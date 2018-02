10 người tình màn ảnh của 'Chàng rể quốc dân' Lee Seung Gi

Tám người tình màn ảnh của mỹ nhân Park Shin Hye / 10 'Nữ hoàng cổ trang' khuynh đảo màn ảnh Hàn / Những vai diễn ấn tượng của 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc'

Lee Seung Gi sinh năm 1987, là diễn viên, ca sĩ và MC nổi tiếng Hàn Quốc. Nhờ học giỏi, hoạt ngôn, đời tư sạch và lối sống mẫu mực, anh được các bậc phụ huynh nước này yêu mến, bình chọn là "Chàng rể quốc dân". Tài tử còn được mệnh danh là "Hoàng tử Pop Ballad", sở hữu nhiều bản hit đình đám. Năm 17 tuổi, khi còn học cấp ba, Lee Seung Gi đã ra mắt album đầu tay và từng đoạt giải "Ca sĩ Ballad xuất sắc".

Suốt 14 năm gia nhập làng giải trí, anh có duyên đóng tình nhân với các đàn chị, có người hơn đến chục tuổi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp.

Goo Hye Sun

Lee Seung Gi chạm ngõ màn ảnh với sitcom hài tình huống Nonstop 5 của đài MBC hồi năm 2005. Trong phim, anh có mối tình dễ thương với đàn chị hơn ba tuổi - Goo Hye Sun. Những phân cảnh tranh luận, cãi vã, giận hờn của cặp tình nhân thu hút giới trẻ Hàn Quốc thời ấy. Tác phẩm cũng là bệ phóng giúp cặp sao đến gần khán giả và gây ấn tượng với các đạo diễn danh tiếng.

Lee Seung Gi và Goo Hye Sun trong "Nonstop 5"

Shin Ji Soo

Phim Những nàng công chúa nổi tiếng (Famous Chil Princesses) phát sóng năm 2006 là vai diễn giúp Lee Seung Gi được mệnh danh là "Chàng rể quốc dân", trở thành ngôi sao mới của làng giải trí.

Trong phim, anh thủ vai Hwang Tae Ja - chàng rể út tính tình trẻ con của nhà họ Na. Anh là niềm hy vọng của mẹ và được bà vạch sẵn đường đi. Nhưng khi làm gia sư cho "công chúa út" Jong Chil (Shin Ji Soo đóng), anh phải lòng cô và lỡ "ăn cơm trước kẻng". Họ kết hôn và trở thành bố mẹ ở tuổi đôi mươi, phát sinh nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Khi vào vai này, Lee Seung Gi mới 19 tuổi, còn Shin Ji Soo bước qua tuổi 23.

Phim 'Những nàng công chúa nổi tiếng'

Han Hyo Joo

Năm 2009, Lee Seung Gi và Han Hyo Joo nổi tiếng khắp châu Á khi góp mặt trong tác phẩm Người thừa kế sáng giá (Brilliant Legacy) của đài SBS. Tác phẩm đánh bại các phim chiếu cùng khung giờ về tỷ lệ người xem.

Lee Seung Gi vào vai thiếu gia Seon Woo Hwan - tính tình cao ngạo, ham chơi. Khi bà nội có ý định giao toàn bộ tài sản cho cô gái nghèo Go Eun Sung (Han Hyo Joo đóng), anh tìm mọi cách làm khó, gây hấn với cô. Từ ghét, họ dần phải lòng nhau. Theo Naver, series hấp dẫn người xem nhờ sự phát triển tính cách nhân vật thuyết phục, kịch bản chắc tay và truyền tải thông điệp sống tích cực.

Nhan sắc rạng rỡ của Han Hyo Joo trong 'Người thừa kế sáng giá'

Người thừa kế sáng giá giúp Hyo Joo đoạt nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất, trong đó có "Cặp tình nhân đẹp nhất" cùng Lee Seung Gi. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, tài tử luôn nhắc đến "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" và mong muốn được hợp tác với cô trong dự án khác.

Shin Min Ah

Năm 2010, trong dự án hài tình cảm Bạn gái tôi là cáo 9 đuôi (My Girlfriend is a Nine -Tailed Fox), Lee Seung Gi vào vai Kang Dae Woong - một diễn viên trẻ đầy tham vọng. Anh vô tình cứu hồ ly 9 đuôi Gumiho (Shin Min Ah đóng) bị phong ấn trong một bức tranh suốt 500 năm. Từ đó, hồ ly biến thành cô gái xinh đẹp, bám theo anh mọi lúc, mọi nơi. Từ trốn tránh, anh dần phải lòng Gumiho, giúp cô hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Nhờ diễn xuất ăn ý, Lee Seung Gi và đàn chị hơn ba tuổi đoạt giải "Cặp tình nhân đẹp nhất tại lễ trao giải SBS Drama Awards.

Phim 'Bạn gái tôi cáo 9 đuôi'

Ha Ji Won

Năm 2012, Lee Seung Gi tiếp tục đóng tình nhân với diễn viên đàn chị Ha Ji Won - hơn anh đến 9 tuổi - trong The King 2 Heart. Đôi nghệ sĩ vào vai cặp vợ chồng hoàng gia. Hôn nhân của họ ban đầu nhuốm màu chính trị, nhưng cả hai dần nảy sinh tình cảm khi ở bên nhau. Tờ Newsen đánh giá: "Dù hơn bạn diễn gần chục tuổi, Ha Ji Won vẫn không bị lệch khi đứng cạnh đàn em nhờ ngoại hình trẻ trung".

Phim "The King 2 Heart"

Bae Suzy

Cửu gia thư (Gu Family Book) là dự án cổ trang được đầu tư lớn nhất năm 2013 của đài MBC. Lee Seung Gi vào vai Choi Kang Chi - con lai giữa người và Thần Thú. Anh lớn lên trong cảnh không cha mẹ và phải chịu nhiều tai ương, nguyền rủa. Ước mơ lớn nhất của Kang Chi là trở thành con người.

Nhân duyên giữa Kang Chi và tiểu thư xinh đẹp Dam Yeo Wool (Suzy đóng) là điểm sáng của phim. Mối tình ấy vượt qua ranh giới thiện - ác, sang - hèn, loài người - quái vật. Sự tương tác ăn ý giúp đôi diễn viên chính được fan châu Á bàn tán suốt thời gian phim phát sóng.

Phim 'Cửu gia thư'

Go Ara

Năm 2014, Lee Seung Gi đóng chính trong Chạy đâu cho thoát (You're All Surrounded). Anh vào vai cảnh sát Eun Dae Go - có mối tình "oan gia" với đồng nghiệp Eo Soo Sun do Go Ara đóng. Do cá tính khác biệt, họ thường cãi nhau nảy lửa. Trong quá trình phá án, cả hai dần hiểu và dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Trải qua nhiều vụ án phức tạp, cả Eun Dae Go, Eo Soo Sun và những tân binh khác đều trở thành cảnh sát thực thụ, nỗ lực đem lại bình yên cho tất cả mọi người.

Lee Seung Gi và Go Ara trong 'Chạy đâu cho thoát'

Moon Chae Won

Năm 2015, Lee Seung Gi lần đầu chạm ngõ màn bạc với dự án Yêu phải nàng lắm chiêu, đóng cặp với Moon Chae Won. Nội dung phim xoay quanh đôi thanh mai trúc mã Joon Soo và Hyun Woo. Chàng trai yêu thầm cô bạn thân suốt 18 năm, trong khi cô gái chỉ có cảm tình với những người đàn ông lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm. Trải qua nhiều biến cố, Hyun Woo dần nhận ra tình cảm của cậu bạn.

Tác phẩm xen lẫn bi, hài, đưa người xem trở về thời tuổi trẻ có phần ngốc nghếch nhưng đẹp đẽ. Lee Seung Gi diễn tròn vai nhân vật nhút nhát nhưng yêu mãnh liệt, còn Moon Chae Won lột tả được sự mềm yếu đằng sau vẻ cá tính của nữ chính. Đây là lần thứ hai cặp sao hợp tác chung, trước đó, Moon Chae Won từng yêu thầm Lee Seung Gi trong phim Người thừa kế sáng giá.

Cảnh hôn của Lee Seung Gi và Moon Chae Won trong 'Yêu phải nàng lắm chiêu'

Oh Yeon Soo

Hiện Lee Seung Gi nhận được sự quan tâm lớn khi đóng chính trong phim Hoa du ký (A Korean Odyssey) - dự án gây ồn ào vì loạt sự cố. Phim dựa theo nguyên tác Tây du ký của tác giả Ngô Thừa Ân nhưng lấy bối cảnh hiện đại.

Tài tử vào vai Tôn Ngộ Không Son Oh Gong, bị nhốt trong Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm vì đại náo thiên cung. Kiều nữ Oh Yeon Soo đóng vai Jin Sun Mi, vì giải thoát Tôn Ngộ Không bằng máu của mình nên phải chịu số kiếp trở thành Đường Tăng đi bắt yêu trừ ma.

Tác phẩm gây nhiều tranh cãi khi cải biên nguyên tác, xây dựng tình huống Tôn Ngộ Không và Đường Tăng yêu nhau. Không ít ý kiến cho rằng "Tây du ký bản Hàn" có sự sáng tạo, số khác lại nhận định phim nhảm, rẻ tiền. Sự kết hợp của Oh Yeon Soo và Lee Seung Gi trong vai tình nhân cũng không được đánh giá cao.

Trích phim 'Hoa du ký'

Shim Eun Kyung

Ngày 28/2 tới, phim điện ảnh cổ trang Công chúa và người mai mối (The Princess and the Matchmaker) do Lee Seung Gi và Shim Eun Kyung đóng chính sẽ công chiếu tại Hàn Quốc. Phim được quay từ năm 2015, trước khi tài tử đi nghĩa vụ quân sự.

Nam diễn viên hóa thân thành Seo Do Yoon - nhân tài gieo quẻ, xem bói danh tiếng của hoàng cung. Shim Eun Kyung đóng vai công chúa Songhwa, bị vua cha ép hôn với một người phù hợp số mệnh. Seo Do Yoon được mời đến để xem và hóa giải mối lương duyên của công chúa. Sau lần gặp gỡ ấy, họ nảy sinh tình cảm.

Trailer phim 'Công chúa và người mai mối'

