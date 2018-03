10 bom tấn ăn khách nhất năm 2017

10 nữ diễn viên gây sốt năm 2017 / 10 phim hoạt hình nổi bật năm 2017

Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD)

Beauty and the Beast là phim điện ảnh mới nhất về câu chuyện cổ tích từng xuất hiện hơn 10 lần trên màn bạc. Mặc dù vậy, nội dung tác phẩm không theo sát truyện gốc thế kỷ 17 mà giống phim hoạt hình cùng tên năm 1991 của Disney. Emma Watson thủ vai Belle - người đẹp chịu tới sống cùng quái vật để cứu cha mình. Ngoài Emma, phim còn có sự tham gia của những tên tuổi như Luke Evans, Ian McKellen hay Ewan McGregor.

'Beauty and the Beast'

Sự kỳ công trong đầu tư được thể hiện qua bối cảnh lâu đài lộng lẫy, các trang phục đẹp mắt hay phần nhạc phim với các ngôi sao như Celine Dion hay John Legend. Những ca khúc gắn liền với phiên bản hoạt hình như Beauty and the Beast, Be Our Guest hay Belle cũng được làm mới lại. Câu chuyện quen thuộc về người đẹp và quái vật vẫn cho thấy sức sống của mình khi thu về tới 1,26 tỷ USD toàn cầu. Với doanh thu khổng lồ, đây cũng là phim mang yếu tố ca nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử.

The Fate of the Furious (1,23 tỷ USD)

Trong phần tám series đua xe, nhân vật của ngôi sao quá cố Paul Walker rời khỏi băng cướp và câu chuyện diễn tiến theo hướng mới. Lúc này, Dominic Toretto (Vin Diesel) bị nữ ác nhân Cipher (Charlize Theron) ép phải phản bội lại đồng bọn. Những người bạn của Dominic giờ đây phải đọ sức với chính gã thủ lĩnh của mình.

Băng quái xế chiến đấu với tàu ngầm trong The Fate of the Furious (2017)

Dàn sao hùng hậu với những cái tên như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham... cùng các minh tinh Helen Mirren và Charlize Theron. Sự hoành tráng trong các màn đua xe - hành động cộng thêm độ nổi tiếng của thương hiệu giúp The Fate of the Furious chinh phục khán giả bất chấp kịch bản có phần phi lý. Tác phẩm là phim mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh thế giới với 532 triệu USD. Cuối cùng, bom tấn thu về 1,23 tỷ USD toàn cầu.

Despicable Me 3 (1,03 tỷ USD)

Những chú tiểu yêu (minion) đáng yêu tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng cho hãng Universal. Hai năm từ sau khi Minions đạt doanh thu một tỷ USD, tới lượt Despicable Me 3 làm được điều tương tự. Trong tập phim mới, ác nhân Gru phối hợp cùng người em song sinh Dru để đánh bại một kẻ nguy hiểm mới nổi. Tâm điểm của phim vẫn là những chú minion nghịch ngợm, thu hút đối tượng khán giả nhí.

Despicable Me 3

Sự dễ thương của bầy minion cộng yếu tố hài hước, phù hợp với đối tượng gia đình giúp Despicable Me 3 đại thắng phòng vé. Bộ phim có kinh phí sản xuất chỉ 80 triệu USD này gặt hái tới hơn một tỷ USD, trong đó có 768 triệu USD đến từ các thị trường ngoài nước Mỹ. Despicable Me 3 cũng là phim hoạt hình ăn khách nhất năm 2017.

Spider-Man: Homecoming (880 triệu USD)

Sau khi gây ấn tượng dù chỉ xuất hiện ít ỏi trong Captain America: Civil War, "Người Nhện tuổi teen" (Tom Holland đóng) có phim riêng của mình - Spider-Man: Homecoming. Trong phim, cậu học sinh Peter Parker (tức Người Nhện) phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống thường ngày với việc làm siêu anh hùng. Người Sắt (Robert Downey Jr. đóng) lúc này trở thành người đỡ đầu, hướng dẫn siêu anh hùng trẻ tuổi.

Spider-Man: Homecoming

Marvel cho thấy quyết định đưa Người Nhện trở về vũ trụ điện ảnh của mình là đúng đắn, khi Spider-Man: Homecoming đạt doanh thu đến 880 triệu USD toàn cầu, cao nhất trong các phim siêu anh hùng năm nay. Tác phẩm cũng được giới phê bình khen ngợi với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, cao hơn hẳn ba phần phim gần nhất về Người Nhện.

Wolf Warrior 2 (870 triệu USD)

Tác phẩm của Ngô Kinh đạo diễn và đóng chính là hiện tượng nổi bật nhất của điện ảnh châu Á trong năm 2017. Với kinh phí 30 triệu USD, Chiến lang 2 (Wolf Warrior 2) thu về tới 870 triệu USD, phần lớn doanh thu đến từ Trung Quốc. Đây là phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, đồng thời là tác phẩm đầu tiên không do Hollywood sản xuất vào top 100 phim ăn khách nhất mọi thời đại. Đứa con tinh thần của Ngô Kinh còn được Trung Quốc chọn đưa đi tranh giải Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc”.

Chiến lang 2 trailer

Nội dung bộ phim hành động này xoay quanh một người lính Trung Quốc làm nhiệm vụ tại châu Phi, đứng ra bảo vệ người dân trước đám quân phiến loạn và những tay buôn vũ khí. Kịch bản ở mức trung bình, nhưng các cảnh chiến đấu của phim được dàn dựng khá tốt. Nhiều khán giả Trung Quốc đổ xô đến rạp bởi nội dung phim ca ngợi người hùng gốc Hoa.

Guardians of the Galaxy vol. 2 (863 triệu USD)

Ba năm kể từ khi gây ấn tượng với sự tươi mới và hài hước trong Guardians of the Galaxy, đạo diễn James Gunn tiếp tục làm phần hai. Dàn sao Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper quay lại, kết hợp với những cái tên mới như Kurt Russell, Pom Klementieff.

Trailer "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

Dù không được đánh giá cao bằng phần đầu, Guardians of the Galaxy vol. 2 vẫn ghi điểm nhờ kỹ xảo, âm nhạc và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên. Nhờ đó, bộ phim thu về 863 triệu USD trên toàn cầu, cao hơn con số 773 triệu USD của tập đầu. Thành công này giúp hãng Marvel bật đèn xanh cho phần ba, dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Thor: Ragnarok (844 triệu USD)

Sau hai phần đầu bị đánh giá là nhạt nhòa, thần Sấm Thor có màn tái xuất ấn tượng trong phim riêng thứ ba - Thor: Ragnarok. Anh cùng Loki và người đồng đội Hulk trong nhóm Avenger phải tìm cách ngăn chặn thế giới Asgard khỏi bị hủy diệt bởi ác nhân Hela. Thor: Ragnarok được thực hiện bởi đạo diễn Taika Waititi và mang phong cách hài hước đặc trưng của anh. 92% nhà phê bình khen ngợi phim trên Rotten Tomatoes, cao hơn hẳn Thor (77%) và Thor: The Dark World (66%).

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Chỉ sau ba tuần ra rạp, Thor: Ragnarok đã vượt qua doanh thu của hai tập phim đầu tiên. Hiện tại, phim thu 844 triệu USD với các thị trường ăn khách nhất là Mỹ (309 triệu USD), Trung Quốc (112 triệu USD), Anh (40,4 triệu USD) và Hàn Quốc (35,1 triệu USD).

Wonder Woman (821 triệu USD)

Wonder Woman được đánh giá là sản phẩm thành công về mọi mặt của Vũ trụ Điện ảnh DC. Bộ phim giới thiệu nguồn gốc của nữ chiến binh Diana Prince, cũng như hành trình phiêu lưu biến cô thành người hùng Wonder Woman. Khi ra mắt vào mùa hè, tác phẩm nhanh chóng nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Phim nhận 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, cao nhất trong Vũ trụ Điện ảnh DC. Ngoài ra, tác phẩm được Viện Điện ảnh Mỹ đưa vào danh sách “10 phim hay nhất năm 2017”.

Gal Gadot chiến đấu trong "Wonder Woman"

Thành công của phim là nhờ sự cuốn hút của minh tinh Gal Gadot trong vai chính, cũng như lối chỉ đạo tinh tế của nữ đạo diễn Patty Jenkins. Câu chuyện trong Wonder Woman khai thác tốt tâm lý giới nữ, đồng thời ca ngợi nữ quyền trên màn ảnh. Với kinh phí sản xuất 149 triệu USD, Wonder Woman thu về tới 821,8 triệu USD, giúp tổng doanh thu các phim Vũ trụ Điện ảnh DC vượt qua cột mốc 3 tỷ USD.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (794 triệu USD)

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (tên khác là Salazar’s Revenge) đánh dấu lần thứ năm Johnny Depp thủ vai tên cướp biển lập dị Jack Sparrow. Trong phần này, Sparrow lên đường đi tìm chiếc đinh ba quyền lực của thần Poseidon trước khi nó rơi vào tay của một thuyền trưởng ma ác độc - người có thù oán với anh nhiều năm trước.

Pirates of the Caribbean: Salazar báo thù

Giới phê bình không đánh giá cao phim với chỉ 29% nhận xét tích cực trên Rotten Tomatoes. Sau nhiều lùm xùm đời tư, sức hút của Johnny Depp cũng không bằng thời điểm cách đây sáu năm. Dead Men Tell No Tales vẫn góp mặt trong danh sách 10 phim ăn khách nhất năm 2017, nhưng không thu hút như phần bốn On Stranger Tides (hơn một tỷ USD).

Star Wars: The Last Jedi (791 triệu USD, doanh thu dự đoán: 1,4 tỷ USD)

Dù mới ra rạp ngày 15/12, đến nay phần tám Star Wars đã thu về 791 triệu USD. Tạp chí Forbes nhận định The Last Jedi sẽ đạt doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD trong thời gian sắp tới - đủ để vươn lên số một trong năm 2017. Ở Mỹ, phim đạt doanh thu mở màn 220 triệu USD, cao thứ nhì trong lịch sử phòng vé nước này, chỉ sau Star Wars: The Force Awakens.

Minh tinh quá cố xuất hiện cảm động trong trailer 'Star Wars 8'

Trong phần này, cuộc chiến giữa hai phe Tổ chức Thứ nhất và quân Kháng chiến được đẩy lên một nấc thang mới, khiến nữ chiến binh Rey phải tìm tới Jedi huyền thoại Luke Skywalker để cầu viện. The Last Jedi khiến giới phê bình và người hâm mộ phân cực. Các nhà phê bình khen ngợi phim với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, nhiều khán giả chỉ trích phim, thể hiện qua tỷ lệ đánh giá tích cực của người xem trên Rotten Tomatoes chỉ có 52% (thấp nhất trong series). Nội dung tác phẩm bị cho là đi ngược một số quy tắc trước đây trong vũ trụ Star Wars.

