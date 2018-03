10 bộ phim làm nên danh tiếng Tim Burton

'Mái ấm kỳ lạ của cô Peregrine' - phim dị nhân nhí kiểu Tim Burton / 10 phim được kỳ vọng gây sốt cuối năm 2016

1. Batman (1989)

Sau khi thành công với dự án Beetlejuice (1988), đạo diễn Tim Burton được hãng Warner Bros. bật đèn xanh đưa người hùng Batman lên màn ảnh rộng. Có kinh phí 48 triệu USD, Batman là dự án lớn đầu tiên của Burton sau thời gian dài xoay sở với những bộ phim kinh phí thấp. Ông mời nam diễn viên vốn quen thuộc với các vai hài là Michael Keaton vào vai Người Dơi, đồng thời nhận được lời gật đầu của siêu sao Jack Nicholson.

Trong phim, Nicholson làm kẻ phản diện Joker và gây náo loạn thành phố Gotham, buộc Batman phải ra tay. Tác phẩm thành công rực rỡ về mặt doanh thu khi thu về 411 triệu USD. Phim được xem là nền móng cho nhiều bộ phim siêu anh hùng ngày nay với kịch bản có chiều sâu tâm lý và chân thực hơn so với các tác phẩm cùng thể loại trong quá khứ. Ba năm sau, Tim Burton cho ra mắt phần kế tiếp mang tên Batman Returns.

2. Edward Scissorhands (1990)

Tài năng kể chuyện giả tưởng và thần thoại của Burton được minh chứng qua Edward Scissorhands. Đây là câu chuyện cổ tích có bối cảnh hiện đại, xoay quanh một chàng với đôi tay bằng kéo mang tên Edward (Johnny Depp). Người sáng chế ra anh đã qua đời trước khi trao cho Edward một đôi bàn tay bình thường và khiến anh mãi phải mang những ngón tay sắc lẹm. Khi được một gia đình nhận về ở chung, Edward đem lòng yêu cô con gái Kim (Winona Ryder) và bị đặt vào tình cảnh éo le.

Edward Scissorhands nhận một đề cử Oscar về hóa trang đồng thời đạt doanh thu gấp bốn lần kinh phí gốc 20 triệu USD. Đây là dự án mà Tim Burton khẳng định là ông "tâm đắc nhất trong sự nghiệp". Cũng chính nhờ Edward Scissorhands, Burton có dịp cộng tác lần đầu với "chàng thơ" Johnny Depp. Sau này, họ trở thành cặp bài trùng với thêm bảy bộ phim khác trong vai trò đạo diễn - diễn viên.

3. The Nightmare Before Christmas (1993)

Bộ phim hoạt hình theo phong cách stop-motion (tĩnh vật) được đạo diễn bởi Henry Selick. Tuy nhiên, Tim Burton mới thực sự là linh hồn của The Nightmare Before Christmas bởi câu chuyện phim được dựa trên một bài thơ ông viết vào năm 1982. Burton đảm nhiệm vai trò viết kịch bản, nhà sản xuất do bận bịu làm dự án Batman Returns.

The Nightmare Before Christmas kể câu chuyện về Jack Skellington - ông hoàng của thị trấn Halloween. Trong một lần vô tình tới thị trấn Giáng Sinh, Jack bị ấn tượng mạnh bởi không khí lễ hội và quyết định thử cùng các cư dân ở Halloween tổ chức Giáng sinh ... Bộ phim ghi điểm với khán giả bởi phong cách độc đáo cùng sự đan xen khéo léo giữa tiếng cười và âm nhạc. Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phim hoạt hình hay nhất thập niên 1990.

4. Ed Wood (1994)

Với điểm số 92% trên trang Rotten Tomatoes và hai giải Oscar được trao, Ed Wood là bộ phim không thể không nhắc tới khi nhìn lại sự nghiệp của Tim Burton. Đây là một bộ phim tiểu sử mà Burton làm về nhà làm phim lập dị Ed Wood. Những tình tiết phim xoay quanh cuộc đời của Wood đằng sau máy quay và cả cuộc tình của ông.

Ở thời điểm trước khi bộ phim bấm máy, tài tử Johnny Depp đang tỏ ra chán chường với sự nghiệp. Anh quyết định xem vai Wood như một cơ hội để "thư giãn và giải trí" và sau đó đã lấy lại được tình yêu với công việc diễn xuất. Tại lễ trao giải Oscar năm 1995, bộ phim đã nhận tượng vàng ở hai hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" (cho Martin Landau) và "Hóa trang xuất sắc".

5. Big Fish (2003)

Big Fish là một câu chuyện giàu trí tưởng tượng và sức lay động được dựa trên tình phụ tử. Tác phẩm mở đầu với việc người cha Edward Bloom (Albert Finney) gần đất xa trời đang kể lại cho cậu con trai Will (Billy Crudup) về những chuyến phiêu lưu thời trẻ của mình. Bằng cách kể chuyện phóng đại, câu chuyện về tuổi trẻ nhiều màu sắc của ông Bloom (Ewan McGregor) trở thành chất xúc tác giúp hàn gắn mối quan hệ giữa hai cha con.

Phim đạt doanh thu 122,9 triệu USD và nhận bốn đề cử Quả Cầu Vàng, bao gồm cả "Phim hài/nhạc kịch xuất sắc". Đây là một dự án giàu ý nghĩa đối với cá nhân đạo diễn Tim Burton, bởi cả cha và mẹ của ông đều qua đời không lâu trước khi bộ phim được bấm máy.

Thịnh Joey