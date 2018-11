Phim kinh dị về ác quỷ trong giấc ngủ ra rạp Việt

Mara (tựa Việt hoá: Kẻ không ngủ) - một phiên bản đầy ma mị của Ác mộng phố Elm mở đầu bằng số liệu thống kê cho thấy khoảng 1/3 dân số thế giới nghĩ rằng mình bị tấn công bởi một thực thể ma quỷ. Tác phẩm khởi nguồn với một vụ án mạng bí ẩn. Nhà nữ tâm lý học Kate Fuller (Olga Kurylenko đóng) được cảnh sát mời đến để hỗ trợ điều tra vụ việc Helena (Rosie Fellner đóng) bị nghi ngờ sát hại chồng mình. Người đàn ông chết một cách méo mó và man rợ trên giường. Helena một mực khẳng định chồng bà đã bị ác quỷ Mara sát hại trong lúc ngủ.

Kate Fuller sử dụng kỹ năng nghề nghiệp để tiếp cận hai mẹ con nạn nhân. Càng điều tra, cô càng bị cuốn vào vòng xoáy của những nạn nhân bị ám bởi thực thể tà ác này. Kinh khủng hơn hết, Kate trở thành mục tiêu kế tiếp của Mara.

Ác quỷ Mara - một phiên bản ma mị của Freddy Krueger.

Nhắc đến Freddy Krueger của loạt phim kinh điển A Nightmare on Elm Street (tựa Việt: Ác mộng phố Elm), nhiều khán giả sẽ không dám chợp mắt bởi Freddy lấy mạng ai đó trong giấc mơ. Họ cũng sẽ chịu một cái chết thảm khốc ngoài đời thực. Cùng đề tài về ác quỷ trong giấc ngủ nhưng Mara lại mang hơi hướng tâm linh nhiều hơn. Tác phẩm xây dựng nhân vật phản diện là một thực thể tà ác tồn tại từ rất lâu (trước cả Chúa) và đã cướp đi sinh mạng của vô số người trong giấc mơ suốt nhiều thế kỷ qua. Phim đưa ra hàng loạt số liệu, dẫn chứng, chi tiết lịch sử rõ ràng khiến khán giả không khỏi rùng mình và đặt câu hỏi liệu ả ác quỷ này có tồn tại trong đời thực.

Mara tuân thủ quy trình xâm chiếm của ma quỷ lên cơ thể con người. Trong phim, quá trình này gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu dừng lại ở hiện tượng bóng đè - hàng triệu người trên thế giới từng trải qua. Giai đoạn hai xảy đến với rất ít người, thể hiện ở việc ác quỷ Mara đánh dấu con mồi bằng vệt đỏ trong đôi mắt. Đến giai đoạn ba, Mara tiếp xúc với lý với người đó. Ở giai đoạn cuối, ả ta sẽ giết chết họ trong giấc ngủ say nhất.

Phim sẽ reo rắc nỗi sợ hãi cho người xem.

Cầm trịch vai chính trong tác phẩm là nữ diễn viên Olga Kurylenko. Cô nổi tiếng với vai diễn Camille Montes trong phần phim James Bond thứ 22, Quantum of Solace (2008). Nhờ nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng, Olga Kurylenko rất được lòng giới phê bình, đồng thời cũng được công chứng đón nhận trong các tác phẩm bom tấn. Trong Mara, Olga Kurylenko có dịp phô bày diễn xuất với nhiều phân đoạn nội tâm và mô tả sự chuyển biến của quá trình bị Mara tấn công. Thần thái và lối diễn tự nhiên của cô giữ cho mạch phim luôn cuốn hút.

Nữ diễn viên Olga Kurylenko thủ vai chính trong phim.

Trong khi đó, ác quỷ Mara được đóng bởi gương mặt đình đám của dòng phim kinh dị - Javier Botet. Anh vốn mang một căn bệnh đặc biệt nên tay chân dài hơn so với người bình thường. Điều này giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn kinh dị lừng danh. Javier Botet từng thủ nhiều vai diễn nổi tiếng như Xenomorph trong Alien: Covenant, The Crooked Man trong The Conjuring 2, ác quỷ chìa khóa trong Insidious 4: The Last Key và Slender Man trong bộ phim cùng tên. Với kinh nghiệm hù doạ khán giả, anh một lần nữa thể hiện ác quỷ Mara rùng rợn và gây ám ảnh cho người xem.

Ác quỷ trong giấc mơ không mới, nhưng câu chuyện và cách kể chuyện của Mara lại mới mẻ và thú vị. Phim mở đầu bằng một vụ án mang tính khoa học, để rồi sau đó rẽ hướng sang câu chuyện tâm linh đầy ma quái.

Mara (Kẻ không ngủ) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 19/10.

Xem trailer phim "Mara - Kẻ không ngủ":

Phim kinh dị về ác quỷ trong giấc ngủ ra rạp Việt

Hải My