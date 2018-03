10 nữ nhà báo xinh đẹp và bản lĩnh trên màn bạc

Phim truyện đầu tiên của Việt Nam về nghề báo / Những bộ phim hay về nghề báo

1. Meg Ryan – phim “Sleepless in Seattle”

Khi còn trẻ, Meg Ryan từng theo học báo chí tại Đại học Connecticut và Đại học New York. Vì vậy, cô rất có duyên với những vai diễn liên quan đến nghề báo. Sau bộ phim tình cảm hài When Harry met Sally, Meg tiếp tục vào vai nữ phóng viên có tên Annie Reed trong Sleepless in Seattle. Annie Reed công tác tại tờ báo Baltimore Sun ở thành phố New York. Một ngày nọ, cô nghe trên đài phát thanh lời tâm sự của một người đàn ông góa vợ hiện sống với con trai nhỏ tại Seattle tên là Sam Baldwin (Tom Hanks).

Trái tim Annie mách bảo đó chính là người đàn ông định mệnh của đời mình. Lúc ấy, Annie đã đính hôn với một người khác tên là Walter nhưng luôn cảm thấy trống trải và thiếu vắng một cái gì đó. Cuối cùng nghe theo tiếng gọi của tình yêu, Annie Reed sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại về khoảng cách địa lý, dư luận… để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình bên Sam. Sleepless in Seattle là bộ phim dành cho những nữ nhà báo vẫn còn tin vào sự lãng mạn và luôn chủ động quyết định số phận của chính mình

2. Nanako Matsushima – phim “Ringu”

Reiko Asakawa (Nanako Matsushima) là một bà mẹ đơn thân, phải một mình vật lộn với cuộc sống để nuôi dạy đứa con trai mới lên 7 và theo đuổi sự nghiệp làm phóng viên điều tra. Sau khi đứa cháu ruột tên là Tomoko chết trong một tình huống bí ẩn, cô phát hiện ra ba người bạn khác của Tomoko cũng chết cùng thời điểm với cách thức tương tự. Quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật, Reiko lái xe đến Izu, khu nghỉ dưỡng mà bọn trẻ đã qua đêm và tìm ra một cuộn băng bí ẩn. Vô tình cô vướng vào lời nguyền của cuốn băng, đồng thời kéo chồng cũ và con trai vào vòng nguy hiểm.

Bản chất mạnh mẽ của một nhà báo và tình thương con vô bờ giúp Reiko không chịu bó tay ngồi chờ chết. Cô sẵn sàng thách thức mọi thế lực siêu nhiên, vượt qua nỗi sợ hãi để cứu sống con trai. Ringu được coi là bộ phim kinh dị thuộc hàng kinh điển của Nhật Bản. Năm 2002, bộ phim được Hollywood làm lại với sự góp mặt của Naomi Watts trong vai chính. Bản làm lại được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời giành được thắng lợi ở phòng vé.

3. Drew Barrymore – phim “Never Been Kissed”

Josie Geller (Drew Barrymore) là một nữ phóng viên 25 tuổi công tác tại tờ Chicago Sun-Times và vẫn chưa có nụ hôn đầu đời. Cô từng có quá khứ kinh hoàng tại trường trung học và luôn cầu mong không bao giờ phải quay lại đó một lần nào nữa. Tuy nhiên một ngày nọ, Tổng biên tập giao cho cô nhiệm vụ “thâm nhập” vào thế giới học đường để viết bài. Vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân, Josie buộc phải “nhập vai” làm một học sinh trung học để thu thập tư liệu. Từ đó bắt đầu một chuỗi những tình huống hài hước, dở khóc dở cười xảy ra với Josie.

Câu chuyện của Josie là một hành trình đi tìm lại bản thân, là sự cố gắng luôn là chính mình dù cho có bị người khác chê cười thế nào. Đối với tư cách một phóng viên, Josie cũng phải đối diện với nỗi sợ hãi để bằng mọi cách hoàn thành bài viết được giao. Trong sự nghiệp của mình, Drew Barrymore cũng nhiều lần thủ vai phóng viên trong các phim khác như Going the Distance hay He’s Just Not That Into You.

4. Kate Hudson – phim “How to Lose a Guy in 10 Days”

Bộ phim xoay quanh Andie Anderson (Kate Hudson), một nữ phóng viên xinh đẹp của tạp chí “lá cải” Composure dành cho phụ nữ. Andie luôn cảm thấy chán nản vì không được viết về những lĩnh vực mình thực sự tâm huyết như chính trị, kinh tế, tôn giáo hay nghèo đói… Để mưu sinh, cô phải viết những thứ vô bổ, tầm phào, vô thưởng vô phạt chỉ để giải trí cho những phụ nữ rảnh rỗi.

Một ngày nọ, cô bị tổng biên tập giao cho một đề tài oái oăm: “Làm sao để bỏ người yêu trong vòng 10 ngày”. Để hoàn thành bài báo, cô “thực hành” ngay với anh chàng Benjamin mới gặp với tất cả những lỗi “kinh điển” mà phụ nữ thường phạm phải khi hẹn hò. Về phía Benjamin, chính anh cũng có một vụ cá cược với ông chủ phía đối tác là sẽ cưa đổ một cô gái trong vòng 10 ngày… Hài hước vui vẻ nhưng không kém phần ý nghĩa, How to Lose a Guy in 10 Days là món quà thú vị đem lại tiếng cười cho các nữ nhà báo trong ngày 21/6.

5. Anne Hathaway – phim “The Devil Wears Prada”

Luôn xinh đẹp, thời thượng với trang phục đắt tiền, những phóng viên mảng thời trang thường nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của nhiều người. Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang là những cay đắng, vất vả được giấu kín.

Andrea “Andy” Sachs (Anne Hathaway) là một phóng viên trẻ mới tốt nghiệp Đại học. May mắn cô giành được công việc mà hàng triệu cô gái thèm muốn là làm thư ký riêng cho Miranda Priestly (Meryl Streep), tổng biên tập tạp chí thời trang Runaway danh tiếng. Để thỏa mãn được vị sếp khó tính này, Andy phải thức khuya dậy sớm, đối mặt với nhiều áp lực, bất hòa với bạn thân, thậm chí còn phải chia tay bạn trai. Từ một cô sinh viên quê mùa, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi trường, dần dần Andy trở nên sành điệu, thời thượng hơn nhưng đồng thời cô ngày càng cảm thấy cô đơn…

The Devil Wears Prada là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những nữ nhà báo về điều gì mới thực sự là quan trọng trong cuộc sống. Bộ phim cũng quy tụ tất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Galliano, Donna Karan, Prada… và chắc chắn sẽ thỏa mãn những ai yêu thích thời trang và cái đẹp.

6. Jennifer Connelly – phim “Blood Diamond”

Blood Diamond được đặt trong bối cảnh nội chiến Sierra Leone đang diễn ra ác liệt để tranh giành quyền kiểm soát các cánh đồng kim cương. Maddy Bowen (Jennifer Connelly), một nữ phóng viên chiến trường người Mỹ đến đây để viết bài điều tra về “kim cương máu”. Cô cố gắng tiếp cận Danny Archer (Leonardo DiCaprio), một gã buôn lậu, để thuyết phục anh cung cấp những thông tin mật về đường dây vận chuyển kim cương trái phép.

Dù Danny đầu tiên tỏ ra bất hợp tác, Maddy vẫn dai dẳng đeo bám và cố gắng thuyết phục anh hồi tâm chuyển ý. Trong hoàn cảnh luôn cận kề cái chết bởi bom đạn, Maddy vẫn luôn giữ bình tĩnh, lạc quan. Cô không bao giờ chịu đầu hàng hay bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm đi đến tận cùng chân tướng sự việc. Ngay cả cánh mày râu làm báo trong phim cũng phải dành cho cô những lời thán phục: “Cô ta lúc nào cũng giống như một tên lửa tầm nhiệt đầy nhiên liệu”.

7. Kate Beckinsale – phim “Nothing But the Truth”

Nothing But the Truth được xây dựng từ câu chuyện có thật về một nữ nhà báo người Mỹ bị bỏ tù vì từ chối cung cấp danh tính nguồn tin cho tòa án. Rachel Armstrong (Kate Beckinsale) là một nữ phóng viên giàu tham vọng của tờ Capital Sun-Times, người đã viết bài về một điệp vụ của CIA. Tòa án gây sức ép, yêu cầu cô phải tiết lộ nguồn tin nhưng Rachel kiên quyết chối từ. Để bảo vệ sự thật và giữ được đạo đức nghề nghiệp, Rachel Amstrong phải trả giá bằng cả sự nghiệp báo chí của mình, chấp nhận bị ngồi tù. Đau đớn hơn, cô còn bị chồng và con, những người ruột thịt mà cô yêu thương nhất, phản bội và quay lưng lại.

Xem phim, khán giả sẽ phải ngả mũ trước sự kiên cường, dũng cảm của nữ nhà báo Rachel Armstrong. Nothing But the Truth lột tả được sự khốc liệt của công việc làm báo với cả những vinh quang và nỗi niềm cay đắng.

8. Rachel McAdams – phim “Morning Glory”

Từ khi còn là một cô bé, Becky Fuller (Rachel McAdams) đã luôn khao khát được trở thành một phóng viên truyền hình. Tuy nhiên “mật ít ruồi nhiều”, kiếm được một công việc thật chẳng dễ dàng, hết lần này đến lần khác, hồ sơ của cô bị loại bỏ. Mẹ của Becky nhiều lần khuyên cô từ bỏ ước mơ nhưng Becky vẫn cương quyết không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng cô được nhận làm tổ chức sản xuất cho chương trình chào buổi sáng DayBreak của IBS.

Chưa kịp vui mừng, Becky nhận ra bao nhiêu khó khăn đang chờ cô ở phía trước: vị sếp khó tính, những đồng nghiệp kiêu căng hoặc nhiều bất mãn. Không nản lòng, Becky xắn tay áo quyết tâm “trẻ hóa” chương trình và giành lại được những vinh quang đã mất cho DayBreak.

Không có vinh quang nào không phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt. Những nữ phóng viên trẻ, đặc biệt là phóng viên truyền hình sẽ bắt gặp hình ảnh sôi sục cháy hết mình vì đam mê trong nhân vật Becky Fuller. Bộ phim quy tụ một dàn diễn viên toàn sao với sự góp mặt của cô đào xinh đẹp Rachel McAdams, các diễn viên gạo cội Harrison Ford và Diane Keaton.

9. Halle Berry – phim “Cloud Atlas”

Được dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của David Mitchell, Cloud Atlas là một trong những bộ phim tham vọng nhất từng được làm ra với mục đích cắt nghĩa sự vận hành của cuộc sống. Bộ phim gồm sáu câu chuyện đan xen nhau, trải dài từ Nam Thái Bình Dương ở thế kỷ 19 đến một tương lai xa, hậu khải huyền.

Câu chuyện thứ ba xoay quanh nữ nhà báo Luisa Rey (Halle Berry), người đang làm việc tại nguyệt san Spyglass. “Hổ phụ sinh hổ tử”, cô là con gái của một nhà báo kỳ cựu và thừa hưởng từ cha sự thông minh, tính quyết đoán cũng như lòng yêu nghề.

Một ngày nọ, cô chạm trán Rufus Sixsmith (một nhân vật của phần trước), hiện là một nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng. Rufus nhờ cô đưa ra ánh sáng những âm mưu, tiêu cực đằng sau nhà máy điện hạt nhân ở Swannekke. Để phơi bày được sự thật ra trước công luận, Luisa Rey phải dấn thân vào nguy hiểm và suýt phải trả giá bằng cả tính mạng.

10. Amy Adams – phim “Man of Steel”

Khi nhắc đến hình tượng nhà báo nữ xinh đẹp và bản lĩnh trên màn bạc, người xem khó có thể quên Lois Lane của loạt phim về Siêu Nhân. Mùa hè này, Lois Lane trở lại với diễn xuất của cô đào Amy Adams xinh đẹp trong phim Man of Steel.

Lois Lane là một phóng viên từng đoạt giải Pulitzer và làm việc cho tờ Daily Planet. Cô bí mật theo chân Clark đến nơi chôn giấu con tàu vũ trụ của hành tinh Kryton và phát hiện ra năng lực siêu nhiên của anh. Lois thậm chí còn tìm hiểu được danh tính thật của Clark và định phơi bày sự thật trên mặt báo. Cuối cùng, cô quyết định giữ lại bí mật cho Clark và còn sát cánh bên anh để đánh bại tướng Zod khi hắn tấn công Trái Đất.

Xinh đẹp, thông minh, can trường và độc lập, Lois Lane không phải tuýp phụ nữ yếu đuối, lúc nào cũng cần đàn ông che chở. Cô là một nữ nhà báo mạnh mẽ và hoàn hảo, thực sự khiến cánh đàn ông phải ngả mũ kính phục.

Anh Trâm