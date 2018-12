Phim ngắn Việt tranh tài tại liên hoan phim quốc tế

"Dự án phim ngắn CJ" là cuộc tranh tài được tổ chức tại Việt Nam, mang đến cơ hội nhận 200 triệu đồng kinh phí cho mỗi tác phẩm được chọn. Các thí sinh còn có cơ hội được hội đồng thẩm định như đạo diễn Phan Đăng Di, Trịnh Đình Lê Minh, Nguyễn Hoàng Điệp, Leon Le và đạo diễn - nhà sản xuất Hồng Ánh, tư vấn hướng dẫn để có những bộ phim chất lượng, phù hợp với tiêu chí của giới chuyên môn cũng như khán giả quốc tế. Bên cạnh đó, CGV sẽ hỗ trợ đưa những tác phẩm sau khi hoàn thành tham dự các liên hoan phim uy tín.

Những đạo diễn xuất sắc nhất của "Dự án phim ngắn CJ" tại Việt Nam.

Các câu chuyện được thể hiện dưới những thước phim trong dự án lần này xuất phát từ đời sống thực tế về niềm tin và những lát cắt về số phận con người qua lăng kính nghệ thuật của những đạo diễn trẻ. Trong các đạo diễn Việt được vinh danh tại dự án lần này, bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng, nhiều gương mặt mới đang khát khao khẳng định bản thân trên con đường trở thành đạo diễn chuyên nghiệp như Chu Ánh Nguyệt và Dương Diệu Linh cũng góp mặt.

Các tác phẩm được vinh danh trong buổi Lễ tổng kết với những tác phẩm xuất sắc của dự án này bao gồm:

"Hãy tỉnh thức và sẵn sàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân, kể về vụ tông xe xảy ra trước một quán nhậu ở vỉa hè đã vô tình kết nối câu chuyện của ba thanh niên. Bộ phim gây ấn tượng với toàn bộ cảnh quay được thực hiện chỉ với một cú máy dài, khắc họa rõ nét bức tranh xã hội hiện thực chỉ với cuộc nói chuyện và bối cảnh tại khu quán nhậu ven đường.

Đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân mang đến tác phẩm "Một khu đất tốt" để khắc họa hai câu chuyện xảy ra cách nhau hơn 10 năm ở cùng một địa điểm. Đó là chuyến tìm mộ bố của hai mẹ con ở bãi tha ma cuối làng và câu chuyện phiếm trên sân golf của đại gia và cô bồ nhí.

Các đạo diễn Việt Nam và Hàn Quốc chụp hình lưu niệm cùng đơn vị tổ chức.

Đạo diễn Dương Diệu Linh cùng tác phẩm "Ngọt, mặn" mang lại một làn gió mới với câu chuyện của một phụ nữ trung niên đang mang thai phải chăm sóc gia đình và còn có một nhiệm vụ đặc biệt: đánh ghen bồ nhí của chồng, để từ đây xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười. Bộ phim thể hiện xuất sắc bi kịch của người phụ nữ khi bị ràng buộc tư tưởng "trọng nam khinh nữ".

Cuối cùng là bi kịch của cô gái trẻ hiện đại được nữ đạo diễn Chu Ánh Nguyệt kể lại qua bộ phim "Balo Hồng" về hành trình của một cô gái và một người phụ nữ đi tìm lại một chiếc balo chứa bí mật không thể nói tại bãi rác giữa đêm Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các phim ngắn xuất sắc từ các đạo diễn Hàn Quốc cũng được giới thiệu đến khán giả. Dự án đồng thời mang đến cho cộng đồng yêu điện ảnh những hoạt động bổ ích với lớp đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật kể chuyện trong điện ảnh của giáo sư Jong Chul Kil đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, buổi hội thảo trao đổi về những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn cũng được các đạo diễn và chuyên gia đến từ hai quốc gia thảo luận, mang đến những góc nhìn và hướng đi mới cho phim Việt.

"Dự án phim ngắn CJ" nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của CJ Cultural Foundation và CGV, thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp và các đạo diễn, nhà sản xuất trong hành trình hỗ trợ, đồng hành cùng các tài năng điện ảnh đưa phim Việt hội nhập thế giới.

Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự và phát biểu tại buổi lễ

CJ Cultural Foundation được thành lập vào năm 2006 dựa trên nền tảng triết lý trách nhiệm xã hội của Tập đoàn CJ. Từ khi thành lập, CJ đã nỗ lực hết mình để trở thành "người nắm bắt giấc mơ" của những nhà sáng tạo trẻ. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa bằng cách nuôi dưỡng và chia sẻ văn hóa thông qua nhiều chương trình đa dạng.

CJ Cultural Foundation góp phần tạo ra "hệ sinh thái" văn hóa lành mạnh với các chương trình như Tune Up, Stage Up, Story Up hỗ trợ những nhà sáng tạo trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ năm 2014, Liên hoan phim ngắn "Share Your Dream" Hàn - Trung đã diễn ra thành công với sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của nhiều nhà làm phim tại Trung Quốc. Sự kiện này đã hỗ trợ các hoạt động sáng tạo của giới trẻ trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng và đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Trung Quốc nói chung.

Ngoài ra, những chương trình của CJ Cultural Foundation không chỉ khởi xướng ở Trung Quốc mà còn lan rộng ra Nhật Bản, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác.

Không dừng lại ở đó, CJ Cultural Foundation mong muốn trở thành "người nắm bắt giấc mơ" đối với những nhà sáng tạo trẻ, đồng thời, ấp ủ, nuôi dưỡng, chia sẻ văn hóa một cách tích cực trong và ngoài biên giới Hàn Quốc.

Hải My