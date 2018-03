10 kiều nữ nổi tiếng nhờ chấp nhận thoát y

Ôn Bích Hà đóng phim 18+ ở tuổi 46 / Những sao nữ khóc nghẹn vì đóng cảnh nóng

Từ Nhược Tuyên

Lúc mới vào nghề, Từ Nhược Tuyên diễn một số vai học trò, các vai diễn này mờ nhạt và cái tên Từ Nhược Tuyên cũng không được nhiều người biết đến. Sau đó cô gái sinh ra trong gia đình nghèo khó này chuyển hướng, tham gia vào một số phim cấp ba, chụp những bộ ảnh khoe cơ thể. Những hình ảnh này nhanh chóng “phát huy tác dụng”, Nhược Tuyên nổi đình đám. Một trong những phim táo bạo nhất của diễn viên Đài Loan này là Thiên sứ ma quỷ (Devil Angel), ra mắt năm 1995, lúc đó Từ Nhược Tuyên mới 20 tuổi.

Tuy nhiên, đồng hành với sự nổi tiếng là cả những lời dè bỉu. Từ Nhược Tuyên bị rất nhiều người lăng mạ. Theo Sina, có người nói thẳng cô là kẻ “bán da thịt” và đó có thể là lý do "không người đàn ông nào dám cưới cô". Hiện giờ cô vẫn "phòng không" dù đã 37 tuổi.

Ôn Bích Hà

Hình ảnh gợi tình của Ôn Bích Hà trong các phim như Kinh biến, Bông hồng lửa, Everlasting Love… góp phần đưa tên tuổi Ôn Bích Hà vào hàng sao hàng đầu Hong Kong. Năm 2012, cái tên Ôn Bích Hà được nhắc đến nhiều với phim Trát chức - sản phẩm được gắn mác phim cấp ba vì có nhiều cảnh bạo lực chém giết và diễn viên ăn mặc quá hở hang trước ống kính. Trong phim, Ôn Bích Hà có lúc chỉ xuất hiện với bộ đồ lót.

Thư Kỳ

Thư Kỳ đến nay đã giành được không ít thành công đáng tự hào, cô là đại diện tiêu biểu cho những diễn viên đi lên từ các vai diễn phim sex. Nhưng quá khứ đóng phim cấp ba của diễn viên Đài Loan không vì thế mà được xóa sạch.

Hồi tháng 3, Thư Kỳ phải tạm ngừng sử dụng trang cá nhân vì những lời nhục mạ cay đắng xuất hiện trên Weibo của cô. Nguyên nhân là trong lúc Triệu Văn Trác, Chân Tử Đan đấu “võ mồm”, cô đăng bài viết ủng hộ Chân Tử Đan. Điều này khiến một số fan của Văn Trác cho rằng cô bênh vực Tử Đan. Từ đó, những bức ảnh thời Thư Kỳ đóng phim nóng xuất hiện trở lại trên mạng, nhiều tài khoản Weibo dành cho cô những lời khiếm nhã. Thư Kỳ khóc ròng vì điều này.

Theo Sina, sự việc cho thấy dù đã là sao hàng đầu với những tác phẩm hay nhưng một khi có hiềm khích với một bộ phận công chúng, quá khứ của Thư Kỳ lại bị đào bới. Thư Kỳ phải trả giá đắt vì những lần khỏa thân trong phim sex.

Diệp Ngọc Khanh

Diệp Ngọc Khanh thời trẻ và hình ảnh bà hiện nay.

Diệp Ngọc Khanh sinh năm 1967, là Á hậu châu Á năm đầu tiên, 1985. Những bộ phim đầu không mang lại cho Ngọc Khanh danh tiếng. Năm 1991, cô quyết định ký hợp đồng đóng phim cấp ba, và sau đó nổi đình đám nhờ thể loại phim này. Những năm thập niên 1990, cô là một trong những nữ hoàng phim nóng của màn ảnh Hong Kong.

Đến năm 1993, Diệp Ngọc Khanh gây chú ý với một số phim có giá trị nghệ thuật. Cũng trong năm 1993, Ngọc Khanh có tên trong danh sách đề cử danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã, nhưng sau đó giải này về tay Ngô Gia Lệ.

Năm 2012, sau 16 năm vắng bóng màn ảnh, Diệp Ngọc Khanh trở lại với phim Tôi yêu Hong Kong 2013 - Cung hỷ phát tài. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Hong Kong Châu Huệ Mẫn, Từ Tử San, Huỳnh Tông Trạch, Tạ Thiên Hoa, Tăng Chí Vỹ…

Quá khứ đóng phim cấp ba của Diệp Ngọc Khanh đã lùi xa nhưng đến nay, khi nhắc đến cô, nhiều tờ báo tiếng Trung vẫn dùng cụm “diễn viên phim nóng”, lý do là những hình ảnh gợi tình của cô vốn quá nổi tiếng.

Chung Lệ Đề

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, có mẹ là người Việt Nam. Lệ Đề gia nhập làng giải trí Hong Kong sau khi đạt thành tích trong một số cuộc thi sắc đẹp.

Chung Lệ Đề sở hữu những nét đẹp chết người: Thân hình nóng bỏng, làn môi khêu gợi, ánh mắt khiến người đối diện “mất hồn”… Cô là mẫu hình người tình lý tưởng của nhiều đàn ông. Năm 2000, người đẹp được tạp chí dành cho nam giới FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

Chung Lệ Đề trong phim Jan Dara. Ảnh: Baidu.

Chung Lệ Đề nổi tiếng từ những năm 1990 nhưng sau đó, sự nghiệp cô bị gián đoạn vì nhiều lý do. Năm 2001, với phim Thái Lan gây nhiều tranh cãi Jan Dara, Lệ Đề lấy lại danh tiếng của mình trong làng điện ảnh.

Jan Dara là bộ phim đầy những cảnh quan hệ nóng bỏng. Lệ Đề từng nói: "Bộ phim này đề cập đến những vấn đề mà người ta ít công khai nói đến. Tôi không hy vọng khán giả thích phim vì những cảnh ái ân nồng cháy, bởi chủ đề phim không phải chỉ có vậy, chúng ta cần quan tâm đến những chủ đề khác là phá thai, loạn luân...".

Lâm Hy Lôi

Diễn viên Đài Loan Lâm Hy Lôi có con đường sự nghiệp khá giống với Thư Kỳ. Cô nổi tiếng sau khi đóng một phim cấp ba của đạo diễn Vương Tinh. Năm 2000, với phim Raped by an Angel 5: The Final Judgement, Lâm Hy Lôi mang đến cho người xem “một bữa tiệc đầy màu sắc nhục dục”.

Khi đã có tiếng tăm, Lâm Hy Lôi từ chối những vai diễn đòi hỏi khoe thân xác, nhưng cái danh “sao phim cấp ba” vẫn đeo đuổi cô. Theo một nguồn tin, có chàng trai đến với Hy Lôi, dù hẹn hò nhiều năm, sau cùng vẫn dứt áo ra đi vì e ngại xuất thân diễn viên phim nóng của cô. Cuối cùng, đến năm 2011, doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Dương Thần đã vượt qua rào cản, lấy Hy Lôi làm vợ.

Ông Hồng

Ông Hồng là Hoa hậu châu Á năm 1989. Trong sự nghiệp điện ảnh, không thành công với các vai diễn ngọc nữ thuần khiết, cô chấp nhận tham gia một loạt phim đen như Mãn Thanh thập đại khốc hình, Thanh lâu thập tam phòng, Crazy love for you. Sau này, Hoa hậu chuyển hướng và gặt hái được một số thành công qua các vai diễn trong Túy quyền 2, Khổng Tử đại truyện, Phấn đấu…

Hình ảnh mát mẻ của Ông Hồng trong các phim nóng ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình duyên của cô. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cô bị mẹ chồng khinh thường, ghẻ lạnh. Mặt khác, chồng cũ Ông Hồng được cho là phải lòng người khác nên chia tay cô. Năm 2007, Ông Hồng tìm được “tình yêu đích thực” là doanh nhân Lưu Luân Hạo, người đẹp mãn nguyện với cuộc hôn nhân này.

Thái Thiếu Phân

Con đường vào nghề của Thái Thiếu Phân là câu chuyện buồn. Thiếu Phân vốn là Á hậu Hong Kong năm 1991 nhưng vì người mẹ cờ bạc vô độ, cô phải đóng nhiều phim người lớn giúp mẹ giúp mẹ trả món nợ khổng lồ do trò đỏ đen gây ra.

Tuy nhiên sau này, Thái Thiếu Phân gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 1998, cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc đài TVB, được xếp vào hàng diễn viên trụ cột của đài TVB những năm 1990.

Lam Yến

Với phim sex 3D Nhục bồ đoàn (tên đầy đủ Nhục bồ đoàn chi cực lạc bảo giám), tên tuổi Lam Yến nổi đình đám. Theo Baidu, cô là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nổi tiếng từ phim sex 3D. Người đẹp 22 tuổi này cũng rất được yêu thích ở các nước Âu Mỹ.

Khâu Thục Trinh



Khâu Thục Trinh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1987 nhưng bị loại vì có scandal. Tuy nhiên sau đó, mỹ nhân này có được hợp đồng làm nghệ sĩ của đài TVB. Ban đầu, cô sắm các vai ngọc nữ tinh khiết.

Năm 1992, Khâu Thục Trinh “lột xác” và từ đó, người hâm mộ nhớ đến cô như là một biểu tượng sex. Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí.

Hải Lan

Ảnh: Baidu, Sina