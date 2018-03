10 bộ phim 'nhảm' nhưng thắng lớn

Những phim gây thất vọng nhất mùa hè 2013

Identity Thief (2013)

Identity Thief được trình chiếu ở các rạp Việt Nam hồi cuối tháng 3 năm nay. Bộ phim hài này kể về một doanh nhân bình thường phát hiện ra thông tin cá nhân của mình đã bị một phụ nữ lắm chiêu đánh cắp. Không ít báo chí đã lên tiếng nói về sự thiếu hài hước của Identity Thief, thế nhưng phim vẫn thu về 173 triệu USD trên khắp thế giới. Điều này đã khiến hãng phim Universal đầu tư kinh phí chuẩn bị làm phần hai.

Hansel & Gretel: Thợ săn phù thủy (2013)

Bộ phim hành động giả tưởng với cốt truyện và nhân vật một chiều bị báo chí và các trang web về phim ảnh đánh giá rất thấp. Mặc dù chỉ thu được vỏn vẹn 54 triệu USD ở thị trường Mỹ, thị trường quốc tế đã mang lại cho Hansel & Gretel thêm 165 triệu USD nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Hansel & Gretel sẽ có phần tiếp theo trong tương lai không xa.

Hook (1991)

Hook là một trong những tác phẩm không nổi bật của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, kể về Peter Pan khi đã thành người lớn trở về cứu những đứa trẻ thân thiết của mình khỏi tay thuyền trưởng Hook. Dù là một tác phẩm yếu về nhiều mặt, Hook trở thành phim có doanh thu cao thứ tư của năm 1991 với 50 triệu USD thu được.

Hành tinh Khỉ (2001)

Đây là bộ phim làm lại của tác phẩm điện ảnh cùng tên ra mắt vào năm 1968. Phiên bản năm 2001 do Tim Burton đạo diễn và có sự tham gia của nam diễn viên Mark Wahlberg. Phần lớn giới phê bình cho rằng Mark không hợp vai, cũng như phim có một kết thúc khó hiểu và tình tiết nhảm nhí. Bất chấp những điều này, Hành tinh Khỉ là phim có doanh thu trong tuần ra mắt cao thứ nhì năm 2001 và sau đó thu về 362 triệu USD trên toàn thế giới.

Scooby-Doo 2: Monster Unleashed (2004)

Tốn 25 triệu USD kinh phí và 42 triệu USD quảng cáo, phần hai của tác phẩm điện ảnh dựa trên loạt phim hoạt hình nổi tiếng là một bộ phim không ai để mắt và nhớ đến. Dù vậy, bộ phim vẫn thu về 180 triệu USD trên toàn thế giới.

Jumper (2008)

Bộ phim giả tưởng về những con người có khả năng dịch chuyển tức thời này đã phải nhận không ít lời khen chê khác nhau, chẳng hạn như “dở kinh khủng” của tạp chí Time hay là “thiếu sự phát triển nhân vật và cốt truyện” của tạp chí Empire. Tuy nhiên, phim đặc biệt thắng lớn ở thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, cuối cùng thu về được 222 triệu USD trên toàn thế giới.

Dick Tracy (1990)

Dick Tracy có một êkíp làm phim gồm toàn những cá nhân kiệt xuất: đạo diễn kiêm diễn viên chính Warren Beatty, nhà thiết kế mỹ thuật Richard Sylbert, nhà quay phim Vittorio Storaro và đặc biệt còn có sự tham gia của ca sĩ Madonna. Bộ phim chịu rất nhiều lời phê bình gay gắt, nhưng điều đó không đủ ngăn cản khán giả đến xem và phim cuối cùng đã thu về 163 triệu USD.

The Vow (2012)

Chẳng mấy ai tin được rằng, bộ phim có sự góp mặt của Channing Tatum và Rachel McAdams này lại có doanh thu cao thứ bảy mọi thời đại trong thể loại phim tình cảm - tâm lý với 190 triệu USD thu về. Chỉ tính riêng trong tuần lễ Valentine, phim đã mang về 11,6 triệu USD.

Đặc vụ áo đen 3 (2012)

Trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng, với ngân sách làm phim khổng lồ (225 triệu USD), phần ba của loạt phim Đặc vụ áo đen được sản xuất mà không có kịch bản hoàn chỉnh. Tuy vậy, phim đã thắng lớn ở những thị trường Trung Quốc, Nga, Australia, Anh, Brazil và Nhật Bản, thu về tổng cộng 624 triệu USD. Hiện phần bốn của loạt phim đang được lên kế hoạch phát triển.

The day the Earth stood still (2008)

Trong danh sách này, The Day cũng là một bộ phim sản xuất lại. Phiên bản 2008 có sự tham gia của Keanu Reeves và Jennifer Connelly, mặc dù kỹ xảo điện ảnh rất công phu, phim có cốt truyện buồn ngủ và là hỗn hợp không nhuần nhuyễn giữa một tác phẩm dạng "bom tấn" và một bộ phim triết lý.

Các nhà phê bình lên tiếng chỉ trích The day the Earth stood still một cách nặng nề, tuy vậy bộ phim vẫn có được 233 triệu USD doanh thu và được coi là tương đối thành công.

Anh Tuấn