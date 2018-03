10 nữ diễn viên gây sốt năm 2017

Gal Gadot là diễn viên được quan tâm nhất năm 2017 / Cảnh 'nóng' tập cuối mùa bảy 'Game of Thrones' gây bàn tán

Gal Gadot

Năm 2017 là thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp của Hoa hậu Israel. Hồi tháng 6, phim Wonder Woman do cô đóng chính có doanh thu 821 triệu USD toàn cầu, đồng thời được giới phê bình khen ngợi với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Gal Gadot thủ vai nữ chiến binh được xây dựng dựa trên thần thoại Hy Lạp.

* Wonder Woman chiến đấu trong phim

Gal Gadot chiến đấu trong "Wonder Woman" Nhan sắc và thần thái của Gal Gadot được nhiều khán giả khen ngợi. Tác phẩm này gây sốt đến mức quần áo của Wonder Woman trở thành trang phục được tìm kiếm nhiều nhất mùa Halloween. Tháng 11, người đẹp tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi xuất hiện trong Justice League. Trên trang phim ảnh IMDb, cô là diễn viên được quan tâm nhất năm 2017.

Emma Stone

Hồi tháng 2, Emma Stone giành giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" trong La La Land. Thành công này là lời khẳng định cho nhiều năm nỗ lực của người đẹp sinh năm 1988. Diễn xuất của cô trong phim nhạc kịch được đánh giá cao bởi loạt biểu cảm tinh tế và các cảnh nhảy - hát nhuần nhuyễn.

* Trận đấu kỳ lạ giữa nam và nữ trong "Battle of the Sexes"

Trận thi đấu kỳ lạ giữa nam và nữ trong Battle of the Sexes

Người đẹp tiếp tục gây chú ý khi thủ vai vận động viên quần vợt huyền thoại Billie Jean King trong Battle of the Sexes. Tác phẩm xoay quanh trận đấu lịch sử giữa King và một vận động viên nam vào năm 1973. Emma Stone vừa nhận đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Quả Cầu Vàng và tiếp tục được đánh giá là đối thủ nặng ký trên đường đua Oscar 2018.

Nicole Kidman

Khi Liên hoan phim Cannes 2017 kết thúc, nhiều báo Âu Mỹ đồng loạt viết về cuộc trở lại của "thiên nga Australia". Cô được ban tổ chức tôn vinh ở một giải thưởng đặc biệt của sự kiện. Tại Cannes, minh tinh góp mặt trong bốn phim, bao gồm The Killing of a Sacred Deer, The Beguiled (tranh giải Cành Cọ Vàng), How to Talk to Girls at Parties (không tranh giải) và Top of the Lake (buổi chiếu đặc biệt). Hình ảnh Kidman xuất hiện ở khắp nơi khiến nhiều báo như Independent, Guardian và Daily Mail ưu ái gọi cô là "Nữ hoàng Cannes".

* Nicole Kidman trong "The Killing of a Sacred Deer"

Nicole Kidman, Colin Farrell đóng phim kinh dị nghệ thuật Killing of a Scared Deer

Ngoài ra, người đẹp còn gây tiếng vang trong Big Little Lies - loạt phim xoay quanh các bà nội trợ thượng lưu. Với vai này, Nicole Kidman giành giải Emmy "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập" và tiếp tục được đề cử ở Quả Cầu Vàng. Những thành công gần đây đánh dấu cuộc hồi sinh của minh tinh sau một số tác phẩm không thành công như Grace of Monaco (2014) và Secret in Their Eyes (2015).

Diane Kruger

Tại Cannes, dù Nicole Kidman được trao giải đặc biệt, Diane Kruger mới là người đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc". Trong phim In the Fade, "bông hồng nước Đức" hóa thân người phụ nữ đi tìm công lý sau khi chồng con bị những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới sát hại.

In the Fade - Diane Kruger Sinh năm 1976, Diane Kruger là một trong những minh tinh có nhan sắc thu hút trên màn ảnh, từng thủ vai mỹ nhân Helen trong Troy (2004). Tuy nhiên, trong nhiều năm sau đó, cô bị đóng khung vào dạng vai xinh đẹp nhưng ít đất diễn nội tâm. Chỉ đến tác phẩm của Fatih Akin, người đẹp mới bộc lộ hết khả năng diễn xuất. Trang Vulture nhận xét: "Màn trình diễn của Kruger về tình yêu và hận thù khó diễn tả bằng lời, có sức mạnh vượt qua rào cản ngôn ngữ và quốc gia".

Kim Min Hee

Kim Min Hee (phải) cùng Hong Sang Soo.

Nếu Diane Kruger chiến thắng ở Cannes, Kim Min Hee lại gây sốt khi giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Berlin 2017 với On the Beach at Night Alone (đạo diễn Hong Sang Soo). Năm 2015, minh tinh Hàn Quốc từng gây tranh cãi khi yêu nhà làm phim trong lúc ông có vợ. Sau đó, Hong Sang Soo ly dị vợ, công khai tình cảm và liên tiếp hợp tác với người yêu trong nhiều dự án.

* Kim Min Hee trong "On the Beach at Night Alone"

Kim Min Hee trong "On the Beach at Night Alone" Trong On the Beach at Night Alone, Kim Min Hee thủ vai có nét giống cô ngoài đời - một nữ diễn viên yêu người đã có gia đình. Tác phẩm là dòng suy tưởng, những mẩu đối thoại không hồi kết của nhân vật về tình yêu và nỗi cô đơn. Phần thể hiện tinh tế của Kim Min Hee chiếm thiện cảm của các giám khảo. Ở Cannes, cô tiếp tục gây chú ý khi đóng trong hai phim Claire’s Camera (chương trình Buổi chiếu Đặc biệt) và The Day After (tranh giải Cành Cọ Vàng) - đều do Hong Sang Soo đạo diễn.

Emma Watson

Nhiều năm sau khi series Harry Potter kết thúc, Emma Watson lại tỏa sáng khi tham gia Beauty and the Beast. Tác phẩm của Disney dựa trên chuyện cổ tích cùng tên, xoay quanh một cô gái chấp nhận ở cùng quái vật để cứu cha. Phim đạt doanh thu khổng lồ với 1,26 tỷ USD toàn cầu, tạm dẫn đầu phòng vé năm nay. Ở Mỹ, Beauty and the Beast thu đến 504 triệu USD.

* Phim "Beauty and the Beast"

Beauty and the Beast

Trong vai chính, diễn xuất của người đẹp được khen ngợi dù cô hơi đuối sức ở các cảnh hát. Ngoài yếu tố lãng mạn, nhân vật Belle do cô thể hiện còn truyền tải thông điệp nữ quyền khi ham đọc sách, đi ngược với định kiến của dân làng rằng phụ nữ không nên học hành. Ở ngoài đời, Watson thu hút công chúng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và trí thức.

Daisy Ridley

Daisy Ridley là nữ diễn viên chính trong Star Wars: The Last Jedi, bom tấn cuối cùng trong năm được dự đoán "truất ngôi" phòng vé của Beauty and the Beast. Hồi năm 2015, nhà sản xuất Star Wars: The Force Awakens gây bất ngờ khi trình làng một nhân vật chính là nữ. Ridley thủ vai một cô gái đi nhặt phế liệu, bỗng phát hiện ra mình có Thần Lực rồi lâm vào cuộc chiến giữa hai phe thiện - ác. Lối diễn mạnh mẽ, quyết liệt của người đẹp sinh năm 1992 được nhiều khán giả yêu thích. Từ một diễn viên vô danh, Ridley trở thành ngôi sao toàn cầu khi phần bảy Star Wars thắng lớn.

* Trailer "Star Wars: The Last Jedi"

Minh tinh quá cố xuất hiện cảm động trong trailer 'Star Wars 8'

Năm nay, hình ảnh Ridley tràn ngập mặt báo khi cô quay lại với vai diễn trong phần tám Star Wars. Dù phải đến ngày 15/12 tác phẩm mới công chiếu, những bình luận đầu tiên dành cho phim hầu như đều tích cực. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia phim Murder on the Orient Express có doanh thu cao trong năm.

Elisabeth Moss

Ở Emmy - giải thưởng được xem như Oscar của mảng phim truyền hình, Elisabeth Moss giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch", vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Claire Foy hay Evan Rachel Wood. Cô được tôn vinh với vai trong The Handmaid's Tale - loạt phim nói về những phụ nữ bị cưỡng hiếp để sinh con, lấy bối cảnh một tương lai giả định.

* "The Handmaid's Tale" - series đỉnh cao của Elisabeth Moss

Loạt phim "The Handmaid's Tale" có nhiều cảnh nhạy cảm

Nhân vật của Elisabeth Moss tên June, một cô hầu gái bị chia cắt với chồng con, phải cam chịu tủi nhục để phục vụ tình dục cho một gia đình quyền quý. Cô thể hiện xuất sắc tâm lý của một nhân vật phức tạp, vừa phục tùng vừa tìm cách chống đối.

Ngoài ra, năm nay cô còn tham gia The Square - tác phẩm giành giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes. Nữ diễn viên sinh năm 1982 ít có giải thưởng điện ảnh, nhưng trong quá khứ cô từng gây chú ý với nhiều series truyền hình như Mad Men, Top of the Lake, The West Wing.

Emilia Clarke

Nhờ "hiện tượng truyền hình" Game of Thrones, người đẹp Anh duy trì sức hút đều đặn hàng năm. Năm nay, cô là diễn viên được quan tâm thứ ba trên IMDb (sau Gal Gadot và tài tử Tom Hardy). Trong mùa bảy series 18+, nhân vật Daenerys (Mẹ Rồng) do Clarke thủ vai ngày càng chứng tỏ được sức mạnh trong cuộc chiến giành ngai sắt.

* Cảnh "nóng" của Mẹ Rồng

Cảnh nóng của Jon Snow và Mẹ Rồng (tập bảy)

Cuộc tình của Daenerys với Vua phương Bắc Jon Snow - thăng hoa ở cảnh "nóng" loạn luân cuối mùa - cũng khiến nhiều fan bàn tán.

Ngoài ra, Clarke còn gây chú ý khi tham gia Solo: A Star Wars Story - tác phẩm thuộc series Star Wars sẽ ra mắt năm sau.

Dafne Keen

Diễn viên sinh năm 2005 gây sốt toàn cầu khi vào vai Laura (biệt danh X-23) trong Logan. Nhân vật này là một cô bé mang gene di truyền của Wolverine (Hugh Jackman). Ngoài khả năng hồi phục và móng vuốt ở tay như anh, cô bé còn có móng vuốt ở chân. Đôi mắt to và ánh nhìn sắc như dao của Keen mang đến sự hoang dã, khó lường cùng vẻ nguy hiểm của nhân vật. Sao nhí gây ấn tượng ở các cảnh chiến đấu với vẻ hung dữ, nhưng thần thái vẫn ẩn chứa nét ngây thơ của trẻ con.

* "Logan" được nhiều khán giả yêu thích năm nay

Diễn xuất tự nhiên và sắc sảo của Dafne trong 'Logan'

Dafne Keen sinh năm 2005, mang hai dòng máu Anh - Tây Ban Nha và lọt vào mắt xanh của đạo diễn Logan nhờ vai diễn trong series The Refugees hồi 2014. Dù hạn chế người xem với nhãn 18+, Logan ăn khách với doanh thu 616 triệu USD, trở thành hiện tượng phòng vé năm 2017.

Ân Nguyễn