Phim kinh dị mới của đạo diễn 'Annabelle' ra rạp Việt

Từ lâu, những chiếc hộp âm nhạc tinh tế trở thành món quà lưu niệm dành tặng nhau vào những dịp đặc biệt. Nhưng đối với tín đồ mê phim kinh dị, đây lại là món đồ chơi cảnh báo dấu hiệu của ma quỷ. Những hộp nhạc xưa cũ bị chủ nhân vứt bỏ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các vị đạo diễn kinh dị lừng danh.

Tiếp bước đạo diễn James Wan với những hộp nhạc rùng rợn trong loạt phim The Conjuring, đạo diễn của bộ phim kinh dị Annabelle - John R. Leonetti cho ra mắt Chiếc hộp ma quái với những tình tiết không kém phần rùng rợn.

Clare Shannon nhận được hộp nhạc từ bố và phát hiện chiếc hộp có thể biến 7 điều ước thành hiện thực.

Nếu những chiếc hộp âm nhạc trong The Conjuring lấy cảm hứng từ văn hóa phương Tây thì Wish Upon - Chiếc hộp ma quái lại xuất phát từ tâm linh phương Đông. Vị đạo diễn của Annabelle sau thời gian tìm hiểu đã thiết kế chiếc hộp nhạc theo hình bát giác đều, bởi 8 là con số may mắn của văn hóa Trung Hoa. Chiếc hộp ban phát cho chủ nhân bảy điều ước nhưng đây lại là con số gợi nhắc đến ma quỷ. Khi hai con số này đứng sát bên cạnh nhau ngầm tiềm ẩn mối họa khôn lường.

Đằng sau vẻ ngoài cũ kỹ bí hiểm, đạo diễn John R. Leonetti còn bật mí một câu chuyện ly kỳ của chiếc hộp nhạc khắc những dòng chữ Hoa khó hiểu. Năm 1910, bệnh dịch hạch càn quét khắp Trung Hoa, Lỗ Mỹ và gia đình của bà bị nghi nhiễm bệnh nên bị nhốt vào một toa tàu. Cả nhà đều chết do sốc nhiệt và mất nước, chỉ duy nhất Lỗ Mỹ thoát chết.

Lỗ Mỹ mang theo kỷ vật gia đình - một chiếc hộp nhạc, đến chùa cầu khấn suốt 7 ngày 7 đêm để trả thù những kẻ đã nhẫn tâm hành hạ gia đình bà đến chết. Vào đêm thứ 7, yêu quỷ đã hồi đáp lời thỉnh cầu của Lỗ Mỹ. Bà trở nên giàu có và các kẻ thù đều bị sát hại. Nhưng một thời gian sau, người ta phát hiện Lỗ Mỹ tự sát. Không rõ số phận chiếc hộp nhạc của bà sau đó đi về đâu, chỉ biết vào một ngày nọ, bố của Clare Shannon, một nữ sinh trung học đang gặp rắc rối trong trường, đã tặng cô một chiếc hộp nhạc tương tự.

Mọi rắc rối bắt đầu tới với người thân của Clare Shannon khi những điều ước của cô lần lượt được thực hiện.

Clare phát hiện chiếc hộp có thể biến 7 điều ước thành hiện thực, cô đã không ngần ngại ước cô bạn cùng trường chảnh chọe hay bắt nạt mình phải thối rữa. Cô nàng lại tiếp tục ước cho mình trở nên giàu có. Rồi như khó cưỡng lại trước ham muốn của bản thân, cô ước có được tình yêu. Điều Clare không ngờ tới là cô đang dấn sâu vào món quà của yêu quỷ và chính lúc này, những cơn ác mộng dần trở thành sự thật với cái giá phải trả là máu của những người thân yêu xung quanh.

Lấy bản tính con người làm trung tâm câu chuyện, không hù dọa tâm trí khán giả bằng tạo hình gớm ghiếc của bọn quỷ hung tợn, Wish Upon hứa hẹn là một bộ phim kinh dị mới mẻ, có chiều sâu.

Wish Upon được dẫn dắt bởi John R. Leonetti, đạo diễn của bộ phim kinh dị nổi tiếng Annabelle từng gieo rắc sợ hãi cho khán giả năm 2014. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự tham gia của dàn sao như Joey King (The Conjuring, Independence Day: Resurgence), Ki Hong Lee (The Maze Runner) và Ryan Phillippe (I know what you did last summer, Cruel intentions).

Wish Upon - Chiếc hộp ma quái sẽ được công chiếu từ ngày 21/7.

Xem trailer phim "Wish Upon - Chiếc hộp ma quái":

Thu Ngân