Idris Elba và Matthew McConaughey đối đầu trong phim mới

The Dark Tower lấy bối cảnh Trung Giới (Mid-World) - nơi tồn tại song song với thế giới thực.

Matthew McConaughey thủ vai Walter Padick - gã phù thủy áo đen có âm mưu hủy diệt tòa tháp bóng đêm để đưa chúa quỷ cai trị thực tại. Diễn viên Idris Elba hóa thân tay súng cô độc Roland Deschain - kẻ lang thang tìm kiếm và bảo vệ tòa tháp. Ở thế giới thực, Jake Chambers (diễn viên Tom Taylor đóng) - cậu bé 11 tuổi có khả năng tâm linh - lần theo những manh mối để tìm tới Trung Giới hỗ trợ Roland.

Matthew McConaughey (trái) và Idris Elba "đối đầu nhau" trong tòa tháp bóng đêm.

Với các khán giả yêu thích điện ảnh, Stephen King, Matthew McConaughey và Idris Elba là những cái tên không xa lạ. Stephen King là "trùm" tiểu thuyết kinh dị - giả tưởng với hàng chục tác phẩm được chuyển thể điện ảnh thành công như Carrie, The Shawshank Redemption, The Shining, The Green Mile... Còn Matthew McConaughey và Idris Elba là nam diễn viên nổi tiếng tại Hollywood. Sự kết hợp của cả ba trong cùng một tác phẩm sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị.

Sau khi người cha yêu quý qua đời, hàng đêm, cậu bé Jack Chambers (Tom Taylor thủ vai) đều mơ về một tòa tháp bí ẩn cùng cuộc chiến dai dẳng giữa xạ thủ và người mặc đồ đen. Sự tò mò thôi thúc Jack lên đường tìm kiếm thế giới song song kia - nơi mà cậu tin rằng nó có tồn tại thực sự.

Ở đó, cậu gặp gỡ xạ thủ Roland Deschain (Idris Elba). Cả hai cùng nhau ngăn chặn kế hoạch phá hủy tòa tháp, nhấn chìm cả thế giới vào bóng tối mịt mù của người mặc đồ đen Walter Padick (Matthew McConaughey).

Thế giới song song với trái đất chứa đầy những điều ghê rợn và kinh dị.

Điểm thú vị của The Dark Tower là thế giới nhiệm màu do nhà văn gạo côi người Mỹ - Stephen King tạo ra. Nó tồn tại song song với trái đất và cũng là nơi tọa lạc tòa tháp bóng đêm - trung tâm kết nối của mọi thế giới trong tiểu thuyết Stephen King. Trong phim, thoạt nhìn, thế giới song song này không khác biệt mấy so với trái đất. Điểm khác biệt nằm ở những sinh vật siêu nhiên tưởng như chỉ tồn tại trong cổ tích mà nếu không cẩn thận, con người có thể mất mạng vì chúng.

Một trong những trường đoạn ấn tượng nhất là khi Jack bị dụ dỗ và săn đuổi bởi con quái vật có khả năng biến thành người mà nạn nhân yêu quý. Đối đầu với quái vật là một cậu bé tay không tấc sắc và một xạ thủ bị thương, tất cả tạo nên tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Đáng sợ hơn, trong khi Jack và xạ thủ đang cuống cuồng tìm cách bảo vệ người thân thì người mặc đồ đen lại có thể tự do đi lại giữa các thế giới một cách đơn giản. Hắn trà trộn vào xã hội con người, thu phục những đứa trẻ có năng lực tinh thần mạnh mẽ làm công cụ phá hủy tòa tháp cho hắn. Cuộc chiến thiện - ác trong The Dark Tower trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi diễn ra cùng lúc giữa hai thế giới. Gánh nặng trên vai những người hùng vì thế cũng càng thêm nặng nề.

Tòa tháp còn tồn tại, trái đất sẽ không bị diệt vong.

Trong một tác phẩm có độ khó cao như The Dark Tower, diễn viên phải được lựa chọn cẩn trọng. Matthew McConaughey và Idris Elba là hai cái tên được tìm tới đầu tiên. Sau khi nhận một giải Oscar danh giá cho màn trình diễn xuất sắc của mình trong Dallas Buyers Club, sự nghiệp của McConaughey lên như diều gặp gió. Không chỉ thành công với các vai chính diện, khi hóa thân thành người mặc đồ đen tàn bạo, nham hiểm trong phim, McConaughey khiến người xem rùng mình sợ hãi trước ánh mắt tăm tối sắc bén của anh.

Đối đầu với Matthew McConaughey trong phim là tài tử da màu Idris Elba. Thành tích của Elba cũng không thua kém người đồng nghiệp. Anh từng góp mặt trong khá nhiều phim như Pacific Rim, Beasts of No Nation, loạt phim Thor, Star Trek… và giành được một Quả cầu vàng. Màn đối đầu của hai người ở cuối phim đại diện cho hai phong cách chiến đấu, một sử dụng tà thuật, một dùng súng.

Gương mặt mới xuất hiện Tom Taylor trong vai Jack cũng sẽ mang đến những điều mới lạ cho khán giả. Lần đầu tham gia đóng phim bom tấn, lại bị "kẹp" giữa hai tài tử gạo cội nhưng Taylor không bị lu mờ. Trái lại, cậu bé mang đến luồng gió tươi mát, trung hòa sự căng thẳng trong phim.

The Dark Tower – Tòa tháp bóng đêm khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 4/8.

Xem trailer phim "The Dark Tower - Tòa tháp bóng đêm":

Thu Ngân