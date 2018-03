Lan Ngọc tình tứ với bạn diễn trên đồi chè

Lan Ngọc, Chi Pu tạo hình đối lập ở phim mới / Lan Ngọc và Chi Pu đóng phim 'Mối tình đầu của tôi'

Đoạn phim ngắn một phút rưỡi cho thấy tạo hình nhân vật. Nam Phong (Bình An) mang dáng dấp thư sinh, còn An Chi (Lan Ngọc) xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp. Theo nhà sản xuất, cảnh này thuộc giai đoạn sau của phim, còn trong phần đầu, nữ chính được tạo hình xấu xí với tóc rối, mặt ửng đỏ.

Lan Ngọc sánh đôi Bình An trên đồi chè Bối cảnh của teaser là đồi chè Đà Lạt. Theo hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, việc chọn khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của Việt Nam khiến phim không lẫn với bản gốc. Bên cạnh đó, những chi tiết đặc trưng của bản Hàn như chiếc dù hồng hay cuốn tiểu thuyết Mối tình đầu của tôi đều xuất hiện.

Mối tình đầu của tôi là bản Việt hóa của She Was Pretty - phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách năm 2015. Câu chuyện xoay quanh đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. An Chi nổi tiếng đẹp khi còn bé nhưng lúc lớn kém xinh và lận đận trong công việc, còn Hạ Linh (Chi Pu) giỏi giang, quyến rũ và có nhiều chàng trai theo đuổi.

Lan Ngọc và Bình An trên đồi chè.

An Chi vô tình liên lạc lại với mối tình đầu năm xưa - giờ là chàng trai thành đạt trong ngành thời trang. Tự ti về ngoại hình, cô nhờ Hạ Linh đóng giả đi gặp anh, dẫn đến nhiều tình huống tréo ngoe. Phim dự kiến phát sóng đầu tháng 9.

Ân Nguyễn