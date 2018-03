Phim chuyển thể từ truyện Agatha Christie trung thành với nguyên tác

Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông) của cố văn sĩ Agatha Christine nằm trong danh sách những bộ tiểu thuyết trinh thám được yêu thích nhất trên toàn thế giới, từng là sách gối đầu giường của nhiều thế hệ khán giả. Trong lịch sử điện ảnh, bộ truyện không ít lần được chuyển thể thành phim và phiên bản năm 2017 vừa mới ra mắt đã "thổi một làn gió mới" đến với cộng đồng người yêu thích văn học cũng như các khán giả đại chúng.

Kenneth Branagh là nam diễn viên chính đồng thời cũng là đạo diễn của phim.

Đạo diễn của bản phim 2017 đồng thời cũng là tài tử thủ vai chính - Kenneth Branagh chia sẻ việc chuyển thể một bộ truyện đã nhiều lần được đưa lên màn bạc như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông là điều không dễ dàng. Vì vậy, ông đã phải tìm mọi cách để bám sát "chất liệu gốc" nhưng đồng thời cũng đảm bảo tính giải trí.

Một trong những điểm mạnh đầu tiên của phim là phần kịch bản với những tình tiết suy luận - phá án hấp dẫn, nhịp điệu nhanh gọn và hài hước. Nhân vật thám tử Hercules Poirot được Branagh xây dựng trở thành vai "đo ni đóng giày" cho chính mình, giúp ông thoải mái phát triển những suy luận thâm sâu nhưng không kém phần dí dỏm của nhân vật.

Tạo hình và tính cách thú vị của Hercules Poirot sẽ mang đến cho người xem nhiều bất ngờ.

Một điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa Poirot và thám tử lừng danh Sherlock Holmes nằm ở chỗ các phán đoán của ông không dựa trên những tiểu tiết để đưa ra những lập luận không tưởng mà thông qua các biện pháp phỏng vấn, đưa giả thuyết và thử nghiệm. Điều này giúp cho nhân vật này đời thường hơn, đồng thời mạch truyện cũng từ đó mà dễ theo dõi.

Ngoài nhân vật Hercules Poirot do Kenneth Branagh xây dựng, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Đạo diễn Branagh nhận ra các nhân vật trong câu chuyện chính là "xương sườn", quyết định sự quan tâm của khán giả hiện đại. Vì vậy, ông đã mời gọi những gương mặt nổi tiếng như Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffe, Judi Dench,Willem Dafoe, Daisy Ridley và Penelope Cruz (To Rome with Love).

Bằng kịch bản được xây dựng khéo léo, mỗi hành khách trên chuyến tàu đều có dịp làm nổi bật cá tính và vai trò của mình, dù có thể họ chỉ được quay cận trong một đến hai cảnh. Trong đó, Daisy Ridley - bóng hồng nổi lên trong Star Wars thể hiện được sự thanh lịch, quý phái, khắc họa rõ nét hình tượng quý cô trang nhã và đầy mê hoặc. Tài tử Johnny Depp tuy xuất hiện không nhiều nhưng vẫn mang đến ấn tượng mạnh cho người xem bởi hình tượng gai góc, khó lường.

Dàn sao hùng hậu và đầy thực lực trong phim.

Ngoài ra, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông còn là một sản phẩm điện ảnh sở hữu những góc quay sáng tạo. Hầu hết thời lượng của phim diễn ra trong bối cảnh toa tàu gò bó nhưng điều đó lại không làm mất đi tính sáng tạo qua những thước phim. Góc máy của đạo diễn Branagh di chuyển linh hoạt từ ngoài toa tàu cho đến những hành lang chật hẹp, sử dụng gương và cửa sổ để đánh bật hiệu ứng ánh sáng, rồi đặt trọng tâm vào những góc quay từ trên cao xuống giúp người xem không cảm thấy nhàm chán. Khi phóng tầm mắt qua những ô cửa chật hẹp, người xem cảm nhận được vẻ đẹp của ngoại cảnh với dãy núi tuyết mang vẻ đẹp sắc lạnh cùng bờ biển Địa Trung Hải xanh ngắt.

Tuy nhiên, bộ phim cũng phải chịu một số hạn chế. Vì muốn trung thành với nguyên tác nên phần hội thoại bị kéo dài quá mức khiến mạch phim có nhiều đoạn còn hơi dài dòng. Đồng thời, đối với những khán giả đã đọc truyện, kết cục của phim không còn quá bất ngờ. Song, phim vẫn mang đến một trải nghiệm thú vị với những hình ảnh đẹp và chỉn chu, cùng một kịch bản cuốn hút.

Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông) xoay quanh Hercules Poirot (Kenneth Branagh), vị thám tử bậc thầy vừa mới phá xong một vụ trộm ở Jerusalem. Chưa kịp thực hiện ý định nghỉ dưỡng của mình, ông tiếp tục được triệu tập đến London để giải quyết một vụ án khác. Trên chuyến tàu, ông đã gặp gỡ Ratchett (Johnny Depp), một tay thương gia mờ ám đang bị đe dọa bởi những lá thư nặc danh.

Trong đêm đầu tiên, một thành viên trên đoàn tàu đã bị sát hại dã man. Hercules Poirot cho rằng một trong những hành khách trên tàu là hung thủ nên ông quyết định tiến hành điều tra bằng cách trò chuyện với từng người. 13 con người trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông là 13 tính cách khác biệt, cùng những bí mật quá khứ bị chôn vùi sẽ mang đến một cái kết bất ngờ và ám ảnh.

Bộ phim Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông sẽ ra rạp vào ngày ngày 1/12.

Xem trailer phim "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông":

Thu Ngân