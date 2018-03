'Me Before You' - phim lãng mạn khiến khán giả cười nhiều hơn khóc / Keira Knightley - tiểu thư Anh của phim lãng mạn / 10 phim lãng mạn kinh điển cho ngày Valentine

Yourself and Yours là bộ phim gây chú ý năm 2016 của đạo diễn Hong Sang Soo - một trong những nhà làm phim hàng đầu của điện ảnh độc lập Hàn Quốc. Ông nổi tiếng với những tác phẩm độc đáo từ câu chuyện, cách kể đến lời thoại, tình tiết bất ngờ. Các bộ phim tâm lý của ông từng dự nhiều liên hoan phim quốc tế danh tiếng như Cannes, Berlin hay Rotterdam.

Như phong cách tiêu biểu trong các phim của Hong Sang Soo trước đó, Yourself and Yours cũng được bắt đầu với một đoạn nhạc mang không khí vui vẻ, rộn ràng để dẫn dắt người xem bước vào cuộc hội thoại của hai nhân vật. Young Soo là một anh chàng có cô người yêu là Min Jung mắc chứng nghiện bia rượu. Thông qua cuộc hội thoại với người bạn hàng xóm, khán giả biết được rằng Young Soo và Min Jung có lời hứa sẽ tạm cai bia rượu nhưng Min Jung lại đi uống mà không để người yêu biết và gây gổ tại quán rượu.

Tác phẩm có lối kể tưng tửng và phong cách quay chậm rãi đặc trưng của Hong Sang Soo.

Tối hôm đó, cả hai cãi nhau và Min Jung quyết định chia tay Young Soo. Hôm sau, một người phụ nữ giống hệt Min Jung xuất hiện và cố gắng đi tìm một người đàn ông của đời mình. Tuy nhiên, khi những người đàn ông tình cờ gặp gỡ Min Jung trong lúc say xỉn trước đây tới bắt chuyện, cô lại không tự nhận mình là Min Jung mà nói mình là chị em gái sinh đôi nên không quen họ. Tất cả đều giới thiệu lại từ đầu và có những cuộc hẹn hò bên bàn nhậu. Những mối quan hệ mới bắt đầu từ men say. Trong khi đó, Young Soo liên tục đi tìm Min Jung vì nhận ra rằng không thể sống thiếu cô…

* Trailer phim "Yourself and Yours"

‘Yourself and Yours’ – phim kể chuyện tình xứ kim chi trên bàn nhậu

Yourself and Yours có những cú máy dài đặt tĩnh và thi thoảng bắt cận vào nhân vật rồi lại chuyển sang cảnh toàn trong những cuộc hội thoại kéo dài trên 10 phút. Sức nặng của câu chuyện nằm ở phần thoại cuốn hút và đầy bất ngờ. Đầu phim, khán giả biết Min Jung là ai nhưng khi cô xuất hiện ở quán rượu và khẳng định chắc nịch cô không phải là Min Jung, khán giả cũng bị hoang mang giữa hai luồng suy nghĩ. Đây có thể là Min Jung thật và mỗi khi say xỉn, cô ấy đều không nhớ mình là ai, những người đàn ông tới tán tỉnh cô là ai. Tuy nhiên, cũng có thể cô này không phải Min Jung thật mà chỉ là một người có ngoại hình giống.

“Đừng cố gắng để biết tất cả sự thật”, câu thoại của nhân vật Min Jung cũng là thông điệp chủ đề mang đậm phong cách kể chuyện của đạo diễn Hong Sang Soo.

Phần lớn bối cảnh phim diễn ra trên bàn nhậu.

Các phim của đạo diễn 55 tuổi thường không thể thiếu những cuộc gặp gỡ tình cờ, những đoạn đối thoại lắt léo, bâng quơ và những cảnh ăn nhậu được ngắt nhịp theo từng đoạn xuyên suốt phim. Tới Yourself and Yours, phần lớn bối cảnh diễn ra trên bàn nhậu. Dường như Hong Sang Soo muốn giới thiệu đến khán giả quốc tế văn hóa nhậu của người Hàn Quốc cũng như nhiều nơi ở châu Á. Khi có hơi men, các nhân vật bộc lộ rõ tính cách hơn, các cuộc nói chuyện trở nên hưng phấn hơn và tưởng như không có điểm dừng. Thậm chí người ta cũng có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình hay đưa ra một quyết định quan trọng trên bàn nhậu.

Yourself and Yours được cắt nhỏ làm nhiều đoạn với mỗi đoạn là một cuộc đối thoại kéo dài trên 10 phút. Những tình huống bất ngờ được cài cắm đều đặn vào từng đoạn, gợi mở câu chuyện về một cô gái nghiện bia rượu và những mối quan hệ xung quanh cô. Từ đó, Yourself and Yours hướng tới thông điệp về tính cách và bản chất khác nhau của mỗi con người. Khi yêu nhau, cần phải chấp nhận sự khác biệt của đối phương. Nhiều nhà phê bình quốc tế nhận xét câu chuyện lần này dường như được Hong Sang Soo lấy cảm hứng từ tác phẩm The Obscure Object of Desire của Pháp và Tây Ban Nha sản xuất năm 1977.

Poster phim "Yourself and Yours".

Không có nhiều đột phá về ngôn ngữ điện ảnh so với những tác phẩm trước như In Another Country, Hill of Freedom hay Right Now, Wrong Then nhưng Yourself and Yours vẫn là một bộ phim thú vị trong việc khai thác tâm lý phụ nữ, đàn ông và các mối quan hệ. Hai diễn viên chính là Kim Ju Hyuk (nổi tiếng với phim truyền hình Chuyện tình ở Prague, Nhất đại võ thần) và Lee Yoo Young (phim điện ảnh Late Spring) đã yêu nhau sau khi hoàn thành bộ phim.

Yourself and Yours vừa được trình chiếu trong khuôn khổ các liên hoan phim quốc tế Rotterdam (Hà Lan), Hamburg (Đức), Tokyo (Nhật Bản) và San Sebastián (Tây Ban Nha).