 1989, Xavier Dolan được nhiều cây bút tôn vinh là "Cậu bé vàng" của điện ảnh thế giới sau nhiều phim độc lập gây tiếng vang. Việc đạo diễn Canada bắt đầu thực hiện tác phẩm nói tiếng Anh đầu tiên thu hút nhiều sự chú ý của làng phim.

Tác phẩm kể về một diễn viên trẻ và mối liên kết của anh với thần tượng của mình - một ngôi sao truyền hình đã mất cách đó một thập kỷ. Dự án quy tụ dàn sao Kit Harington, Jessica Chastain, Natalie Portman và Jacob Tremblay. Đặc biệt, phim có sự góp mặt của nữ ca sĩ Adele - một người bạn của Xavier Dolan (MV Hello của cô do anh đạo diễn).

Kursk

Colin Firth (áo trắng) trên trường quay.

Thomas Vinterberg - đạo diễn người Đan Mạch từng giành hai giải BAFTA - thực hiện tác phẩm dựa trên vụ nổ tàu ngầm Kursk của Nga vào năm 2000. Tai nạn cướp đi mạng sống của hơn 100 thủy thủ, được đánh giá là một trong những sự cố đau thương nhất lịch sử quân đội Nga. Phim xoay quanh nỗ lực giải cứu của chính phủ cùng những căng thẳng về chính trị.

Dự án quy tụ dàn diễn viên đẳng cấp đến từ nhiều quốc gia như Colin Firth, Max von Sydow, Peter Simonischek và Léa Seydoux.Trong đó, nhân vật David Russell của Colin Firth sẽ đóng vai trò quan trọng khi liều lĩnh vượt qua sự cảnh báo từ quân đội Nga để cứu người.

Roma

Alfonso Cuarón - đạo diễn Mexico.

Với thói quen nghỉ ngơi dài, đạo diễn Alfonso Cuarón chờ đến 5 năm để quay lại màn ảnh từ sau thành công của Gravity (2013, giành bảy giải Oscar). Roma xoay quanh cuộc sống của một gia đình trung lưu người Mexico những năm 70. Giống với những phim độc lập thời kỳ đầu, Cuarón đặt niềm tin vào dàn diễn viên mới trong tác phẩm.

Nhiều cây bút còn chú ý đến Roma bởi đây là phim đầu tiên của đạo diễn Mexico lấy bối cảnh quê nhà từ sau Y Tu Mamá También (2001). Ông chia sẻ trên Indiewire: "Đây là dự án rất cá nhân của tôi, với thời điểm thập niên 1970 cùng nhiều yếu tố và trải nghiệm của tuổi thơ".

The Irishman

Từ trái sang: Al Pacino, Martin Scorsese và Robert De Niro.

Dự án quy tụ ba cái tên gạo cội của điện ảnh Mỹ - đạo diễn Martin Scorsese, diễn viên Robert De Niro và Al Pacino. Tổng cộng, bộ ba này nhận đến 25 đề cử Oscar trong sự nghiệp.

The Irishman dựa trên cuốn sách về Frank Sheeran - tên giang hồ được cho là gây ra cái chết của Jimmy Hoffa - một lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Mỹ năm 1975. Kịch bản được chuyển thể bởi Steven Zaillian - biên kịch từng giành giải Oscar với Schindler's List. Một điểm thú vị - cũng là lý do khiến bộ phim chậm ra mắt - là việc đạo diễn Martin Scorsese dùng kỹ xảo máy tính để giúp Robert De Niro và Al Pacino xóa khoảng cách về tuổi tác so với nhân vật.

Where’d You Go Bernadette?

Richard Linklater và Cate Blanchett (phải) sẽ tham gia phim chuyển thể.

Richard Linklater - nhà làm phim độc lập kỳ cựu người Mỹ - bắt tay vào dự án mới, chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Where’d You Go Bernadette? của Maria Semple. Tác phẩm theo chân một cô bé 15 tuổi cố gắng tìm lại người mẹ bị mất tích.

Câu chuyện pha trộn các yếu tố tâm lý và hài hước nhẹ nhàng trên nền hành trình của một nhân vật nhỏ tuổi, gợi nhớ đến tác phẩm Boyhood lừng danh của Linklater. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi gồm Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer và Laurence Fishburne.

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot Trong năm 2018, đạo diễn phim độc lập nổi tiếng Gus Van Sant sẽ làm phim mới. Câu chuyện xoay quanh John Callahan - một chàng trai trẻ bị liệt vì tai nạn xe hơi, trở thành một họa sĩ vẽ tranh biếm họa xuất sắc. Vai diễn này do Joaquin Phoenix - tài tử vừa nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Cannes 2017 - thể hiện. Dàn diễn viên phụ gồm các sao Rooney Mara, Jack Black, Jonah Hill và Mark Webber.

Ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ) năm 2018, phim nhận lời khen của nhiều nhà phê bình. Được tán thưởng nhất trong tác phẩm là diễn xuất của Joaquin Phoenix - diễn viên nổi tiếng với phương pháp method-acting (thật sự nghĩ mình là nhân vật, ngay cả khi không quay). Trang AV Club cho rằng ngoài việc mô tả cuộc chiến của Callahan với khuyết tật, phim còn tái hiện thành công cuộc chiến của ông với chứng nghiện rượu.

The House That Jack Built

Lars Von Trier công bố dự án vào năm 2016 bằng cách đăng tải một video trên trang cá nhân.

Lars Von Trier - quái kiệt Đan Mạch - tái xuất sau 5 năm kể từ tác phẩm gây sốc Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm). Dự án tiếp theo của Von Trier - do chính ông biên kịch và đạo diễn - tiếp tục gây chú ý khi khai thác câu chuyện về một kẻ giết người hàng loạt. Trên Guardian, ông nói tác phẩm sẽ có không khí đen tối, mô tả về "một thế giới quỷ dữ và bất nhân".

Như thường lệ, tác phẩm của Von Trier có sự tham gia sản xuất từ các đơn vị thuộc nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển và Đan Mạch. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Matt Dillon, Uma Thurman và Riley Keough. The House That Jack Built dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2018.

Radegund

Sau những tác phẩm nặng về triết học như The Tree of Life, Knight of Cups và Song to Song, đạo diễn kỳ cựu Terrence Malick chuyển hướng sang đề tài tiểu sử trong một phim lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai. Theo Indiewire, Radegund do chính Malick chấp bút, đánh dấu sự trở lại của ông với phong cách dẫn chuyện có cấu trúc.

Phim kể về Franz Jägerstätter - một nông dân người Áo đã từ chối phục vụ quân đội phát xít Đức trong chiến tranh và sau đó bị xử tử ở tuổi 36. Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của August Diehl, Matthias Schoenaerts, Valerie Pachner, Bruno Ganz và Michael Nyqvist.

Ngoài ra, trong năm còn có một số phim triển vọng như: Suspiria (đạo diễn Luca Guadagnino), Everybody Knows (Asghar Farhadi), The Old Man & The Gun (David Lowery), Mary Magdalene (Garth Davis), Loro (Paolo Sorrentino).

Minh Dương