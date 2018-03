10 diễn viên đột phá màn ảnh 2016

Màn ảnh rộng 2016 - năm hoàng kim của thể loại kinh dị / Những phim Hoa ngữ gây sốt màn bạc năm 2016

1. Sam Claflin

Sau khi góp mặt trong các bom tấn như The Hunger Games, Pirates of the Caribbean hay Snow White and the Huntsman... trong vai phụ, diễn viên điển trai cuối cùng cũng có được dấu ấn riêng với Me Before You. Trong bộ phim tình cảm được dựa trên cuốn sách cùng tên, Claflin vào vai một tỷ phú tàn tật trải qua mối tình nhiều cung bậc cảm xúc với cô gái giúp việc (Emilia Clarke).

Me Before You là một bộ phim tình cảm khiến người xem xúc động và thành công với doanh thu hơn 200 triệu USD trên toàn cầu. Vẻ điển trai nam tính, ngọt ngào đúng kiểu Anh của Sam Claflin khiến nhiều fan nữ ngây ngất và góp phần vào thành công của bộ phim.

2. Evan Rachel Wood

Dù từng góp mặt trong loạt phim truyền hình True Blood, phải tới khi vào vai robot Dolores trong loạt phim Westworld, Evan Rachel Wood mới thực sự trở thành tâm điểm của màn ảnh nhỏ. Trong công viên chủ đề miền viễn Tây với đủ loại robot giống y hệt người, Dolores luôn ước mơ một ngày được thoát khỏi những vòng lặp tù túng.

* Diễn xuất của Evan Rachel Wood trong "Westworld"

'Westworld' - loạt phim 18+ gây ám ảnh về công viên robot giải khuây

Vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ khiến Dolores thường xuyên bị những kẻ có ý đồ xấu tấn công và lạm dụng. Nhưng dần dần nhân vật robot này có ý thức như một con người... Với điểm số 9,2/10 trên trang IMDB và lượng người xem kỷ lục trên đài HBO cho mùa đầu tiên, Westworld được xem là phim truyền hình mới hay nhất năm 2016.

Nhờ tham gia Westworld, Evan Rachel Wood được nhận một đề cử Quả Cầu Vàng, thắng giải Critic’s Choice Award dành cho “Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc” và nằm trong danh sách “10 ngôi sao của năm” do IMDB bình chọn.

3. Elle Fanning

Elle thường được biết tới là “em gái của Dakota Fanning” nhưng nữ diễn viên sinh năm 1998 đã có những bước tiến dài để thoát khỏi cái bóng của người chị. Trong bộ phim gây tranh cãi năm qua là The Neon Demon, Fanning thủ vai “ác quỷ sàn catwalk” Jesse. Cô hóa thân thành một cô gái tuổi teen quyết tâm dấn thân vào làng người mẫu để trở nên nổi tiếng bằng mọi giá. Với ngoại hình ưa nhìn và sắc đẹp xuân thì, Jesse sớm gặt hái được những thành công. Tuy nhiên càng về sau, tâm hồn cô càng bị vẩn đục bởi những cạm bẫy và cám dỗ tới từ chốn showbiz.

So với vai diễn nàng công chúa ngây thơ Aurora trong Maleficent, Fanning đã có bước tiến vượt bậc trong The Neon Demon. Ánh mắt lạnh lùng, đôi khi còn vô hồn của cô không ít phen khiến người xem “ớn lạnh”, tiêu biểu như khi Jesse bị tưới máu lên người. Sau vai diễn “nổi loạn” này, Fanning hứa hẹn còn nổi bật hơn trong năm 2017 với năm dự án phim sắp ra mắt.

4. Lana Condor (Trần Đồng Lan)

Vào đầu năm 2015, đạo diễn Bryan Singer gây bất ngờ cho nhiều người khi lựa chọn Lana Condor cho vai diễn dị nhân Jubilee trong bom tấn X-Men: Apocalypse. Nguyên nhân là bởi cô gái gốc Việt này vốn là một diễn viên múa và chưa từng đóng phim điện ảnh trước đó. Tuy vậy, Singer vẫn tin cậy và giao cho Condor vai Jubilee – dị nhân gốc châu Á với khả năng phóng điện từ người.

* Diễn xuất của Lana Condor trong "X-Men: Apocalypse"

Trần Đông Lan trong các trích đoạn bị cắt của 'X-Men: Apocalypse'

Giữa dàn sao tên tuổi như Jennifer Lawrence, Michael Fassbender hay James McAvoy..., vóc dáng nhỏ nhắn và phong cách trẻ trung của Lana Condor như một làn gió lạ. Dù đất diễn không nhiều, cô gái gốc Cần Thơ vẫn tạo được những dấu ấn nhất định. Sau khi trình làng Hollywood với Apocalypse, cô đã nhanh chóng được chọn vào đoàn làm phim của hai dự án đáng chú ý khác là Patriots Day và Alita: Battle Angel.

5. Sofia Boutella

Sau khi tham gia Kingsman: The Secret Service (2015) và để lại ít nhiều ấn tượng với vai nữ sát thủ Gazelle, người đẹp Sofia Boutella được trao cơ hội thể hiện nhiều hơn với Star Trek Beyond. Trong bom tấn khoa học viễn tưởng, con tàu USS Enterprise tiếp tục bước vào một cuộc viễn chinh mới trong vũ trụ. Jaylah vô tình giải cứu nhân vật Scott trong một tình huống hiểm nghèo và thể hiện sự can trường của mình để rồi trở thành một thành viên của phi hành đoàn.

Sau Star Trek Beyond, Boutella có ngay một vai diễn nặng ký khác trong The Mummy. Đây là phiên bản mới của Xác Ướp Ai Cập và dự kiến ra rạp trong năm 2017. Trong phim, Boutella thủ vai công chúa Ahmanet/Xác ướp và gây ra nhiều phen vất vả cho nhân vật Nick - do siêu sao Tom Cruise đảm nhiệm.

>> Xem tiếp

Thịnh Joey