Phim mới về Người Nhện thắng lớn toàn cầu

Sao 'Người Nhện' đời đầu: người thành danh, kẻ mất hút / 'Spider-Man: Homecoming' - làn gió mới từ Người Nhện trẻ nhất màn bạc

Theo Box Office Mojo, Spider-Man: Homecoming thu 117 triệu USD ở Bắc Mỹ dịp ra mắt. Trong các phim về Người Nhện, đây là doanh thu ra mắt cao thứ hai, chỉ sau Spider-Man (2002) của đạo diễn Sam Raimi và là doanh thu mở màn cao thứ ba trong năm, chỉ sau Beauty and the Beast và Guardians of the Galaxy (đều của hãng Disney).

* Người Nhện trẻ con, nghịch phá trong phim mới

Người Nhện tính tình trẻ con, nghịch phá trong Spider-Man Homecoming

Hai vị trí tiếp theo ở phòng vé thuộc về hoạt hình Despicable Me 3 (33,9 triệu USD) và Baby Driver (12,7 triệu USD) - phim đua xe kết hợp độc đáo hành động và âm nhạc. Trong đó, Baby Driver chứng tỏ khả năng trụ rạp với mức sụt giảm chỉ 38% so với tuần ra mắt. Thành tích này là bởi tác phẩm có nội dung mới lạ, đồng thời được lòng giới phê bình với 97% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ngoài Bắc Mỹ, Spider-Man: Homecoming ra mắt ở 56 nước và thu về 140 triệu USD. Những thị trường đem về doanh thu lớn nhất là Hàn Quốc (25,8 triệu USD), Mexico (12 triệu USD), Anh (11,8 triệu USD) và Brazil (9,1 triệu USD). Hiện tại, phim đạt doanh thu 257 triệu USD toàn cầu. Trong những tuần tới, bom tấn siêu anh hùng sẽ ra mắt ở Trung Quốc, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Một cảnh phim ấn tượng trong "Spider-Man: Homecoming"

Spider-Man: Homecoming là phim điện ảnh thứ sáu về Người Nhện trong 15 năm qua. Tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt vì là phim riêng đầu tiên của người hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Phim do Jon Watts đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Jon Favreau, Zendaya và Marisa Tomei. Giới phê bình đánh giá cao phim với 93% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Spider-Man: Homecoming - Disney - 117 triệu USD

2. Despicable Me 3 - Universal - 33,9 triệu USD

3. Baby Driver - Sony - 12,7 triệu USD

4. Wonder Woman - Warner Bros. - 10,1 triệu USD

5. Transformers: The Last Knight - Paramount - 6,3 triệu USD

6. Cars 3 - Disney - 5,6 triệu USD

7. The House - Warner Bros. - 4,8 triệu USD

8. The Big Sick - Lionsgate - 3,6 triệu USD

9. 47 Meters Down - Entertainment Studios - 2,8 triệu USD

10. The Beguiled - Lionsgate - 2 triệu USD

Ân Nguyễn