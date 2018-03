10 ngôi sao Âu Mỹ bảo chứng cho chất lượng phim

10 tài tử nổi bật nhất màn bạc năm 2016 / 10 nữ diễn viên sáng giá nhất màn bạc năm 2016

1. Cate Blanchett

Trong sự nghiệp, Cate Blanchett từng đoạt nhiều tượng vàng giải thưởng - hai Oscar và ba Quả Cầu Vàng. Gần như phim nào người đẹp tham gia, bất kể thương mại hay độc lập, công chúng lẫn giới phê bình đều đánh giá tích cực. Những bom tấn có sự góp mặt của cô - như bộ ba The Lord of the Rings, The Aviator (2004) hay Cinderella (2015) - đều có chất lượng tốt.

Cate Blanchett tạo tên tuổi qua các phim độc lập. Nhân vật nữ hoàng Elizabeth I trong tác phẩm Elizabeth (1998) giúp cô đoạt cú đúp giải thưởng của BAFTA, Quả Cầu Vàng và lần đầu được đề cử Oscar. Đa số những tác phẩm độc lập sau đó đều được giới phê bình khen ngợi như The Talented Mr. Ripley (1999), I'm Not There (2007), Blue Jasmine (2013), Carol (2015)... Ngoài ra, các phim kinh phí thấp của cô - Notes on a Scandal (2006) và Babel (2006) - đều thuộc hàng đáng xem.

2. Ralph Fiennes

Theo Sight and Sound, trong bảy năm qua, tài tử Anh chỉ đóng hai bộ phim kém chất lượng là Clash of the Titans (2010) và Spectre (2016). Các tác phẩm còn lại như A Bigger Splash (2015), Hail, Caeser! (2016) và Kubo and the Two Strings (2016) đều cho thấy sự xuất hiện của Ralph Feinnes là dấu hiệu nhận biết phim hay. Hồi 2014, anh góp mặt trong The Grand Budapest Hotel - bộ phim được giới hàn lâm yêu thích.

* Ralph Fiennes diễn xuất trong "The Grand Budapest Hotel"

Trailer phim 'The Grand Budapest Hotel'

Ralph Fiennes cũng được cho là có khả năng nâng tầm các loạt phim thương mại. Khi anh tham gia Skyfall (2012), tác phẩm trở thành phần phim về điệp viên 007 được đánh giá cao, đồng thời giành hai tượng vàng Oscar. Điều tương tự cũng xảy ra với các phần phim Harry Potter.

Ba tác phẩm hay nhất của Fiennes là Schindler’s List (1993), Quiz Show (1994) và The English Patient (1996) - những phim mở màn sự nghiệp của tài tử 54 tuổi.

3. Jessica Chastain

Khởi nghiệp từ năm 2004, Jessica Chastain ban đầu tham gia những bộ phim ít được biết đến. Mãi đến 2011, sự nghiệp của cô mới có bước tiến lớn. Bộ phim The Help giúp người đẹp nhận đề cử diễn xuất của Oscar và Quả Cầu Vàng. Các phim còn lại như The Tree of Life, Take Shelter và Coriolanus cũng được giới phê bình chú ý.

Từ sau 2011, Jessica Chastain trở thành cái tên bảo chứng chất lượng phim. Mỗi năm, cô tham gia một tác phẩm hay hoặc nhiều hơn. Năm 2012, Zero Dark Thirty giúp người đẹp nhận được đề cử Oscar thứ hai. Năm 2014, minh tinh góp mặt trong bom tấn khoa học viễn tưởng được đánh giá cao của đạo diễn Christopher Nolan - Interstellar. Năm 2015, cô sánh vai tài tử Matt Damon trong phim được đề cử Oscar "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" - The Martian. Tuy nhiên, Jessica Chastain cũng có một phim kém ăn khách năm qua là The Huntsman: Winter's War (2016).

4. Tom Hardy

Tương tự như Jessica Chastain, Tom Hardy từng trải qua một thời gian đóng các vai nhạt nhòa. Chỉ từ sau Inception của đạo diễn Christopher Nolan, anh mới được chú ý nhiều hơn. Tom Hardy tiếp tục hợp tác cùng Christopher Nolan trong bộ phim The Dark Knight Rises (2012).

Trong năm năm qua, tài tử 39 tuổi tỏa sáng trong các tác phẩm giàu tính nghệ thuật. Anh liên tục góp mặt trong các phim được đánh giá cao như Tinker Tailor Soldier Spy (2011), Warrior (2011), Lawless (2012). Bộ phim Locke (2013) chỉ có một nhân vật duy nhất xuyên suốt phim gây ấn tượng mạnh bởi màn trình diễn tuyệt vời của tài tử Anh. Năm 2015, ngôi sao thủ vai Max “điên” trong Mad Max: Fury Road và làm hồi sinh thành công hình tượng từng gắn liền tên tuổi huyền thoại Mel Gibson. Năm ngoái, ngôi sao xứ sương mù đóng cùng Leonardo DiCaprio trong phim được đề cử Oscar - The Revenant.

5. Carey Mulligan

Dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Carey Mulligan bắt đầu từ An Education (2009). Bộ phim mang lại cho cô các đề cử tại giải SAG, Quả Cầu Vàng, Oscar và chiến thắng giải BAFTA ở quê nhà. Sau tác phẩm này, Carey Mulligan không vội vã chạy theo số lượng mà chọn lọc tham gia phim chất lượng.

Cô gây ấn tượng trong phim tình cảm Never Let Me Go (2010). Bước sang 2011, người đẹp hội ngộ fan trong hai bộ phim đều được giới hàn lâm đánh giá cao. Chúng là tác phẩm về tình dục Shame và phim tâm lý tội phạm Drive. Năm 2013, nữ diễn viên Anh tham gia vào phim chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển - The Great Gatsby - của đạo diễn lừng danh Baz Luhrmann.

6. Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis là một trong những diễn viên lớn nhất của Hollywood, Times nhận định. Trong sự nghiệp của mình, Daniel Day-Lewis từng ba lần đoạt giải Oscar, bốn lần giành giải BAFTA và hai lần đoạt cúp Quả Cầu Vàng. Theo The Guardian, tài tử 59 tuổi luôn nghiên cứu kỹ trước khi tham gia một bộ phim. Khả năng nhập vai tuyệt vời đưa mỗi nhân vật ông thể hiện lên tầm kinh điển.

Tên tuổi Daniel Day-Lewis gắn liền với hàng loạt tác phẩm hay của điện ảnh như My Left Foot (1989), The Last of the Mohicans (1992), The Age of Innocence (1993), The Boxer (1997)... Từ 2000 đến nay, ông chỉ góp mặt trong năm phim. Trong đó, bộ đôi There Will Be Blood (2007) và Lincoln (2012) đem lại cho diễn viên hai tượng vàng Oscar.

7. Tilda Swinton

Tilda Swinton được biết đến với khả năng nhập vai đa dạng và xuất thần. Khởi nghiệp từ thập niên 1980, mỗi nhân vật cô diễn đều để lại dấu ấn nhất định, dù là vai chính hay vai phụ. Trong sự nghiệp của mình, Tilda Swinton từng đoạt giải Volpi "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại liên hoan Venice nhờ phim Edward II (1991) và thắng giải Oscar với Michael Clayton (2007).

* Tilda Swinton diễn xuất trong "Doctor Strange"

Trailer phim 'Doctor Strange'

Những năm gần đây, Swinton góp mặt trong các bộ phim chất lượng cao như Only Lovers Left Alive (2013), Snowpiercer (2013), The Grand Budapest Hotel (2014), Trainwreck (2014), Hail, Caesar! (2016). Hai bom tấn nổi bật của mỹ nhân Anh là loạt phim kỳ ảo The Chronicles of Narnia (2005 - 2010) và Doctor Strange (2016). Trong Phù thủy tối thượng, dù là người da trắng, cô hóa thân thuyết mục với vai pháp sư châu Á bậc thầy.

8. John C. Reilly

Là cái tên khiêm tốn nhất trong danh sách, John C. Reilly chỉ có trong tay hai giải Quả Cầu Vàng và một đề cử Oscar. Trong sự nghiệp của mình, ông tham gia hơn 50 bộ phim và chủ yếu đóng vai phụ. Tuy nhiên, hầu hết các phim có sự tham gia của nam diễn viên này đều hay. Các tác phẩm mới nhất của John bao gồm phim độc lập Wreck-it-Ralph (2012), phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy (2014), When Marnie Was There (2014), The Lobster (2015) và hoạt hình Sing (2016).

Hồi đầu thế kỷ 21, ba tác phẩm càn quét nhiều mùa giải Oscar là Chicago (2002) và Gangs of New York (2002) và The Aviator (2004) đều có sự tham gia của John C. Reilly. Ngay trước đó, hai phim Boogie Nights (1997) và The Thin Red Line (1998) mà anh đóng thuộc hàng đỉnh cao. John C. Reilly chưa đủ duyên để tỏa sáng trên màn ảnh Hollywood, nhưng luôn có duyên với các phim hay.

9. Francis McDormand

Francis McDormand là vợ đạo diễn nổi danh Joel Coen. Tác phẩm kinh điển Blood Simple (1984) se duyên cho mối tình của hai người. Sau đó, cô thường xuyên xuất hiện trong các phim do chồng và em chồng thực hiện như Raising Arizona (1987), Barton Fink (1991), Burn After Reading (2008)... Tham gia vào tác phẩm hình sự Fargo (1996), cô giành được giải Oscar "Nữ chính xuất sắc". Những bộ phim được fan yêu thích như Mississippi Burning (1988), Almost Famous (2000) và North Country (2005) cũng đem lại cho cô thêm ba đề cử Oscar.

Hồi 2011, bom tấn Transformers: Dark of the Moon (2011) có sự tham gia của cô nhận nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, Francis McDormand ngay sau đó trở lại với các phim chất lượng như Moonrise Kingdom (2012) và Hail, Caesar! (2016).

10. Tom Hanks

Tom Hanks không chỉ là gương mặt bảo chứng doanh thu phòng vé mà còn đảm bảo chất lượng tác phẩm tham gia. Thập niên 1990 đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của ngôi sao Hollywood với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Sleepless in Seattle (1993), Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994), Apollo 13 (1995), Toy Story (1995), Saving Private Ryan (1998), Cast Away (2000)... Nam diễn viên hai lần liên tiếp thắng giải Oscar nhờ Philadelphia và Forrest Gump.

Kể từ Catch Me If You Can (2002) và Road to Perdition (2002), chất lượng phim Tom Hanks có phần giảm sút. Thậm chí, các tác phẩm ông làm việc cùng các đạo diễn tên tuổi như The Ladykillers (anh em nhà Coen), The Terminal (Steven Spielberg), The Polar Express (Robert Zemeckis) và The Da Vinci Code (Ron Howard) không hay như mong đợi.

Tuy nhiên, Tom Hanks giúp Disney thực hiện các phần hậu truyện chất lượng của series Toy Story và tạo ra Saving Mr. Banks (2013). Đồng thời, Captain Phillips (2013) và Bridge of Spies (2015) có ông đóng chính cũng nhận được phản hồi tích cực. Mặc dù phim mới Inferno gây thất vọng, Tom Hanks lại cống hiến cho khán giả một bộ phim hay khác là Sully. Nhân vật cơ trưởng bản lĩnh trong tác phẩm này có nhiều cơ hội mang đến cho ông thêm một đề cử Oscar.

Dương Kinh