10 pha hành động nghẹt thở của loạt phim điệp viên 007

Phim mới về James Bond nhận khen chê trái chiều / Daniel Craig: ‘Êkíp 007 không tự cao, tự đại một cách ngu xuẩn'

Rượt đuổi trên dàn cần cẩu - "Casino Royale"

Các tờ Telegraph và Radio Times đồng thuận trường đoạn mạo hiểm này đáng nhớ nhất trong 53 năm James Bond lên màn bạc. Cảnh phim được quay trong ba tuần tại một công trường xây dựng ở đảo Bahamas. Điệp viên 007 rượt đuổi tên tội phạm đánh bom vốn là một dân thể thao mạo hiểm Parkour chuyên nghiệp trên chiếc cần cẩu dài vài chục mét. Trường đoạn không chỉ cho thấy một 007 hào hoa mà còn có khả năng truy bắt tội phạm phi thường.

Casino Royale là phim đầu tiên Daniel Craig vào vai James Bond. Hai diễn viên đóng thế Adam Kirley và Ben Cooke thực hiện khoảnh khắc nhân vật của anh nhảy qua hai chiếc cẩu lần lượt cao cao 45 m và 40 m. Pha mạo hiểm nhảy cần cẩu sau đó mang về cho Ben Cooke giải "Pha nhảy cao mạo hiểm nhất" ở giải World Stunt Award 2007 (xem video).

Bay xe xoay vòng qua sông - "The Man with Golden Gun"

The Man with Golden Gun (1974) không thuộc Top phim nổi tiếng nhất của loạt 007 nhưng có cảnh xe hơi bay và xoay 360 độ qua sông ở Thái Lan. Cảnh này được giới phê bình đánh giá nằm trong nhóm cảnh mạo hiểm xe hơi chân thực nhất trong lịch sử màn bạc. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh thế giới mời các nhà chế tạo xe tính toán kỹ lưỡng cho một cảnh mạo hiểm.

Để làm được cảnh này, tốc độ và cân nặng, chiều dài xe hơi cũng như vị trí tài xế bên trong xe phải được tính toán chính xác hoàn hảo. Trong ngày ghi hình ở sông Mae Klong của Thái Lan, diễn viên đóng thế người Anh - Loran Bumps Williard - thực hiện thành công cảnh phim ở đúp quay đầu tiên. Tuy nhiên, ngôi sao đóng thế đã không có tên trong danh sách vinh danh cuối phim (xem video).

Trượt tuyết rồi nhảy khỏi vách núi – "The Spy Who Loved Me"

Trong cảnh này, nhân vật của James Bond phải trượt tuyết để chạy khỏi sự bám đuổi của các địch thủ. Sau đó, anh vừa trượt tuyết vừa chống trả địch thủ. Cuối cùng, nhân vật nhảy từ vách núi cao gần 1.000 m xuống bên dưới, thả dù và thoát an toàn. Cảnh phim là một trong những khoảnh khắc ưa thích nhất của chính nhà sản xuất gạo cội Albert Cubby Broccoli.

Pha mạo hiểm này thực chất được lấy cảm hứng từ pha mạo hiểm có thực của nhà leo núi Rick Sylvester. Màn mạo hiểm đó thực hiện năm 1971, được đánh giá là pha trượt tuyết và nhảy lộn vĩ đại nhất tính tới thời điểm đó. Sau khi xem lại đoạn phim thực của Rick Sylvester, các nhà sản xuất 007 đã mời anh làm lại để đưa vào phim (xem video).

Băng qua sông trên đàn cá sấu – "Live And Let Die"

James Bond chạy qua con lạch đầy cá sấu khi bị kẻ thù truy đuổi ở phân đoạn này. Cảnh phim được thực hiện trước thời có công nghệ CGI. Hơn nữa, đạo diễn Guy Hamilton cũng muốn dùng diễn viên đóng thế làm thật. Bởi vậy, ông dùng cá sấu thật bắt từ trang trại ở Vịnh Montego (Jamaica). Sau đó, ông thuê chính chủ trang trại cá sấu - Ross Katanga (cha anh bị cá sấu cắn chết) - thực hiện pha này. Hơn 10 con cá sấu được trói và thả dưới lòng lạch nhưng miệng và đuôi được cởi trói để tăng mức độ mạo hiểm khi lên hình.

Lúc thực hiện, Katanga đã nhảy trượt bốn lần và lần thứ tư bị cá sấu cắn thật. Sang lần năm, anh thay giày có móc dưới đế và thực hiện thành công. Pha mạo hiểm sau đó được ghép vào phim khiến người xem lạnh gáy (xem video).

Nhảy Bungee từ con đập cao 220 mét - "GoldenEye"

Cảnh phim mở màn GoldenEye có James Bond chạy rồi nhảy Bungee lặng lẽ từ con đập cao 220 m để xâm nhập vào kho vũ khí hóa chất của tổ chức tội phạm. Phân đoạn được ghi hình ở đập Verzasca - Locarno, Thụy Sĩ. Các nhà sản xuất thuê diễn viên đóng thế Wayne Michaels để diễn cảnh này. Michaels diễn thử nhiều lần cú nhảy để sáu camera có thể bắt được trọn vẹn pha hành động. Anh diễn đạt ngay ở đúp quay đầu tiên và lập kỷ lục mới về độ cao cho một cú nhảy Bungee khi đó. Lúc phim được chiếu, đập Verzasca trở thành địa điểm ưa thích của khách du lịch ưa môn nhảy này (xem video).

Rượt đuổi xe tăng - "GoldenEye"

Ngoài trường đoạn mở màn nhảy Bungee gây thót tim, tập phim GoldenEye còn đáng nhớ ở cảnh rượt đuổi xe tăng ở nửa sau. Trong cảnh này, James Bond dùng xe tăng để đuổi theo xe hơi của nhóm sát nhân đang bắt giữ lập trình viên Natalya (Izabella Scorupco đóng) trên đường phố ở Nga. Xe tăng nghiến nát mọi thứ chắn đường, thậm chí đâm xuyên qua cả một tòa nhà nhằm đuổi theo chiếc ô tô của nhóm địch thủ. Cảnh phim nhiều cháy nổ này được đánh giá là một trong những cảnh mãn nhãn nhất loạt phim 007. Tạo hình bụi bặm và gai góc của Pierce Brosnan cũng hợp với cảnh chết chóc này (xem video).

Truy đuổi trên sông Thames - "The World Is Not Enough"

Trong trường đoạn phim dài hơn năm phút, James Bond rượt đuổi một nữ sát nhân bằng chiếc ca-nô nhỏ trên sông Thames, London. Anh liên tiếp bị chèn ép, bị nã súng nhưng vẫn kiên quyết rượt bắt kẻ sát nhân. Có lúc Bond đâm ca-nô vào xuồng cao tốc lớn của kẻ địch và lộn vòng trên không trung.

Pha mạo hiểm được thực hiện bởi diễn viên đóng thế Wade Eastwood. Anh cho biết đã tập luyện trong nhiều tuần trước khi ghi hình. Cảnh phim được quay nhiều lần và gặp không ít khó khăn. Diễn viên đóng thế cũng suýt bị chấn thương ở cổ (xem video).

Chiến đấu bên ngoài máy bay - "The Living Daylight"

James Bond phải chiến đấu với kẻ xấu trong khoang hành lý của máy bay rồi cả hai cùng văng theo túi hành lý ra ngoài. Cả hai lơ lửng giữa không trung, tìm cách đẩy kẻ kia xuống đất. Cảnh phim khiến người xem dựng tóc gáy vì được làm trên cao. Để thực hiện cảnh này, hai nhà nhảy dù chuyên nghiệp được thuê đóng thế Timothy Dalton (tài tử vào vai James Bond) và bạn diễn. Khi ghi hình, các diễn viên đóng thế giấu dù vào trong người phòng trường hợp bất trắc (xem video).

Xe phân khối lớn lao qua trực thăng - "Tomorrow Never Dies"

Bối cảnh của phim là Sài Gòn nhưng được quay ở Bangkok (Thái Lan). Lúc này, nhân vật James Bond của Pierce Brosnan và cộng sự do Dương Tử Quỳnh đóng đang bị truy sát bằng ô tô rồi sau đó đến trực thăng. Họ lái xe phân khối lớn chạy trốn trên phố đông khi bị xích tay vào nhau. Xe phân khối của họ chạy khắp ngõ ngách, thậm chí lao qua dãy nhà cao tầng, bay phía trên chiếc trực thăng bay là là bên dưới. Cuối trường đoạn, cả hai thực hiện một pha mạo hiểm khác bằng phân khối lớn để hạ gục chiếc trực thăng đang nã súng vào họ (xem video).

Chiến đấu trên tàu tốc hành - "Skyfall"

Nếu như cảnh chiến đấu trong tàu cao tốc ở From Russia With Love diễn ra trong khoang, cảnh tương tự trên tàu cao tốc ở Skyfall gây nghẹt thở bởi diễn ra trên nóc tàu. Ở cảnh này, James Bond do Daniel Craig hóa thân rượt đuổi địch thủ từ nóc toa này sang toa khác. Khi đang ngặp nguy, anh được đồng đội giúp bắn ngã địch thủ xuống vực rồi nhảy thoát an toàn. Trong giai đoạn sản xuất, phần cảnh tàu vào đường hầm được thực hiện trong trường quay và dùng công nghệ vi tính xử lý sau đó (xem video).

Vũ Văn Việt