10 phim đặc sắc chiếu rạp VN trong tháng 4

1. Hop (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 1/4

Được kết hợp giữa phim hoạt hình 3D và người thật đóng, Hop kể về E.B. - một chú thỏ sắp được phong là Thỏ phục sinh nhưng từ chối đảm nhiệm công việc của cha để chuồn đến Hollywood theo đuổi giấc mơ thành một tay trống. Mọi chuyện thay đổi khi E.B. gặp Fred, một chàng trai lười biếng của thế giới loài người. Cả hai đã giúp nhau nhận ra mục đích sống thực sự của mình.

Cảnh trong phim "Hop".

Hop ra mắt tại Việt Nam cùng thời điểm với Bắc Mỹ. Êkíp thực hiện bộ phim cũng là những người từng đem tới cho khán giả những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước trong Despicable Me và Alvin and The Chipmunks. Với phần đồ họa đẹp mắt và nhiều tình huống hấp dẫn, Hop hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tiếng cười rộn ràng tại các rạp trong những ngày đầu tháng.

2. Winter's Bone (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 1/4

Thuộc dòng phim độc lập kinh phí thấp, Winter's Bone là một trong 10 phim tranh giải Phim hay nhất tại Oscar 2011. Chuyện phim xoay quay cô bé 17 tuổi Ree Dolly lên đường tìm kiếm tung tích của cha - người đã thế chấp ngôi nhà mình và biến mất. Nếu không tìm được cha, Ree, 2 đứa em nhỏ và bà mẹ bị tâm thần sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Bí mật dần được hé lộ vào phút cuối.

Cảnh trong phim "Winter's Bone".

Winter's Bone được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên vào năm 2006 của nhà văn Daniel Woodrell. Phim đã giành hai giải thưởng quan trọng nhất - Phim truyện hay nhất và Kịch bản xuất sắc - của LHP độc lập Sundance năm ngoái. Winter's Bone cũng được đề cử 4 giải Oscar 2011 dành cho Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

3. The Lincoln Lawyer (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 1/4

Bộ phim mới nhất của hai tài tử Matthew McConaughey và Ryan Phillippe cũng được ra mắt khán giả Việt Nam trong ngày đầu tiên của tháng 4. Phim nói về Mickey Haller, một luật sư nổi tiếng ở Los Angeles đang nghiên cứu một vụ án xảy ra trên mui sau chiếc xe Lincoln của mình. Khách hàng lần này của anh là một tay chơi quyền lực ở Beverly Hills.

Cảnh trong phim "The Lincoln Lawyer".

Hắn bị buộc tội cưỡng hiếp và giết người. Ban đầu có vẻ như vị khách hàng có vẻ ngoài đáng tin cậy này bị gài bẫy, nhưng càng đào sâu khám phá, Mickey càng khám phá ra nhiều khuất tất và nguy hiểm hơn, tính mạng của anh đang bị đe dọa. Thuộc thể loại phim tâm lý, tội ác, The Licoln Lawyer là bộ phim truyện thứ hai của đạo diễn trẻ Brad Furman.

4. Rio 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/4

Đặt trong bối cảnh thành phố Rio de Janeiro và những cánh rừng nhiệt đới ở Brazil, Rio tập trung vào Blu, chú vẹt đuôi dài Nam Mỹ, tưởng rằng mình là hậu duệ cuối cùng của giống loài. Khi khám phá ra còn có một cô vẹt nữa giống mình, Blu rời khỏi tổ ấm ở Minnesota và tới Rio. Định mệnh đẩy hai cô cậu vẹt đến với nhau và từ đó, cả hai đã có một cuộc hành trình nhớ đời.

Cảnh trong phim "Rio".

Rio là một trong những bộ phim được khán giả Việt Nam mong đợi nhất trong tháng này không chỉ vì được chiếu cùng lúc với Bắc Mỹ mà còn vì đây là tác phẩm đầu tiên chiếu rạp có ba phiên bản cho người xem lựa chọn - 3D lồng tiếng Việt, 3D phụ đề và 2D phụ đề tiếng Việt. Phiên bản lồng tiếng Việt 3D của Rio được thực hiện theo tiêu chuẩn Hollywood và do đạo diễn Carlos Saldanha giám sát.

5. The Roommate (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/4

Bộ phim thriller rùng rợn The Roommate được coi là "của hiếm" cho khán giả Việt Nam trong tháng này. Nhân vật chính của phim là Sara - cô sinh viên đại học năm thứ nhất và người bạn cùng phòng, Rebecca. Ban đầu, Sara có thiện cảm và coi Rebecca là một người bạn thân thiết. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên nguy hiểm khi Rebecca tìm cách sát hại tất cả những người xuất hiện trong cuộc sống của Sara.

Cảnh trong phim "The Roommate".

Quy tụ một rừng mỹ nhân của truyền hình Mỹ như Minka Kelly, Leighton Meester, Alyson Michalka, Nina Dobrev... The Roommate thích hợp với lứa tuổi thanh, thiếu niên và những khán giả muốn trải nghiệm những khoảnh khắc rùng rợn, giật mình trên màn ảnh rộng. Doanh thu 15 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt đã giúp The Roommate giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ trong tuần đầu tiên của tháng 2.

6. The Fighter (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 15/4

The Fighter là bộ phim cuối cùng trong chuỗi 5 phim Oscar mà khán giả Việt Nam được thưởng thức ba tháng nay. Phim khắc họa chân dung và cuộc đời tay đấm bốc huyền thoại Micky Ward và người anh họ Dicky Eklund. Trong khi Mark Wahlberg (thủ vai Micky) phải tập luyện để cơ bắp săn chắc thì Christian Bale (vai Dicky) phải giảm cân một cách chóng mặt cho vai diễn.

Cảnh trong phim "The Fighter".

Trong năm qua, The Fighter được đánh giá là một trong những bộ phim có dàn diễn viên tuyệt vời nhất. Christian Bale và Melissa Leo đã giành giải Oscar 2011 cho Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong bộ phim này. Với những khán giả muốn thưởng thức một bộ phim vừa có yếu tố giải trí lẫn tính nghệ thuật thì The Fighter sẽ là một lựa chọn thích hợp trong tháng 4.

7. Lệnh xóa sổ (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 22/4

Được đầu tư với kinh phí 600.000 USD (gần 12 tỷ đồng), Lệnh xóa sổ là một trong hai bộ phim Việt Nam chọn thời điểm dịp lễ 30/4 để ra mắt khán giả. Phim thuộc thể loại hành động, tội phạm và đề cập đến các tệ nạn xã hội hiện nay như đua xe, cá độ, cờ bạc, ma túy... thông qua câu chuyện về một nhóm tội phạm, đứng đầu là tên trùm buôn bán ma túy Đại ca Trần (Nguyễn Chánh Tín).

Dàn diễn viên trong phim "Lệnh xóa sổ".

Lệnh xóa sổ hứa hẹn sẽ là bộ phim hành động có nhiều cảnh quay mãn nhãn và được đầu tư trau chuốt của điện ảnh Việt Nam trong năm nay. Phim có sự tham gia của nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ như Tuấn Hưng, Phi Thanh Vân, Vĩnh Thụy, Đinh Ngọc Diệp, Đinh Phương Ánh, Minh Nhí... Khâu hậu kỳ của Lệnh xóa sổ được thực hiện tại Thái Lan.

8. Saigon Yo! (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 22/4

Sau nhiều lần trì hoãn từ năm ngoái, cuối cùng Saigon Yo!, bộ phim đề tài hip hop của đạo diễn gốc Việt Stephane Gauger sẽ ra mắt khán giả trong nước vào cuối tháng 4. Chuyện phim kể về hai cô gái Mai và Kim có hai cuộc sống và đam mê khác nhau. Mai sống ở Bạc Liêu và đam mê múa lụa từ bé, trong khi Kim mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bụi đời và có tình yêu mãnh liệt với hip hop.

Cảnh trong phim "Saigon Yo!".

Cuộc gặp gỡ tình cờ không chỉ đem đến một tình bạn đẹp cho hai cô gái trẻ, mà còn tạo nên các màn trình diễn ấn tượng. Saigon Yo! được khán giả kỳ vọng về dòng phim âm nhạc kèm vũ đạo của Việt Nam. Phim có sự tham gia của Vân Trang, "bác sĩ Mai Châu" trong Cô dâu đại chiến, nam diễn viên Khương Ngọc, hot girl nóng bỏng Elly Trần và nhiều diễn viên trẻ khác.

9. Thor 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 29/4

Bom tấn của hãng Paramount là phim 3D người đóng duy nhất được trình chiếu tại các rạp VN trong tháng 4. Bộ phim sử thi này tập trung vào vị thần to lớn Thor, một chiến binh kiêu ngạo đã châm ngòi cho những cuộc chiến tranh cổ xưa vì sự bất cẩn của mình. Thor bị đày xuống Trái đất và phải sống trong thế giới loài người. Tại đây, anh đã gặp và đem lòng yêu nhà khoa học trẻ Jane Foster.

Cảnh trong phim "Thor".

Tình yêu đã dẫn lối cho Thor và giúp anh học được cách trở thành một anh hùng chính nghĩa khi những kẻ độc ác đang có âm mưu thôn tính loài người. Với kinh phí 150 triệu USD, Thor là bom tấn đầu tiên của mùa phim hè năm nay. Sau No Strings Attached vào tháng 2 và Black Swan vào tháng 3, khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được gặp Natalie Portman với vai nhà khoa học xinh đẹp Jane Foster trong bộ phim này.

10. Source Code (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 29/4

Dịp nghỉ lễ 30/4, khán giả Việt Nam cũng sẽ được thưởng thức một bộ phim giả tưởng, ly kỳ giống phong cách của bom tấn Inception năm ngoái. Source Code là câu chuyện kể về người lính Colter Stevens tỉnh dậy trong cơ thể một người đàn ông khác. Anh nhận ra rằng mình đang tham gia một cuộc thử nghiệm của chính phủ, gọi là "Source Code".

Cảnh trong phim "Source Code".

Chương trình này cho phép anh thâm nhập vào cơ thể của một người khác vào 8 phút cuối đời của họ. Nhưng đằng sau nó là một bí mật quốc gia khủng khiếp, liên quan tới những vụ đánh bom kỳ lạ những toa tàu điện ngầm ở Chicago. Source Code có sự tham gia của tài tử Jake Gyllenhaal và hai minh tinh - Michelle Moynaghan, Vera Farmiga.

