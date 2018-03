Những mốc thời gian, thuật ngữ nên biết khi xem 'Blade Runner 2049'

Blade Runner ra mắt năm 1982 được xem là một trong những phim kinh điển của điện ảnh Hollywood. Lấy mốc thời gian 30 năm sau phần phim đầu tiên, Blade Runner 2049 tiếp tục tái hiện cuộc chiến không dứt về bản ngã của con người và người nhân bản.

Los Angeles phải đối mặt với tình trạng đói nghèo và bệnh tật trên diện rộng. Trong 30 năm kể từ khi sĩ quan Rick Deckard bị mất tích, mực nước biển đã tăng lên đáng kể. Trên thực tế, thành phố hiện nay được bao quanh bởi "Tường biển" quanh đèo Sepulveda.

Con người khỏe mạnh đã di chuyển đến các thuộc địa ngoài vũ trụ, trong khi cư dân Los Angeles chỉ sống sót nhờ vào thực phẩm biến đổi gen của Wallace. Sĩ quan Blade Runner K (Ryan Gosling) được giao nhiệm vụ tìm hiểu vụ ẩu đả của một người nhân bản tên Sapper. Từ đây, anh chàng phát hiện ra hàng loạt bí mật liên quan tới cựu sĩ quan Deckard.

Để có thể thưởng thức trọn vẹn bộ phim khoa học viễn tưởng này, khán giả có thể tìm hiểu các mốc thời gian cũng như thuật ngữ quan trọng dưới đây.

Blade Runner 2049 tiếp tục tái hiện cuộc chiến không dứt về bản ngã của con người và người nhân bản.

Các mốc thời gian quan trọng

Năm 2018, Roy Batty lãnh đạo nhóm người nhân bản thế hệ Nexus-6 tiến hành nổi loạn đẫm máu ở một thuộc địa. Từ đó, người nhân bản bị cho là bất hợp pháp ở trái đất. Lực lượng Blade Runner được thành lập để săn đuổi và tiêu diệt toàn bộ người nhân bản.

Năm 2019, các sự kiện trong Blade Runner đầu tiên bắt đầu vào tháng 11/2019. Sĩ quan Rick Deckard (Harrison Ford) được giao nhiệm vụ săn đuổi nhóm người nhân bản nổi loạn. Tuy nhiên, anh lại phải lòng Rachael, một người nhân bản thử nghiệm phiên bản mới. Roy Batty đã giết chết Eldon Tyrell sau khi ông từ chối gia hạn tuổi thọ cho chúng. Sau khi tiêu diệt toàn bộ nhóm người nhân bản nổi loạn, Deckard bỏ trốn khỏi Los Angeles cùng Rachael.

Năm 2020, sau cái chết của Eldon Tyrell, Tập toàn Tyrell nhanh chóng phát triển thế hệ người nhân bản mới với tên gọi Nexus-8. Tuy nhiên, dòng người này chỉ được sử dụng tại các thuộc địa. Lệnh cấm người nhân bản ở trái đất vẫn còn hiệu nghiệm.

Tháng 5/2022, sự kiện Black Out 2022 - giai đoạn biến loạn 2022, thế giới rơi vào bóng tối, không điện, năng lượng, con người không có khả năng vận hành thế giới.

Một mẫu Replicant có tên gọi Rachael và một Blade Runner tên Rick Deckard đã có tình cảm với nhau, trái lẽ luân thường. Họ quyết định cùng nhau trốn thoát khỏi Los Angles trước sự truy đuổi của nhiều người.

Năm 2023, chính phủ ban hành lệnh cấm người nhân bản vô thời hạn. Dòng Nexus-6 ngưng hoạt động do hết tuổi thọ 4 năm. Tuy nhiên, dòng Nexus-8 trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Nhiều người nhân bản bắt đầu lẫn trốn.

Năm 2025, hai năm sau khi cuộc khủng hoảng toàn cầu bắt đầu, một nhà khoa học có uy tín tên là Niander Wallace (Jared Leto) đã có những tiến bộ đáng kể về công nghệ trong thực phẩm biến đổi gen. Những phát minh của ông đã chấm dứt cuộc khủng hoảng toàn cầu và khiến Wallace Corporation, E & C trở thành một công việc kinh doanh thành công - cả trên trái đất lẫn ngoài thuộc địa.

Năm 2028, Niander Wallace mua lại Tập đoàn Tyrell, lúc này đang trên bờ vực phá sản, cùng ngành công nghiệp chế tạo người nhân bản.

Năm 2029 - 2035, sau khi mua tập đoàn Tyrell, Niander Wallace đã cải tiến đáng kể kỹ thuật di truyền của công ty, đặc biệt là sử dụng bộ nhớ cấy ghép để làm cho các bản sao mới được cải tiến đáng kể và vâng lời hơn.

Năm 2036, Nexus Dawn của Luke Scott cho con người nhìn rõ nét hơn về Niander Wallace và người nhân bản thế hệ mới.

Năm 2037 - 2047, sau khi lệnh cấm người nhân bản bị dỡ bỏ, LAPD tái thành lập lực lượng Blade Runner để săn đuổi các nhóm Nexus-8 vẫn còn lẩn trốn trên trái đất.

Năm 2048, "Nowhere to Run" diễn ra chỉ một năm trước các sự kiện trong Blade Runner 2049. Đoạn clip ngắn nói về Sapper (Dave Bautista), một người nhân bản dòng Nexus-8, sống ẩn dật để tránh bị phát hiện. "2048: Nowhere to Run" liên quan trực tiếp tới phần mở đầu của Blade Runner 2049.

Sapper Morton tạo ra những con giun nuôi sống ít ỏi, vốn đã trở thành chất đạm duy nhất còn lại trong một thế giới cạn kiệt.

Những thuật ngữ quan trọng

Blade Runner: Blade Runner là lực lượng cảnh sát được thành lập để săn đuổi và tiêu diệt những người nhân bản lẩn trốn trên trái đất. Trong phần đầu tiên, các Blade Runner đều là con người. Sang phần phim Blade Runner 2049, các Nexus-9 cũng được tham gia lực lượng này.

Người nhân bản (Replicant): Blade Runner lấy bối cảnh thế giới tương lai, nơi ô nhiễm môi trường, khủng hoảng lương thực khiến cuộc sống của con người trở thành địa ngục. Để thoát khỏi bờ vực diệt vong, nhân loại tiến hành khai phá các hành tinh khác trong vũ trụ để thành lập thuộc địa. Họ sử dụng người nhân bản do Eldon Tyrell chế tạo làm nguồn lao động chính. Người nhân bản được tạo ra rất giống với con người, có cảm xúc, suy nghĩ nhưng có tuổi thọ nhất định ở một số phiên bản.

Nexus-6, 7: Dòng người nhân bản ở phần phim đầu có sức khỏe và sự bền bỉ hơn hẳn con người nhưng tuổi thọ chỉ 4 năm để tránh phát triển yếu tố cảm xúc.

Nexus-8: Dòng người nhân bản cuối cùng của Tập đoàn Tyrell. Để tránh lặp lại tội ác của Roy Batty, Nexus-8 có tuổi thọ bình thường và có thể dễ dàng quản lý, nhận diện nhờ cấy vi mạch điện tử.

Nexus-9: Dòng người nhân bản do Wallace chế tạo. Trong bộ phim ngắn 2036: Nexus Dawn, tay thiên tài lập dị chứng minh rằng ông đã tạo ra thế hệ người nhân bản phục tùng và an toàn hơn rất nhiều so với bất kỳ mô hình Nexus nào trước đây. Do đó, nhờ có những cải tiến đáng kể trong công nghệ, lệnh cấm đã được bãi bỏ thành công và Nexus-9 sau đó được phát hành trên cả trái đất lẫn thuộc địa.

Sự kiện Black Out - giai đoạn biến loạn: Một sự kiện quan trọng có ảnh hưởng lớn tới các tình tiết trong Blade Runner 2049. Tuổi thọ của Nexus-8 khiến con người phản ứng dữ dội và có những hành động bạo lực.

Blade Runner 2049 khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 20/10.

Xem trailer "Blade Runner 2049":

Những mốc thời gian, thuật ngữ nên biết khi xem 'Blade Runner 2049'

Thu Ngân