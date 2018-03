Diễn viên Jung Joon Ho tham gia phiên bản điện ảnh 'Đồng hồ cát'

Ngày 5/2 vừa qua, diễn viên Jung Joon Ho tới Việt Nam, tham gia lễ ký kết hợp tác thực hiện phiên bản điện ảnh bộ phim Đồng hồ cát - bộ phim truyền hình nổi tiếng năm 1995. Nam tài tử diện trang phục giản dị, nở nụ cười tươi khi được chào đón tại sân bay. Anh cho biết sẽ tham gia diễn xuất trong phiên bản điện ảnh này.Jung Joon Ho.

Anh được biết đến qua các phim Hotelier (Người quản lý khách sạn), Princess LuLu (Công chúa Lulu), The Last Scandal of My Life (Yêu lần cuối), IRIS (Mật danh IRIS), Your Neighbor's Wife (Tình cô láng giềng), The Flower in Prison (Hoa trong ngục)…

Tài tử Jung Joon Ho được fan Việt chào đón ở sân bay.

Đồng hồ cát ra mắt năm 1995, là "đứa con tinh thần" của đạo diễn Kim Jong Hak, có tỷ lệ người xem cao kỷ lục (68%) và tạo nên làn sóng hâm mộ ở nhiều nước châu Á trong thời đại công nghệ truyền thông chưa phát triển. Bộ phim kể về mối quan hệ giữa các thanh niên Hàn Quốc ở những năm đầy khó khăn.

Sau 23 năm, Đồng hồ cát ra mắt phiên bản điện ảnh dưới sự hợp tác sản xuất của bộ ba Công ty cổ phần đầu tư Điện ảnh và giải trí Việt (VIEGroup), Công ty GiNi Holdings và HyeonMoo Enterprise. Đây là thành quả của quá trình hợp tác làm việc, tìm hiểu, thương thảo và kết nối lâu dài.

Bản màn ảnh rộng của Đồng hồ cát được chuyển thể từ bộ phim truyền hình cùng tên dài 24 tập nhưng sẽ thay đổi một số tình tiết, bối cảnh và diễn viên. Kịch bản điện ảnh sẽ được biên kịch nổi tiếng Song Ji Na - biên kịch bộ phim truyền hình dài tập cùng tên chấp bút. Bà cũng là tác giả của nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Faith , What's Up?, The Story of the First King's Four Gods, Healer, The King in Love...

Biên kịch Song Ji Na (giữa) và diễn viên Jung Joon Ho.

Biên kịch Song Ji Na bật mí phim sẽ đi tiếp về thời hiện đại, không phải những năm giữa thập niên 70 - 80 đến giữa thập kỷ 90 như bản truyền hình. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ thêm nhiều ý tưởng mới dựa trên bối cảnh Việt Nam và hứa hẹn phim mang tính liên kết Việt - Hàn cao. Phim dự kiến sẽ quay khoảng 30% tại Việt Nam và 70% tại Hàn Quốc.

Các nhà sản xuất cho biết đang chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể khởi quay vào cuối năm nay với mức kinh phí đầu tư "khủng", được giữ bí mật đến phút chót nhằm thay đổi diện mạo của điện ảnh nước nhà, mở ra một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Dàn diễn viên dự kiến sẽ là những ngôi sao trong làng điện ảnh truyền hình đương đại Hàn Quốc như Jung Joon Ho, Jang Hyuk, Yoo Ah In, Song Hye Kyo, Park Shin Hye, Kim Go Eun... đồng thời có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng Việt Nam.

Ba nhà sản xuất bắt tay ký kết hợp tác.

Nói về lý do chọn Đồng hồ cát để cải biên thành bản điện ảnh, đại diện Công ty cổ phần đầu tư Điện ảnh và giải trí Việt (VIEGroup) cho biết nội dung sâu sắc và những giá trị hiện thực, nhân văn chính là yếu tố thôi thúc họ bắt tay vào thực hiện. Việc sản xuất bộ phim này được xem là bước đệm cho kế hoạch phát triển dài hơi của VIEGroup.

Thu Ngân