10 phim kinh dị gây chú ý trong năm

Get Out

Get Out Lần đầu làm phim điện ảnh, đạo diễn Jordan Peele quyết định kết hợp chủ đề kinh dị và nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Trong phim, chàng thanh niên da đen Chris Washington (Daniel Kaluuya) có cô bạn gái da trắng xinh đẹp tên Rose Armitage (Allison Williams). Sau vài tháng hẹn hò, Rose đưa bạn trai về nhà ra mắt. Tại đây, Chris thấy những người xung quanh có thái độ kỳ lạ và dần khám phá ra sự thật kinh hoàng đằng sau họ.

Tác phẩm được đánh giá cao với 99% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Nhiều nhà phê bình khen ngợi lối dẫn chuyện tinh tế của đạo diễn, hòa quyện hai chủ đề một cách tự nhiên. Trong khi đó, hồi ba của tác phẩm gây sốc với nhiều cảnh chém giết đẫm máu. Get Out thắng lớn ở phòng vé với doanh thu 253 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất chỉ có 4,5 triệu USD.

It

IT (Chú hề ma quái)

It là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1986 của nhà văn Mỹ Stephen King. Phiên bản văn học xoay quanh cuộc chiến của bảy người với một chú hề ma ở hai thời điểm - khi họ còn nhỏ và trưởng thành. Bộ phim năm 2017 chỉ tái hiện trận đụng độ khi các nhân vật là trẻ con. Không chỉ gây ấn tượng với các màn hù dọa, It còn khơi gợi nỗi sợ hãi, lạc lõng của trẻ em trong một xã hội mà người lớn bỏ bê hoặc xâm hại chúng.

84% nhà phê bình khen ngợi tác phẩm trên Rotten Tomatoes. Ra mắt từ ngày 8/9, It đại thắng ở phòng vé với doanh thu mở màn cao thứ hai trong các phim 18+ (123 triệu USD). Hiện tại, tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh với doanh thu 666 triệu USD toàn cầu. Các nhà sản xuất đã lên kế hoạch làm tiếp phần hai.

Split

Split Nhiều phim kinh dị thường ra mắt vào nửa sau của năm, Split gây bất ngờ khi công chiếu ở Mỹ hồi tháng 1. Phim nhận 75% đánh giá tích cực của giới phê bình trên Rotten Tomatoes, đồng thời đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của M. Night Shyamalan - đạo diễn gốc Ấn bị chê bai nhiều năm qua.

Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông đa nhân cách bắt cóc ba bé gái. Trong vai chính, James McAvoy gây ấn tượng nhờ tài diễn xuất đầy biến hóa. Ở nhiều cảnh, nam diễn viên thuyết phục được người xem khi khắc họa nhân cách đàn bà hoặc trẻ con - các hình tượng khác xa anh ngoài đời. Split thu 278 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ có 9 triệu USD.

Annabelle: Creation

Annabelle: Tạo vật quỷ dữ

Annabelle: Creation do David F. Sandberg đạo diễn, James Wan sản xuất. Tác phẩm là phim tiền truyện, kể về khởi đầu của búp bê ma Annabelle. Sự kiện trong phim liên kết với các tác phẩm The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và The Nun (2018), tạo ra "vũ trụ điện ảnh The Conjuring".

Phim được đánh giá ở mức khá với 69% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Diễn xuất của hai sao nhí Talitha Bateman và Lulu Wilson là điểm nhấn, còn các màn hù dọa vẫn giữ vững phong độ của loạt phim The Conjuring. Với độ nổi tiếng của búp bê ma, tác phẩm thu về 303 triệu USD, so với kinh phí sản xuất chỉ có 15 triệu USD.

Alien: Covenant

Tác phẩm gây chú ý bởi là tiền truyện trong thương hiệu kinh dị 38 năm tuổi - Alien. Ra mắt lần đầu vào năm 1979, Alien của đạo diễn Ridley Scott tạo nên một trong những nhân vật kinh điển của thể loại phim khoa học giả tưởng - quái vật không gian.

Alien: Covenant lấy mốc thời gian nhiều năm trước câu chuyện trong Alien. Lúc này, một phi hành đoàn đáp xuống một hành tinh xa lạ và lần lượt bị những con quái vật tấn công. Phim không thiếu những cảnh chiến đấu đẫm máu khi quái vật xé toang cơ thể con người, nhưng bị cắt một phần khi công chiếu ở Việt Nam. Ngôi sao Michael Fassbender gây ấn tượng nhất phim khi diễn hai vai, đều là robot. Phim nhận 69% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes, thu 240 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 97 triệu USD.

Gerald's Game

Trò chơi tình dục dẫn đường cho nỗi kinh hoàng trong 'Gerald's Game'

Phim kinh dị kinh phí thấp của đạo diễn Mike Flanagan không được chiếu rạp mà phát trên hệ thống Netflix. Tác phẩm gây bất ngờ cho giới phê bình khi phát triển được một câu chuyện nhiều tình huống sau đoạn mào đầu đơn giản. Trong phim, hai vợ chồng Gerald (Bruce Greenwood) và Jessie (Carla Gugino) đến một căn nhà hoang vắng để làm tình theo lối bạo dâm.

Tuy nhiên, Gerald bất ngờ chết vì đau tim sau khi còng vợ vào giường, khiến cô bị giam cầm, phải vật vã tìm cách thoát ra. Phim nhận 90% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, với nhiều lời khen dành cho nữ chính Carla Gugino khi gần như độc chiếm màn ảnh suốt thời lượng. Đây là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của diễn viên vốn gắn liền với mẫu nhân vật nóng bỏng.

Raw

Raw là phim kinh dị của đạo diễn người Pháp Julia Ducournau, xoay quanh một nữ sinh ăn chay về sau ăn thịt người. Tác phẩm được chiếu tại chương trình Midnight Madness ở Liên hoan phim Toronto 2016. Ngay trong buổi chiếu, nhiều khán giả bị ngất do những cảnh quay kinh khủng. Theo chuyên viên marketing của phim là Ryan Wener, một xe cứu thương phải đến hiện trường để chăm sóc những người gặp nạn.

Năm nay, phim mới được chính thức phát hành ở rạp. 90% nhà phê bình đánh giá cao tác phẩm trên Rotten Tomatoes. Phim có những trích đoạn bạo lực và tình dục dữ dội xứng đáng với tên gọi Raw (trần trụi), đồng thời có nhiều hình ảnh biểu tượng trong việc khắc họa sự nguyên bản của con người. Trong vai chính, diễn viên trẻ Garance Marillier trình diễn xuất thần. Ánh mắt của cô trong những cảnh ăn thịt người có thể gây sợ hãi cho khán giả với thần thái như loài thú hoang.

It Comes At Night

Phim kinh dị độc lập It Comes At Night được giới phê bình khen ngợi

Sinh năm 1988, Trey Edward Shults là nhà làm phim được đánh giá cao trong thế hệ dưới 30 tuổi. Sau phim điện ảnh đầu tay Krisha được khen ngợi năm 2015, Shults tiếp tục thực hiện It Comes At Night. Tác phẩm là phim kinh dị tâm lý, nhiều tính thể nghiệm của đạo diễn. Câu chuyện xoay quanh một người cha (Joel Edgerton) tìm cách bảo vệ gia đình trong cơn dịch bệnh. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một gia đình khác chuyển đến sống cùng họ.

Tác phẩm gây phân cực giữa khán giả và các nhà phê bình. Trên CinemaScore - hệ thống khảo sát người xem, phim chỉ được chấm điểm D (điểm F là thấp nhất). Tuy nhiên, các cây bút bình phim đánh giá cao It Comes At Night với 88% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm 78 trên Metacritic.

The Transfiguration

Tác phẩm của đạo diễn Michael O'Shea có câu chuyện dị biệt với nhân vật chính là Milo (Eric Ruffin) - một cậu bé hút máu người như ma cà rồng. Tuy nhiên, khán giả bối rối trước câu hỏi liệu Milo có thật là ma cà rồng, hay chỉ bị ám ảnh và hành xử như vậy. Sau đó, Milo gặp và kết bạn với Sophie (Chloe Levine) - một cô gái hành xử kỳ quặc, sẵn sàng quan hệ với một chàng trai ngay trước mặt một nhóm người.

86% nhà phê bình khen phim trên Rotten Tomatoes. Trang này kết luận: "Tác phẩm có nhịp điệu chậm rãi hơn phim kinh dị thông thường, nhưng khán giả sẽ thích thú một khi chấp nhận theo dõi". The Transfiguration ra mắt ở hạng mục "Nhãn quan đặc biệt" trong Liên hoan phim Cannes, sau đó công chiếu ở Anh năm nay.

Mother!

Jennifer Lawrence gào thét trong căn nhà ám ảnh

Phim kinh dị có Jennifer Lawrence đóng chính là một trong những tác phẩm gây bàn tán nhiều nhất năm nay. Đây là phim đầu tiên minh tinh sinh năm 1990 hợp tác với bạn trai - đạo diễn Darren Aronofsky. Câu chuyện xoay quanh đôi vợ chồng (Jennifer Lawrence và Javier Bardem đóng) sống ở miền quê hẻo lánh. Khi hai người lạ (Ed Harris và Michelle Pfeiffer) xuất hiện, người vợ dần rơi vào hoảng loạn.

Ở Liên hoan phim Venice (Italy) hồi tháng 9, phim gây phân cực dữ dội. Sau buổi chiếu, khán phòng chia làm hai phe, một bên vỗ tay và một bên la ó. Sự tranh cãi tiếp tục khi phim ra mắt ở Mỹ từ ngày 15/9. Dù được giới phê bình chấm ở mức khá với 69% bình luận tích cực, tác phẩm khiến nhiều khán giả phẫn nộ và chấm điểm F (thấp nhất) trong hệ thống đánh giá CinemaScore dành cho khán giả. Nhiều người xem cho biết không thể hiểu nổi hoặc khiếp sợ các hình ảnh bạo lực của tác phẩm dán nhãn 18+. Một số người lại tán dương đạo diễn Aronofsky phô diễn được ngôn ngữ điện ảnh độc đáo.

Ân Nguyễn