10 'Nữ hoàng cổ trang' khuynh đảo màn ảnh Hàn

Cũng sinh năm 1999, Kim So Hyun được đánh giá ngang tài, ngang sức với Kim Yoo Jung. Cả hai được giới chuyên môn nhận định sẽ chiếm lĩnh màn ảnh Hàn trong 10 năm tiếp theo. Kim So Hyun từng góp mặt trong các dự án cổ trang như "Hoàng tử gác mái", "Mặt trăng ôm mặt trời" (trái), "Yêu tinh". Hiện người đẹp gây "bão" với ngoại hình thanh tú khi diện hanbok truyền thống trong series "Mặt nạ quân vương" ("Ruler: Master of the Mask").