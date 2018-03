Phim truyền hình Ấn Độ 'Góa phụ nhí' sắp ra mắt

Góa phụ nhí là bộ phim tiên phong lột tả cuộc sống như địa ngục của những phụ nữ góa chồng tại Ấn Độ. Qua đó, phim cũng phản ánh nạn tảo hôn - nguyên nhân dẫn đến cuộc sống đầy nước mắt cho các bé gái cũng như cướp đi hạnh phúc của biết bao phụ nữ.

Bộ phim lấy nước mắt người xem khi khắc họa chân thực hình ảnh những bé gái ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đã phải sớm trở thành nàng dâu trẻ con. Thậm chí, các em còn phải chịu sự khinh khi, chà đạp của xã hội và gia đình chồng khi người chồng chẳng may qua đời.

"Góa phụ nhí" xoay quanh câu chuyện về một bé gái 9 tuổi đã phải kết hôn và mau chóng góa chồng ngay trong ngày cưới của mình.

Phim xoay quanh câu chuyện về cô bé Gangaa - một đứa trẻ mồ côi mẹ, được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của cha và những người hàng xóm tốt bụng. Ở tuổi lên 9, Gangaa có tính cách sôi nổi và ý thức cao về lòng tự trọng. Cô bé tự xây dựng cho mình châm ngôn sống "không bao giờ nói chết".

Bi kịch cuộc đời của Gangaa xảy ra khi cô bé trở thành góa phụ ngay ngày cưới của mình vì chồng và cha bị giết trong một cuộc bạo động ở Varanasi bên bờ sông Hằng.

Dù trở thành góa phụ, bị nhà chồng và xã hội xa lánh, phải sống trong ngôi nhà tồi tàn, cuộc sống khổ cực nhưng tính cách kiên cường đã giúp Gangaa đứng lên và đương đầu với định kiến.

Cô bé Gangaa - nhân vật chính của bộ phim có tính cách mạnh mẽ, kiên cường.

Gangaa là một cô bé kiên cường, có ý chí vững chãi cùng niềm tin mạnh mẽ vào công lý. Cô không ngừng đấu tranh cho chính sự tự do của bản thân và hơn hết là sự bình đẳng giới trong một xã hội đầy rẫy những hủ tục của Ấn Độ. Mọi bé gái nơi đây đều có thể trở thành cô dâu trẻ con và tất cả phụ nữ đều phải sống như địa ngục, bị xã hội ruồng bỏ nếu chẳng may chồng họ qua đời.

Vì thế, Gangaa trở thành mối đe dọa cho Kanta, Prabha, Madhavi Chaturvedi, Niranjan - những kẻ luôn cố gắng để bảo vệ cho quan điểm lạc hậu từng gây nên biết bao nỗi bất hạnh, tang thương cho phụ nữ.

Gangaa cũng có nhiều giây phút cười đùa hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Nhờ cách khai thác khéo léo, khắc họa chân thực và nhân văn một câu chuyện có thật, Góa phụ nhí được vinh danh "Best Programme with a Social Message" và Ruhana Khanna - diễn viên nhí đảm nhận vai Ganga cũng được giải "Best Child Actress" tại giải thưởng Indian Telly Awards 2015.

Bộ phim cũng là siêu phẩm truyền hình mới nhất của hãng Sphere Origins - đơn vị đã làm nên thành công cho bộ phim Cô dâu 8 tuổi. Ngoài ra, đây là tác phẩm đánh dấu sự tái ngộ màn ảnh nhỏ Việt Nam của các ngôi sao Cô dâu 8 tuổi được khán giả yêu mến như Roop Durgapal, Sushmita Mukherjee, Suman Shashi Kant và Mohit Abrol.

Bộ phim sẽ được chiếu trên sóng TodayTV vào 20h mỗi ngày, từ ngày 12/2. Chi tiết xem tại đây.

