Phim Việt hè 2017 'ganh đua' nhất trong tháng 8

Mùa phim hè - tính từ tháng sáu đến tháng tám - thường là lúc nhiều phim Việt ra mắt. Đây là thời điểm thuận lợi bởi học sinh, sinh viên đang nghỉ học nên linh động về thời gian đến rạp.

Trong ba tháng hè, tháng tám thường được nhà phát hành trong nước ưu ái hơn cả vì không có nhiều phim Mỹ cạnh tranh thị phần. Trên thực tế, các bom tấn lớn của Hollywood thường công chiếu từ tháng năm đến tháng bảy. Các phim Việt công chiếu cuối tháng tám, nếu tạo hiệu ứng tốt, còn có thể hưởng lợi khi trụ rạp được đến dịp lễ 2/9. Năm ngoái, hai phim Việt ăn khách nhất là Tấm Cám: Chuyện chưa kể (70 tỷ) và Nắng (65 tỷ) đều ra mắt vào tháng này.

Thành công này khiến nhiều nhà sản xuất chọn tháng tám năm nay để ra mắt phim. Hiện tại, có đến năm dự án công chiếu thời điểm này, gồm Chí Phèo ngoại truyện (ngày 4/8), Sắc đẹp ngàn cân (ngày 11/8), Cô Ba Sài Gòn (ngày 25/8), Yêu đi, đừng sợ! (ngày 25/8) và Nắng 2 (ngày 31/8). Ngoài ra, theo một đại diện của hãng Galaxy, có thể một phim nữa sẽ ra rạp ngày 18/8.

Các phim Việt trong tháng 8. Trong đó, còn một phim chưa công bố tên.

Điểm chung của nhiều phim ra mắt trong tháng tám là lồng ghép sự hài hước - yếu tố vốn được khán giả Việt ưa chuộng. Qua các trailer, có thể thấy nội dung phim đều là những câu chuyện đơn giản, hướng đến đối tượng khán giả đại chúng.

Chí Phèo ngoại truyện là phim hành động pha hài, kể về một phụ nữ xấu xí điều tra cái chết của anh trai. Sắc đẹp ngàn cân và Yêu đi, đừng sợ! thuộc thể loại tình cảm pha hài. Nắng 2 tiếp nối công thức thành công bằng cách lấy nước mắt của phần một với sự trở lại của Thu Trang, bé Kim Thư, thêm gương mặt ăn khách Miu Lê.

Ngô Kiến Huy và Nhã Phương trong "Yêu đi, đừng sợ!".

Theo anh Lê Hồng Lâm - người chuyên theo dõi lĩnh vực phim ảnh trong nước, việc có năm phim chen chúc trong một tháng có thể khiến khán giả bội thực và các nhà làm phim phải tự chia nhỏ "miếng bánh" thị phần.

Còn anh Nguyễn Phong Việt - đại diện nhà phát hành Green Media - nhận định sự cạnh tranh của các phim có yếu tố hài ra rạp dịp này càng thêm phần khốc liệt khi mỗi phim đều sở hữu các tên tuổi có sức hút. Vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật góp mặt trong hai phim, thu hút các fan thích khẩu vị "hài sân khấu". Ngô Kiến Huy, Nhã Phương là những cái tên được khán giả trẻ chú ý. Trong khi đó, Sắc đẹp ngàn cân lấy "át chủ bài" là Minh Hằng - ngôi sao đình đám của làng giải trí. Việc cô lần đầu đóng cả hai vai mập và thon thả khiến khán giả tò mò. Sự thành bại của bốn phim này sẽ phụ thuộc lớn vào chất lượng và khả năng trụ rạp đến tuần thứ hai.

Trong khi đó, phim Cô Ba Sài Gòn của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân được dự đoán có phần độc đáo nhất. Câu chuyện khai thác tình yêu của những phụ nữ Sài Gòn xưa với chiếc áo dài truyền thống. Dàn diễn viên của phim gồm nhiều người đẹp như Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Diễm My 9x... Dự án được đánh giá là mạo hiểm với chủ đề lạ, đồng thời phải cạnh tranh với Yêu đi, đừng sợ! trong dịp ra mắt và Nắng 2 một tuần sau đó. Do chưa hé lộ nội dung, phim được nhận xét là "ẩn số" của mùa hè này. "Tác phẩm có ý tưởng nguyên bản và hoài cổ, hứa hẹn dễ tạo sự đồng cảm của khán giả", anh Lê Hồng Lâm nhận xét.

Ngô Thanh Vân may áo dài trong "Cô Ba Sài Gòn" Ở khía cạnh khác, tháng tám chứng kiến "cuộc chiến" giữa các phim có kịch bản gốc và kịch bản Việt hóa - vốn rộ lên sau thành công của Em là bà nội của anh (doanh thu 102 tỷ). Sắc đẹp ngàn cân và Yêu đi, đừng sợ! là bản làm lại từ 200 Pounds Beauty và Spellbound - các phim Hàn Quốc được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích. Với các phim Việt hóa, nhà sản xuất có thể yên tâm về độ nhận diện thương hiệu với khán giả. Ưu điểm của hướng đi này là giải quyết nhanh chóng nhu cầu kịch bản tốt. Tuy nhiên, việc lạm dụng kịch bản Việt hóa có thể tạo ra sự lệch lạc trong cơ cấu phim nội. Hơn nữa, những khán giả vốn quen thuộc với bản gốc sẽ đưa ra sự so sánh khi xem bản Việt. Đầu năm nay, Bạn gái tôi là sếp - làm lại từ phim hài Thái ATM: Er Rak Error - không gây tiếng vang ở phòng vé. Có khán giả nhận xét phim chỉ bê nguyên đường dây và cả mảng miếng của bản gốc, không sáng tạo.

Minh Hằng mang lớp hóa trang 15kg trong "Sắc đẹp ngàn cân".

Chính vì vậy, giới làm phim và khán giả trông chờ màn ra của Sắc đẹp ngàn cân và Yêu đi, đừng sợ! với kỳ vọng phim thuần Việt hơn và có nhiều tình tiết khác bản gốc. Các nhà đầu tư cũng chờ xem doanh thu hai phim này sẽ phản ánh thế nào mức độ thành công của trào lưu Việt hóa của điện ảnh Việt, từ đó đưa ra hướng đi cho các dự án sắp tới.

Trong khi đó, tháng sáu có ba phim Việt là Đảo của dân ngụ cư (ngày 9/6), S.O.S Sói trắng (ngày 16/6) và Xóm trọ 3D (ngày 30/6).

Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh) là phim về thân phận con người, từng gây tiếng vang ở vài Liên hoan phim quốc tế. S.O.S Sói trắng lấy chủ đề ấu dâm, đánh dấu cuộc tái xuất của đạo diễn Lê Hoàng sau năm năm vắng bóng. Hai tác phẩm đều nặng về tâm lý, không thuộc dòng phim giải trí. Theo đại diện nhà sản xuất Đảo của dân ngụ cư, đây là phim nghệ thuật nên chắc chắn khó tạo ra cơn sốt phòng vé. Tuy nhiên, đoàn phim kỳ vọng những khán giả mong chờ một ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ sẽ tìm được sự đồng cảm qua cách kể chuyện của phim. Xóm trọ 3D do nghệ sĩ Hồng Vân sản xuất, kể về những người đồng tính, có sự tham gia của Minh Nhí, Huy Khánh, Maya, Việt Hương....

Thế giới học trò trong "Cô gái đến từ hôm qua"

Tháng bảy có phim đáng chú ý nhất là Cô gái đến từ hôm qua (ngày 21/7) của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Dự án chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh lúc đầu định ra mắt tháng Tư, nhưng dời lại ba tháng. Ngoài ra, phim tình cảm Đời cho ta bao lần đôi mươi ra mắt ngày 27/7, có sự tham gia của Tú Vi, Quỳnh Anh Shyn, Văn Anh và Băng Di. Hai tác phẩm hứa hẹn mang đến không khí lãng mạn, hoài niệm phù hợp với khán giả trẻ trong dịp hè.

Ân Nguyễn