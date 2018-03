10 bộ phim chiếu rạp Việt Nam tháng 11

1. Tower Heist (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 4/11

Bộ phim hài, phiêu lưu có sự tham gia của hai ngôi sao Eddie Murphy - Ben Stiller là tác phẩm mở màn cho các rạp phim Việt tháng 11. Tower Heist kể về cuộc trả thù giành lại những gì đã mất của một nhóm người làm công tại tòa nhà cao cấp Central Park khi phát hiện ra một tỷ phú, đồng thời cũng là một kẻ lừa đảo khét tiếng phố Wall, đã ăn cắp tiền hưu trí của họ.

Ben Stiller trong phim "Siêu trộm tòa nhà chọc trời". Ảnh: Universal.

Ngoài hai danh hài nổi tiếng, Tower Heist còn quy tụ sự tham gia của các ngôi sao tên tuổi như nữ diễn viên da màu Gabourey Sidibe (đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm ngoái), Casey Affleck (em trai tài tử Ben Affleck), Stephen Henderson, Matthew Broderick, minh tinh Téa Leoni... Khán giả Việt Nam được thưởng thức bộ phim này cùng ngày với khán giả Bắc Mỹ.

2. Arrow, The Ultimate Weapon (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 4/11

Mở màn cho mùa phim tháng 11 ngoài Tower Heist còn có tác phẩm hành động, dã sử của điện ảnh Hàn Quốc mang tên Arrow, The Ultimate Weapon (Cung thủ siêu phàm). Phim lấy mốc thời gian 13 năm sau khi Vua Injo Revolt lên ngôi, triều đại Chosun phải chống trả giặc ngoại xâm. Na-mi, người thanh niên trẻ tuổi đang tìm cách giải cứu em gái trong cơn loạn lạc thì bị Jushinta, chiến binh dũng mãnh nhưng độc ác của kẻ thù truy đuổi.

"Cung thủ siêu phàm" là phim điện ảnh cổ trang mới nhất của Hàn Quốc. Ảnh: Lotte.

Na-mi chỉ có một ngày để tìm cách giải cứu em gái trước khi cô bé bị đưa đi làm nô lệ. Lúc chàng thanh niên trẻ này tìm thấy em gái cũng là lúc Jushinta xuất hiện và trận chiến khốc liệt giữa hai chiến binh mạnh mẽ nhất của hai nước nổ ra. Đây là phim điện ảnh thứ ba và cũng là phim cổ trang đầu tiên của đạo diễn Kim Han-min, sau hai tác phẩm trinh thám, rùng rợn gây được tiếng vang trước đó là Paradise Murdered và Handphone.

3. Cột mốc 23 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 11/11

Thuộc thể loại kinh dị, pha hài - ca nhạc, Cột mốc 23 đang là một trong những phim điện ảnh Việt Nam gây chú ý nhất trong mùa cuối năm. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống và tâm lý của cô gái 23 tuổi Nhã Trang. Trong lúc tuyệt vọng, suy sụp, cô tìm về một thị trấn hẻo lánh để sinh sống. Tại đây, cô như bước vào một thế giới khác, giúp Nhã Trang thay đổi cái nhìn về cuộc đời.

Dàn diễn viên của "Cột mốc 23".

Những chuyện kỳ lạ xảy ra trong thị trấn khiến cô gái 23 tuổi từ chỗ tìm tới cái chết bỗng nhận ra rằng mình không hề muốn chết. Phim cũng mang nhiều yếu tố huyền bí quanh con số 23, cái chết oan của một đôi vợ chồng... Cột mốc 23 có sự tham gia của Huy Khánh, Bảo Trúc, Thân Thúy Hà, Phi Thanh Vân, Quốc Cường, Diễm Châu. Phần nhạc trong phim do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đảm nhiệm.

4. 50/50 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 11/11

Trong tháng này, khán giả Việt Nam còn được thưởng thức bộ phim độc lập đặc sắc 50/50 (Hên - Xui), có sự tham gia của tài tử Joseph Gorden Levitt. Đây là tác phẩm được dựa trên chính cuộc đời thật của nhà biên kịch Will Raiser. Anh viết nên kịch bản 50/50 khi biết bạn gái mắc bệnh ung thư xương sống ở tuổi 25. Phim đem đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống của những con người mắc căn bệnh này với nhiều cung bậc cảm xúc.

Joseph Gordon Levitt và Seth Rogen trong phim "50/50". Ảnh: Summit.

Độc giả trang web chuyên về điện ảnh - Imdb.com - chấm cho 50/50 số điểm rất cao là 8,4. Mang các yếu tố bi, hài kịch và một chút châm biếm, phim được các nhà phê bình dành nhiều lời khen ngợi khi ra mắt tại Mỹ hồi cuối tháng 9. Ngoài Joseph Gordon Levitt, 50/50 còn có sự tham gia của nam diễn viên Seth Rogen (phim The Green Hornet), Anna Kendrick (phim Twilight) và Bryce Dallas Howard (phim The Help).

5. The Adventures of Tintin: Secret Of The Unicorn 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 11/11

Tintin, nhân vật hoạt hình tới từ nước Bỉ từng gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em trên khắp thế giới, sẽ xuất hiện trở lại tại các rạp chiếu Việt trong tháng 11 này. Trong bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên nói về nhân vật này, câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa Tintin và thuyền trưởng Haddock. Cả hai tình cờ phát hiện ra sự thật về con tàu chở kho báu mang tên Unicorn bị đánh chìm hàng nghìn năm trước.

"The Adventures of Tintin: Secret of The Unicorn" 3D do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện. Ảnh: Disney.

Phim sử dụng công nghệ bắt hình động, kết hợp giữa kỹ xảo vi tính và diễn xuất của người thật. Nam diễn viên Jamie Bell vào vai Tintin, tài tử Daniel Craig hóa thân thành tên tội phạm Ivanovich Sakharine. Phim kết hợp giữa nhiều pha hành động, phiêu lưu mạo hiểm và hài hước. Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg là người thực hiện The Adventures of Tintin: Secret of The Unicorn.

6. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part I (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 18/11

Là một trong những bộ phim nổi bật nhất tại các rạp chiếu tháng 11, Hừng đông không chỉ được fan Việt mà còn cả hàng triệu fan trên khắp thế giới đón đợi. Trong phần này, cô nàng Bella sẽ mang bầu và phải vật lộn với sự đau đớn khi bị đứa trẻ nửa người, nửa ma cà rồng hành hạ. Khi biết tin, Jacob đã dẫn theo binh đoàn người sói bao vây và tấn công nhà của gia đình ma cà rồng Cullen, dẫn tới một cuộc chiến căng thẳng giữa hai phe.

Cảnh Bella phát hiện mình đang mang bầu trong "Hừng đông - phần I". Ảnh: Summit.

Hừng đông phần I gây chú ý từ khi mới trong quá trình quay. Nhiều thông tin hậu trường, các cảnh quay trong phim đã được nhà sản xuất tung ra để thu hút sự tò mò của khán giả. Đặc biệt, cảnh đám cưới và đêm động phòng của Bella và Edward đang được rất nhiều fan ngóng đợi. Đây cũng là bộ phim thứ hai trong tháng này ra mắt tại Việt Nam cùng ngày với Bắc Mỹ.

7. Pain (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 25/11

Khán giả yêu thích tài tử điển trai xứ Hàn, Kwon Sang-woo sẽ được gặp lại anh trên màn ảnh rộng cuối tháng 11 với bộ phim hành động, tình cảm Pain. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa một tay đòi nợ thuê mắc chứng mất cảm giác đau và một cô gái bán rong bị bệnh máu khó đông. Nữ diễn viên Jung Rey-won đóng cặp với Kwon Sang-woo trong bộ phim này.

Kwon Sang-woo đóng cặp với Jung Rey-won trong "Pain". Ảnh: Lotte.

Đạo diễn Kwak Kyung-taek, người từng tạo nên kỷ lục phòng vé xứ kim chi vào năm 2001 với phim Friend được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên đột phá với Pain. Với một câu chuyện tình diễm lệ với nhiều cảnh quay hành động mạo hiểm, Pain hứa hẹn sẽ tiếp tục lấy nước mắt của khán giả, như nhiều bộ phim của Kwon Sang-woo trước đây.

8. Immortals 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 25/11

Thuộc thể loại phim thần thoại, Immortals kể về cuộc chiến giữa các vị thần Hy Lạp cổ đại. Nhân vật chính của phim là chàng dũng sĩ trẻ tuổi Theseus (Henry Cavill thủ diễn). Anh lãnh đạo một nhóm chiến binh chống lại những người Titan khổng lồ để giải thoát cho loài người khỏi kiếp nô lệ. Tên gốc của phim là War of Gods nhưng sau, nhà sản xuất quyết định đổi thành Immortals.

"Immortals" có phần hình ảnh khá giống với bom tấn "300". Ảnh: Relativity Media.

Ngoài Henry Cavill, Immortals còn có sự tham gia của mỹ nhân Isabel Lucas trong vai nữ thần Athena, minh tinh Triệu phú ổ chuột Freida Pinto vai đạo sĩ Phaedra, tài tử Chạng vạng Kellan Lutz trong vai thần biển Poseidon. Phim được quay với định dạng 3D và do đạo diễn người Ấn Độ Tarsem Singh (từng được biết đến với phim The Fall) thực hiện.

9. I Don't Know How She Does It (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 25/11

Kate Reddy là một phụ nữ đảm đang về mọi mặt còn chồng cô, Richard, là một kiến trúc sư tài ba và giỏi giang. Hạnh phúc bên chồng và hai đứa con xinh xắn chính là động lực giúp cô theo đuổi công việc yêu thích - quản lý đầu tư. Kate luôn biết cách sắp xếp và công bằng giữa công việc với gia đình. Điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cô luôn ngưỡng mộ và ghen tị.

Sarah Jessica Parker dịu dàng trong "I Don't Know How She Does It". Ảnh: Sony.

Tuy nhiên, khi cả hai vợ chồng Kate đều gặt hái được những thành công lớn trong sự nghiệp thì cũng là lúc cả hai đứng trước những ngả đường phải lựa chọn. New York hoa lệ vẫy gọi Kate và buộc cô phải quyết định tương lai cho bản thân... Minh tinh của Sex And The City - Sarah Jessica Parker - tái ngộ khán giả Việt Nam với một hình ảnh mới dịu dàng, đằm thắm hơn trong I Don't Know How She Does It (Nàng ấy rất tài).

10. Puss In Boots 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 25/11

Chú mèo Đi Hia tinh nghịch, lém lỉnh sẽ khép lại mùa phim tháng 11 tại các rạp chiếu Việt. Vốn là một nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm, Mèo Đi Hia được đưa vào loạt phim hoạt hình 3D ăn khách Shrek từ phần hai. Do được quá nhiều khán giả yêu mến nên nhà sản xuất quyết định thực hiện riêng một bộ phim về chú mèo này với hiệu ứng 3D.

"Mèo Đi Hia" hứa hẹn sẽ bùng nổ tại các rạp chiếu Việt cuối tháng 11. Ảnh: DreamWorks.

Lấy bối cảnh thời gian trước khi gặp gỡ chằn tinh Shrek, Mèo Đi Hia là một chiến binh nổi tiếng, yêu con người và sống ngoài vòng pháp luật. Puss trở thành một người hùng thực sự khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm với mèo Kitty giang hồ, xinh đẹp và người bạn xảo quyệt Humpty Dumpty. Puss In Boots sẽ ra mắt khán giả Việt Nam với phiên bản lồng tiếng Việt, có sự tham gia của Đàm Vĩnh Hưng, Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa.

Nguyên Minh