10 nữ diễn viên sáng giá nhất màn bạc năm 2016

10 tài tử nổi bật nhất màn bạc năm 2016 / 10 sự kiện điện ảnh nổi bật thế giới 2016

1. Margot Robbie

Sau khi được đạo diễn Martin Scorsese phát hiện qua The Wolf of Wall Street (2013), Margot Robbie có một năm 2016 đột phá để vươn thành ngôi sao hút khách. Cô dẫn đầu danh sách “Những ngôi sao của năm” theo bình chọn của trang IMDb nhờ tham gia hai dự án được chú ý là The Legend of Tarzan và Suicide Squad. Trong The Legend of Tarzan, cô vào vai người tình của chúa tể rừng xanh, góp phần giúp bộ phim đạt doanh thu 356 triệu USD.

* Margot Robbie diễn xuất trong "Suicide Squad"

Trailer thứ hai phim 'Suicide Squad'

Nhưng ấn tượng hơn cả là vai diễn cô nàng Harley Quinn vừa điên khùng, tinh quái, vừa quyến rũ trong Suicide Squad. Sự biến hóa và độ hấp dẫn của Robbie giúp Harley Quinn lấn át Joker và trở thành nhân vật hóa trang được ưa thích nhất trong mùa Halloween vừa qua. Suicide Squad thu về gần 800 triệu USD trong khi Harley Quinn được có phim riêng - Gotham City Sirens - và vẫn được giao cho người đẹp Australia diễn xuất.

2. Emilia Clarke

Sau khi được tờ Esquire trao danh hiệu “Người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh” vào năm 2015, người đẹp nước Anh tiếp tục giữ vững độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông. Trên màn ảnh nhỏ, cô đảm nhiệm vai “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen trong mùa thứ sáu của bom tấn truyền hình Game of Thrones. Với vai diễn này, Clarke nhận một đề cử Emmy cho “Nữ diễn viên phụ hay nhất”.

Trên màn ảnh rộng, cô vào vai Louisa Clark – cô gái nhận công việc chăm sóc cho chàng trai giàu có nhưng bị tàn tật trong Me Before You. Câu chuyện xúc động này lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và là một trong những phim tình cảm thành công nhất của năm với doanh thu 207 triệu USD. Sắp tới, Clarke đảm nhiệm một vai diễn trong bộ phim ngoại truyện về Star Wars và hứa hẹn giúp cô thêm nổi tiếng.

3. Amy Adams

Arrival là phim nổi bật nhất của Amy Adams năm nay. Trong phim, người đẹp thủ vai một nhà ngôn ngữ học vào vũ trụ để liên lạc với người ngoài hành tinh. Arrival được nhiều tờ báo và hội phê bình đưa vào danh sách những phim hay nhất của năm, trong khi Amy Adams nhận một đề cử Quả Cầu Vàng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Tờ Variety ca ngợi cô “có một biệt tài biến mọi thứ tầm thường xung quanh cô trở nên phi thường và khiến từng khoảnh khắc đều là những phát hiện mới”.

Trang Indiewire đánh giá Amy Adams có cơ hội nhận đề cử Oscar vào đầu năm tới với bộ phim Arrival. Nếu điều này thành sự thực, nữ diễn viên sinh năm 1972 này sẽ có tổng cộng sáu lần được đề cử Oscar. Điều đó đủ để cho thấy cô thuộc hàng nữ diễn viên tài năng nhất thời điểm hiện tại.

4. Haley Bennett

Trong danh sách “Những diễn viên đột phá của năm 2016” của trang IMDb, người đẹp Haley Bennett được xếp ở vị trí thứ hai. Từ vai phụ trong bộ phim hành động The Equalizer (2015), cô gái sinh năm 1988 có những bước tiến vượt bậc bằng cách tham gia vào nhiều dự án trong năm 2016.

Ba tác phẩm bao gồm bộ phim hành động Hardcore Henry, phim cao bồi hành động The Magnificent Seven và phim ly kỳ The Girl on the Train giúp cô trở thành gương mặt được chú ý. Ngoài ra, nữ diễn viên kịp hoàn thành bộ phim Weightless - dự kiến ra mắt trong năm 2017 của đạo diễn danh tiếng Terrence Malick.

5. Scarlett Johansson

Trong danh sách 5 phim ăn khách nhất năm 2016, Scarlett Johansson tham gia hai phim là Captain America: Civil War (vị trí số 1 với 1,1 tỷ USD) và The Jungle Book (966 triệu USD).

Trong Civil War, người đẹp tiếp tục đảm nhiệm vai “đả nữ” Black Widow. Khi nội bộ nhóm Avenger chia rẽ, Black Widow về phe với Captain America và trở thành trợ thủ đắc lực của anh trong cuộc chiến với chính người bạn Iron Man. Cô đảm nhiệm vai trò lồng tiếng cho nhân vật trăn khổng lồ Kaa trong bộ phim The Jungle Book.

Tới dịp cuối năm, Johansson tiếp tục góp giọng trong một phim gia đình khác là Sing. Tới năm 2017, ngôi sao này hứa hẹn tiếp tục bùng nổ với vai diễn robot sinh học trong bộ phim Ghost in the Shell. Ngay từ đoạn trailer đầu tiên, Ghost in the Shell thu hút sự chú ý với bộ trang phục bó sát màu nude mà nhân vật của Johansson khoác lên mình.

>> Xem tiếp

Thịnh Joey