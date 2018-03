10 phim ăn khách nhất thế giới 2012

10 phim gây thất vọng nhất trong năm / 12 trailer phim hấp dẫn nhất năm qua

1. The Avengers (xem trailer)

Doanh thu: 1,5 tỷ USD

Ra mắt đúng vào đầu hè, lại quy tụ những siêu anh hùng ăn khách từng xuất hiện trong các mùa phim hè trước như Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Iron Man nên The Avengers được coi là “siêu bom tấn”. Phim là sự tổng hòa của tất cả “món ngon” mà khán giả muốn thưởng thức ở một phim giải trí - hành động nhiều, kỹ xảo hoành tráng, diễn viên đẹp, thoại hài hước, câu chuyện không quá phức tạp.

Chỉ sau hai tuần, The Avengers đã cán mốc 1 tỷ USD - thành tích mà nhiều bom tấn trước đó như Transformers 3 hay Pirates of the Caribbean 4 phải mất tới một tháng hoặc nhiều hơn mới đạt được. Doanh số cuối cùng hơn 1,5 tỷ USD cũng đưa siêu bom tấn này vượt qua Harry Potter 7.2 (phim hốt bạc nhất năm 2011) để lên vị trí thứ ba trong danh sách các phim ăn khách nhất mọi thời đại, chỉ đứng sau Avatar và Titanic.

2. The Dark Knight Rises (xem trailer)

Doanh thu: 1,08 tỷ USD

Là một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm qua, The Dark Knight Rises là tập cuối cùng trong bộ ba phim về Người Dơi do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện. Từng được kỳ vọng sẽ là phim ăn khách nhất trong năm với doanh thu dự đoán lên tới hơn 1,6 tỷ USD nhưng vụ xả súng trong buổi chiếu lúc nửa đêm của The Dark Knight Rises ở Colorado đã ảnh hưởng phần nào tới kết quả thương mại của bộ phim.

Tuy nhiên, phim vẫn cán mốc 1 tỷ USD và gây sốt trên toàn thế giới trong suốt mùa hè năm qua. Mặc dù nhiều khán giả cho rằng phần cuối không vượt được chất lượng so với phần trước – The Dark Knight, phim vẫn nhận được vô số lời khen từ giới phê bình và được coi là cái kết hoàn hảo cho bộ ba phim về huyền thoại Batman của đạo diễn Nolan.

3. Skyfall (xem trailer)

Doanh thu: 1,02 tỷ USD

Sau 4 năm kể từ Quantum of Solace, chàng điệp viên nổi tiếng nhất của lịch sử điện ảnh mới tái xuất và làm nên kỷ lục mới cho loạt phim 007. Skyfall, tập phim thứ 23, ra mắt đúng vào năm kỷ niệm nửa thập kỷ James Bond xuất hiện trên màn bạc. Với kinh phí từ 150 triệu đến 200 triệu USD, Skyfall thu về hơn 1 tỷ USD và vượt qua Casino Royale để trở thành tập ăn khách nhất trong cả loạt phim James Bond.

Phim vẫn lôi cuốn khán giả bằng những màn hành động truyền thống, nghẹt thở, kịch tính với bối cảnh trên nhiều quốc gia. Daniel Craig lần thứ ba hóa thân thành chàng điệp viên hào hoa, phong nhã. Một sức hút lớn đến từ Skyfall là bài hát nhạc phim do giọng ca lừng danh của nước Anh - Adele thể hiện.

4. Ice Age 4: Continental Drift (xem trailer)

Doanh thu: 875,2 triệu USD

Phần bốn của loạt phim Kỷ Băng Hà là tác phẩm hoạt hình ăn khách nhất năm qua. Câu chuyện vui nhộn, hài hước, màu sắc dễ thương, rực rỡ là những yếu tố làm nên thành công cho Ice Age 4: Continental Drift. Mặc dù chất lượng bị đánh giá thấp hơn ba phần trước nhưng do chọn đúng thời điểm ra mắt, lại có kế hoạch quảng bá tốt nên hãng Fox vẫn thu về bộn tiền.

Với một phim hoạt hình 3D vào mùa hè thì khán giả ra rạp không chờ đợi gì hơn là tính giải trí cao, sự vui nhộn, bắt mắt. Các nhân vật ngộ nghĩnh trong phim đều hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Với con số khổng lồ 875,2 triệu USD từ phần bốn, Ice Age cũng góp mặt trong Top 10 loạt phim ăn khách nhất mọi thời đại với tổng doanh thu là 2,8 tỷ USD.

5. The Hobbit: An Unexpected Journey (xem trailer)

Doanh thu: 827,9 triệu USD

Bom tấn cuối cùng của năm 2012 ra rạp đúng vào dịp Giáng sinh và giữ ngôi quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ trong ba tuần liên tiếp. Đây là tập đầu tiên trong bộ ba phim mới về vùng đất Trung Địa do đạo diễn Chúa Nhẫn, Peter Jackson, thực hiện. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên được làm với định dạng 48 hình một giây (thay vì 24 hình thông thường) với chất lượng hình ảnh được cải thiện rõ rệt.

Được hàng triệu fan của Chúa Nhẫn mong ngóng từ lúc mới thực hiện nên The Hobbit: An Unexpected Journey không gây bất ngờ khi đạt được doanh thu trên 800 triệu USD. Tuy nhiên, đó là kết quả tính vào tuần đầu tiên của tháng 1. Bộ phim vẫn đang được chiếu tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới và nhiều người dự đoán rằng có thể tác phẩm này sẽ cán mốc 1 tỷ USD trong hai đến ba tuần nữa.

6. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part II (xem trailer)

Doanh thu: 813,9 triệu USD

Tập cuối của loạt phim Chạng vạng như thường lệ vẫn nhận vô số “đá” từ giới phê bình về chất lượng và góp mặt trong tất cả hạng mục của Mâm Xôi Vàng năm nay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận bộ phim có sức ảnh hưởng rất lớn tới khán giả trẻ, đặc biệt là các cô gái ở độ tuổi thanh thiếu niên. Dù có bị chê tới đâu thì chỉ cần riêng lượng fan của Edward – Bella ra rạp xem là đã đủ đem tới cho Hừng đông (phần hai) hàng trăm triệu USD.

Sức hút từ dàn diễn viên trẻ đẹp, câu chuyện đánh trúng tâm lý tuổi teen và tài năng của những người lên chiến dịch quảng bá đã đem về cho hãng Summit khoản lợi nhuận kếch xù. Với hơn 800 triệu USD thu được, Hừng đông (phần hai) là tập ăn khách nhất và là cái kết khó có thể hoành tráng hơn về mặt thương mại cho loạt phim chuyển thể từ thiên tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Stephenie Mayer.

7. The Amazing Spider-Man (xem trailer)

Doanh thu: 752,2 triệu USD

Sau bộ ba phim về Người Nhện rất thành công của đạo diễn Sam Raimi trong thập niên 2000, hãng Sony quyết định khởi động lại nhân vật này bằng một loạt phim mới. The Amazing Spider-Man đưa Peter Parker trở về thời tuổi teen và đem tới một hình ảnh, cảm giác hoàn toàn mới về siêu anh hùng nổi tiếng của truyện tranh Marvel.

So với ba tập Người Nhện của Sam Raimi thì doanh thu của The Amazing Spider-Man không cao bằng. Nhưng con số 752,2 triệu USD cũng đủ để đưa tác phẩm này vào danh sách 10 ăn khách nhất trong năm và khích lệ Sony tiếp tục đầu tư vào những tập tiếp theo.

8. Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (xem trailer)

Doanh thu: 742,1 triệu USD

Thành công không kém Ice Age 4 là Madagascar 3: Europe’s Most Wanted, cũng với các con thú ngộ nghĩnh được làm 3D. Cũng như đối thủ đến từ hãng Fox, bộ phim hoạt hình của DreamWorks khai thác triệt để tiếng cười, hình ảnh nhiều màu sắc, âm nhạc để mang tới những khoảnh khắc giải trí cho người xem trên toàn thế giới giữa mùa hè nóng bỏng.

Trước khi chính thức ra rạp vào đầu tháng 6, Madagascar 3: Euro’s Most Wanted còn được chiếu ra mắt ở LHP quốc tế Cannes (Pháp) hồi giữa tháng 5. Với gần 750 triệu USD thu được, đây là tập ăn khách nhất trong cả loạt phim Madagascar và thúc đẩy các nhà sản xuất bỏ thêm tiền làm tiếp phần 4.

9. The Hunger Games (xem trailer)

Doanh thu: 686,5 triệu USD

Có kinh phí chỉ khoảng 78 triệu USD, lại ra rạp vào tháng 3 – không phải là thời điểm khán giả ra rạp đông như mùa hè hay mùa cuối năm, nhưng The Hunger Games vẫn bất ngờ đạt tới gần 700 triệu USD. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Suzanne Collins, với diễn viên chính là người đẹp Jennifer Lawrence.

The Hunger Games tạo nên một hiện tượng trên toàn cầu năm qua, trở thành bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất theo thống kê của Google và tạo nên “thương hiệu” với lượng fan khổng lồ không kém gì loạt phim Chạng vạng. Hai tập tiếp theo trong thiên tiểu thuyết này là Catching Fire và Mockingjay cũng đang và sắp được chuyển thể tiếp lên màn ảnh rộng. Catching Fire sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay.

10. Men in Black III (xem trailer)

Doanh thu: 624 triệu USD

Phần mới nhất của loạt phim giả tưởng về người ngoài hành tinh có sự góp mặt của tài tử da màu Will Smith khép lại Top 10 phim ăn khách nhất trong năm. Hai phần đầu từng gây sốt trong cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Ra mắt cách nhau một khoảng thời gian khá dài (10 năm), tưởng như khán giả đã lãng quên Men in Black nhưng cuối cùng, phần ba lại trở thành tập thành công nhất trong cả bộ ba.

Men in Black III vẫn giữ phong cách giả tưởng, hài hước cùng nhiều kỹ xảo hoành tráng như hai tập đầu. Tuy nhiên, câu chuyện trong phần này lại có nhiều điểm nhấn hơn. Con số khép lại bảng xếp hạng Top 10 là 624 triệu USD của Men in Black III cũng đánh dấu năm doanh thu kỷ lục của Hollywood, khi lần đầu tiên cả 10 bộ phim dẫn đầu phòng vé trong năm đều cán mốc 600 triệu USD.

Nguyên Minh