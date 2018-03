Phim chuyển thể từ truyện Agatha Christie tung trailer thứ hai

Sau trailer đầu tiên mang tính chất giới thiệu, trailer thứ hai của Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông) mang đến cho khán giả cái nhìn sâu hơn về những nghi phạm cũng như sự bí ẩn của vụ án. Trailer mở đầu bằng đoạn hội thoại đầy ẩn ý giữa Hercule Poirot (Kenneth Branagh) và tay giang hồ - Samuel Ratchett (Johnny Depp thủ vai). Đoạn video dài hơn hai phút dường như ám chỉ vụ án có liên quan đến quá khứ bí ẩn và đen tối của nhân vật do Johnny Depp thủ vai.

Các Nhà Phê Bình Quốc Tế Đánh Giá Cao Bộ Phim Chuyển Thể Từ Tiểu Thuyết Của Agatha Christe (bài xin

Vụ giết người xảy ra, dàn nghi phạm một lần nữa hiện ra trước mắt người xem. Họ gồm cô gia sư (Daisy Ridley), người truyền giáo (Penélope Cruz), bá tước (Sergei Polunin) và vợ (Lucy Boynton), quản gia (Derek Jacobi), góa phụ (Michelle Pfeiffer), công chúa (Judi Dench), người hầu gái (Olivia Colman), giáo sư (Willem Dafoe), trợ lý (Josh Gad) và bác sĩ (Leslie Odom Jr.).

Vụ án mạng diễn ra liệu có liên quan đến quá khứ của Tay Giang Hồ sừng sỏ?

Mỗi nhân vật có mặt trên con tàu tốc hành nối liền Istanbul và Calais này đều có những bí mật đen tối khác nhau. Mỗi lời khai của họ dường như đều ẩn chứa sự giả dối, từng người lại có những mối quan hệ khó ngờ. Sợ hãi và nghi ngờ lẫn nhau hiện rõ trên gương mặt của các nhân vật. Sự tuyệt vọng, dối trá tràn ngập trong không khí, xung đột là điều khó tránh khỏi. Trong nền nhạc kịch tính và những pha cắt cảnh liên tục, đoạn trailer mang đến cảm giác hồi hộp.

Sau khi công chiếu ở Bắc Mỹ, Murder on the Orient Express nhận được nhiều lời nhận xét tích cực của các nhà phê bình. Bộ phim được đánh giá cao với phong cách trinh thám cổ điển. Dựa vào những manh mối rải rác và nhỏ nhặt nhất, Hercule Poirot liên kết chúng lại với suy luận thông minh và sắc xảo. Ông đã "thổi một làn gió mới" cho tác phẩm quen thuộc này, khiến người xem cảm nhận được hơi thở của thời đại mới nhưng vẫn không mất đi các giá trị xưa cũ.

Thám tử lừng danh Hercule Poirot quyết tìm ra sự thật.

Murder on the Orient Express dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha Christine. Bộ phim kể về một trong những vụ án phức tạp và ý nghĩa nhất của thám tử Hercule Poirot. Đây là lần thứ tư tác phẩm được chuyển lên màn ảnh nhưng với một dàn diễn viên cùng "chất liệu" mới mẻ.

Nội dung phim lấy bối cảnh một chuyến tàu tốc hành phương Đông vô tình bị kẹt lại giữa bão tuyết. Một hành khách trên tàu bị ám sát một cách dã man. May mắn thay, thám tử lừng danh Hercule Poirot (Kenneth Branagh) cũng có mặt trên tàu và bắt tay vào điều tra. Hàng loạt bí ẩn liên quan đến các hành khách lần lượt được hé lộ. Ai cũng có thể là thủ phạm, có quá khứ đen tối.

Cô gia sư xinh đẹp và quyến rũ.

Ngoài thủ vai chính, Kenneth Branagh cũng sẽ kiêm luôn vị trí đạo diễn của bộ phim. Ông còn hợp tác cùng dàn sao hạng A như Willem Dafoe, Johnny Depp, Daisy Ridley, Judi Dench... Phim sẽ ra rạp vào ngày 1/12.