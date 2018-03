10 minh tinh ‘bùng nổ’ trên màn ảnh rộng 2013

1. Mila Kunis

Từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Lily trong Thiên nga đen, Mila Kunis là minh tinh được chờ đợi nhất năm nay với 5 bộ phim mới, trong đó nổi bật là Oz: The Great and Powerful. “Mỹ nhân đương đại sexy nhất” năm qua theo bầu chọn của tạp chí Esquire vào vai Theodora, một trong ba mụ phù thủy quyến rũ trị vì vùng đất Oz. Đây là một bom tấn của năm 2013 và hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh quay hoành tráng, hấp dẫn.

Bốn tác phẩm điện ảnh khác có sự góp mặt của Mila Kunis năm nay là phim tâm lý ly kỳ Blood Ties, phim hài The Angriest Man in Brooklyn, hoạt hình Hell & Back và phim lãng mạn The Third Person. Chuyện tình với tài tử Ashton Kutcher hứa hẹn sẽ có một cái kết đẹp bằng một đám cưới năm nay cũng khiến Mila Kunis trở thành cái tên được quan tâm.

2. Natalie Portman

Người đẹp còn lại của phim Thiên nga đen, Natalie Portman, cũng là một minh tinh được người hâm mộ chờ đón năm nay. Sau gần 2 năm tạm xa màn ảnh rộng để sinh con và chăm sóc gia đình, nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2011 trở lại với ba bộ phim mới, trong đó có hai phim nghệ thuật của đạo diễn Terrence Malick (Knight of Cups và một phim chưa có tên) và bom tấn giải trí Thor: The Dark World.

Knight of Cups thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn. Trong bộ phim này, Natalie Portman sẽ đóng cặp với “Người Dơi” Christian Bale. Cặp diễn viên này cũng đóng chung trong bộ phim chưa có tên còn lại của đạo diễn Terrence Malick. Với bom tấn Thor: The Dark World, Natalie sẽ trở lại làm tiến sĩ Jane Foster xinh đẹp, cô gái người Trái Đất đã làm trái tim của Thần Sấm Thor phải xao xuyến trong phần một.

3. Amy Adams

Năm vừa qua, Amy Adams có tới ba bộ phim nghệ thuật nổi bật là On The Road, The Master và Trouble with the Curve nhưng đều không phải vai chính. Năm nay, cô xuất hiện ở bốn tác phẩm lớn, gồm Man of Steel, Her, Lullaby và Janis Joplin: Get it While You Can. Bốn bộ phim thuộc bốn thể loại khác nhau và Amy sẽ có cơ hội thể hiện diễn xuất đa dạng của mình khi hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật.

Trong siêu bom tấn được mong đợi mùa hè – Man of Steel, Amy Adams vào vai Lois Lane, bạn gái của Siêu Nhân Clark Kent. Cô đã vượt qua hơn 10 nữ diễn viên tên tuổi, trong đó có Natalie Portman, Anne Hathaway, Rachel McAdams… để nhận vai này. Người đẹp phim Enchanted đã bốn lần được đề cử Oscar nhưng chưa có cơ duyên chạm tay vào tượng vàng. Với vai diễn trong bộ phim nói về cuộc đời nữ ca sĩ Janis Joplin sẽ ra mắt vào cuối năm nay, Amy có nhiều cơ hội tranh giải ở Oscar 2014.

4. Saoirse Ronan

Từng giành đề cử Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc từ năm 14 tuổi với vai diễn trong phim Atonement, Saoirse Ronan khi ấy được dự đoán là một trong những minh tinh triển vọng của Hollywood tương lai. Năm nay ở tuổi 19, Saoirse Ronan có cơ hội đột phá bằng những vai diễn mới và trưởng thành hơn. Bộ phim hứa hẹn nhất trong năm nay của cô là The Host, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ văn sĩ Stephenie Meyer – tác giả của bộ Chạng vạng nổi tiếng được rất nhiều khán giả trẻ mê mệt.

The Host xoay quanh Melanie Stryder, một trong những người còn sót lại của Trái đất, bị người ngoài hành tinh bắt và cấy ghép với một linh hồn được gọi là Wanderer. Linh hồn này định phá hủy ý thức của Melanie để khiến cô chống lại đồng loại của mình. Ngoài The Host, năm nay Saoirse Ronan còn lồng tiếng cho phim hoạt hình Justin and The Knights of Valour và đóng vai chính trong bộ phim tâm lý của điện ảnh Anh sẽ ra mắt vào cuối năm là How I Live Now.

5. Sandra Bullock

Sau hai năm vắng bóng kể từ Extremely Loud & Incredibly Close (2011), “Nữ hoàng phim tình cảm” một thời trở lại màn bạc nhưng bằng hai bộ phim không thuộc thể loại tình cảm. Với tác phẩm giả tưởng rùng rợn có tên Gravity, Sandra Bullock và George Clooney sẽ đem tới cho khán giả một câu chuyện hồi hộp về nhóm phi hành gia bị trôi dạt ra ngoài không gian phải tìm cách trở về Trái Đất khi phi thuyền của họ va chạm mạnh với các thiên thạch.

Ở The Heat, Sandra lại phối hợp với nữ diễn viên Melissa McCarthy để đem lại tiếng cười cho khán giả trong một câu chuyện hài hước về các đặc vụ của FBI. Mặc dù đã ngấp nghé 50 tuổi, Sandra Bullock vẫn là một trong những minh tinh Hollywood được yêu thích nhất. Hàng năm, người hâm mộ vẫn chờ đợi những vai diễn của cô.

6. Zoe Saldana

Trong năm qua, người đẹp da màu của phim Avatar chỉ tham gia duy nhất phim tình cảm The Words nhưng không mấy ấn tượng. Dư luận quan tâm cô bởi chuyện tình với tài tử Bradley Cooper sau khi cả hai đóng chung ở bộ phim này. Tuy nhiên năm nay, Zoe góp mặt trong 4 bộ phim lớn, gồm Blood Ties, Star Trek: The Darkness, Nina và Out of the Furnace.

Với bom tấn Star Trek: Darkness, Zoe sẽ trở lại với vai diễn Nyota Uhura cô từng đảm nhiệm trong phần một từ năm 2009. Trong Nina, người đẹp có thân hình mảnh mai lại hóa thân thành một nghệ sĩ Piano nhạc Jazz. Ngoài những bộ phim mới sẽ ra mắt trong năm nay, cô cũng tiếp tục chuẩn bị cho hai phần tiếp theo của Avatar.

7. Amanda Seyfried

Tại Liên hoan phim độc lập Sundance hồi tháng một, Amanda Seyfried để lại nhiều ấn tượng cho giới chuyên môn với vai diễn ngôi sao phim khiêu dâm đầu tiên, Linda Lovelace trong bộ phim tiểu sử Lovelace. Từ hình tượng ngây thơ, trong sáng trong những phim như Mamma Mia, Letters to Juliet hay Những người khốn khổ, Amanda chuyển sang vẻ gợi cảm, quyến rũ trong những trang phục kiệm vải khi hóa thân thành sao khiêu dâm.

Lovelace là bộ phim lớn nhất của Amanda Seyfried trong năm nay và hứa hẹn sẽ đem tới cho cô nhiều giải thưởng điện ảnh. Ngoài ra, người đẹp còn tham gia lồng tiếng trong phim hoạt hình Epic và góp mặt ở hai bộ phim hài nhẹ nhàng là The Big Wedding và Wonderful Tonight. Cô là một trong những nữ hoàng phim tình cảm hài mới ở Hollywood.

8. Teresa Palmer

Người đẹp 27 tuổi người Australia là một gương mặt vừa quen vừa lạ, bởi cô xuất hiện trong khá nhiều bộ phim gây chú ý với khán giả trẻ như I Am Number Four, Bedtime Stories, The Grudge 2 nhưng đều là vai phụ. Mùa Valentine năm nay, Teresa Palmer khuấy động màn ảnh rộng với vai chính trong phim kinh dị, tình cảm Warm Bodies – được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và được ví như “tác phẩm kế thừa” của loạt phim Twilight.

Trong Warm Bodies, Teresa vào vai một cô gái bình thường yêu một chàng trai xác sống (do Nicholas Hoult thủ vai). Chuyện tình vừa lãng mạn lại vừa rùng rợn này hứa hẹn sẽ được khán giả trẻ yêu thích không kém gì chuyện tình Bella – Edward của Chạng vạng. Ngoài Warm Bodies, trong năm nay Teresa còn góp mặt ở hai phim nữa là Knight of Cups và Skum Rocks!.

9. Chloe Moretz

Sinh năm 1997 nhưng Chloe Moretz đã xuất hiện trong rất nhiều bộ phim được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật như (500) Days of Summer, Kick-Ass, Let Me in, Texas Killing Fields hay Hugo. Nữ diễn viên 16 tuổi là một trong những ngôi sao bận rộn nhất năm nay khi có tới 8 bộ phim mới sẽ được ra mắt từ nay tới cuối năm.

Hai tác phẩm gây chú ý nhất là Kick-Ass 2 và Carrie. Trong phần tiếp theo của bộ phim hành động hài Kick-Ass, Chloe Moretz tiếp tục trở lại với vai cô nàng điên loạn ưa bạo lực Mindy Macready với biệt danh Hit-girl. Còn với bộ phim kinh dị được làm lại – Carrie, Chloe hứa hẹn sẽ khiến nhiều khán giả yếu tim phải rùng mình khi hóa thân thành một nữ sinh trung học có quyền lực đặc biệt và tạo nên nhiều cuộc đổ máu trong trường học.

10. Lindsay Lohan

Từng là một “thần đồng” của Hollywood từ khi 12 tuổi với vai diễn sinh đôi trong The Parent Trap và là “nữ hoàng phim teen” đầu thập niên 2000 với các phim Mean Girls, Freaky Friday… nhưng trong những năm gần đây, Lindsay Lohan được biết tới với danh hiệu “nữ hoàng scandal”. Sự nghiệp của cô càng lúc càng xuống dốc sau nhiều vụ bê bối như nghiện ngập, đánh người, các cuộc phiêu lưu tình ái với cả hai giới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Lindsay vẫn là cái tên được nhiều khán giả quan tâm.

Trong năm nay, cô có ba phim mới nhưng được quan tâm nhất là The Canyons. Đây là tác phẩm tâm lý ly kỳ nói về cuộc sống thác loạn của những thanh niên thuộc giới thượng lưu ở Los Angeles. Lindsay đóng cặp với nam diễn viên phim “đen”, James Deen. Phim chưa được ra mắt nhưng những câu chuyện hậu trường từ việc Lindsay chửi nhau với bạn diễn hay thái độ làm việc chảnh chọe đã rất được quan tâm. Nếu thành công, The Canyons có thể vực dậy được phần nào danh tiếng cho cô.

Nguyên Minh