‘Your Name’ – phim hot nhất năm 2016 tại Nhật Bản

'Your Name' là phim ăn khách thứ ba lịch sử màn ảnh Nhật

Được đạo diễn Makoto Shinkai thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên đã bán ra hơn một triệu bản, Your Name (tên gốc: Kimi no Na wa?) là phim ăn khách nhất Nhật Bản năm nay. Ra mắt từ cuối tháng 8, tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của xứ Phù Tang trong 12 tuần. Các sản phẩm ăn theo “thương hiệu” Your Name như sách ảnh, sổ, nhạc phim và cả tiểu thuyết cũng gây sốt dai dẳng kéo dài từ cuối mùa hè tới mùa đông.

Trailer phim "Your Name" Trailer phim 'Your Name'

Phim kể về Mitsuha – nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Itomori. Luôn chán chường với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê, Mitsuha ao ước kiếp sau được làm một anh chàng đẹp trai sống ở thủ đô Tokyo sôi động. Trong khi đó ở Tokyo, anh chàng Taki rất hài lòng với cuộc sống và công việc làm thêm ở một nhà hàng Italy sau giờ học. Tuy vậy, hằng đêm cậu vẫn mơ thấy mình trong cơ thể một cô gái thôn quê. Đến một hôm khi sự kiện nghìn năm có một là Sao Chổi tiến gần tới Trái đất, Taki và Mitsuha bỗng bị hoán đổi cơ thể. Cứ cách một ngày, Taki lại trở thành Mitsuha khám phá cuộc sống vùng quê và ngược lại, Mitsuha làm anh chàng nam sinh Tokyo háo hức với cuộc sống nơi đô thị ồn ào.

Nội dung phim thoạt nghe dễ khiến người xem liên tưởng tới Tuổi dậy thì của Hàn Quốc cách đây hơn một thật kỷ hay nhiều bộ phim hoán đổi thân xác khác của Hollywood. Tuy nhiên, điều khiến Your Name khác biệt và hấp dẫn hơn là vì những chi tiết bất ngờ ở phía sau, đặc biệt là khi sự kiện Sao Chổi tiến gần tới Trái đất và có khả năng tạo sự va đập. Một ngày, Taki và Mitsuha nhận ra mình đã yêu nhau, tìm cách để gặp nhau nhưng hết lần này tới lần khác bị trì hoãn. Đằng sau câu chuyện hoán đổi là một bí mật về thời gian...

Poster phim "Your Name".

Yếu tố thu hút người xem mạnh nhất của “Your Name” là phần hình ảnh và âm nhạc.

Xuất thân là nhà văn, Makoto Shinkai là một trong những đạo diễn phim hoạt hình được chú ý nhất tại Nhật Bản hiện nay. Ông thường tự đưa những tác phẩm của mình lên màn ảnh. Nổi tiếng từ phim 5 Centimeters Per Second vào năm 2007 và sau đó là The Garden of Words vào năm 2013, đạo diễn 43 tuổi định hình phong cách với lối hình ảnh lãng mạn, đậm chất thơ và kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Dù là một chiếc lá, một giọt nước hay đám mây, Makoto Shinkai cũng thực hiện sao cho sinh động nhất.

Your Name cũng là một bộ phim đẹp và mang đậm dấu ấn của Makoto Shinkai với hình ảnh sắc nét và rực rỡ trên từng khuôn hình. Khoảnh khắc Sao Chổi với hàng nghìn tia sáng rực rỡ trên bầu trời đêm huyền ảo được tạo dựng công phu đã khiến nhiều khán giả có dịp được theo dõi trên màn ảnh lớn bị choáng ngợp.

Hình ảnh của Your Name còn có sự kết nối đầy cảm xúc với âm nhạc đến từ Noda Yojiro – giọng ca chính của nhóm nhạc rock Radwimps. Những bài hát dễ nghe, lúc dịu dàng, nên thơ như chính vùng quê Itomori, lúc lại sôi động, rộn ràng như chính những người trẻ sống ở Tokyo. Âm nhạc xuyên suốt và trở thành một nhân tố quan trọng làm nên cảm xúc cho câu chuyện của Your Name. Những bài hát của Noda Yojiro sau đó cũng trở thành hit và gây sốt với giới trẻ không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở những nơi phim đã chiếu.

"Your Name" có phần hình ảnh đẹp mắt và âm nhạc bắt tai.

“Your Name” còn lồng ghép khéo léo văn hóa và lịch sử Nhật Bản.

Xem phim, khán giả được cùng hai nhân vật Mitsuha và Taki khám phá nhịp sống sôi động ở Tokyo và Itomori. Thủ đô nước Nhật hiện lên là những quán café tấp nập người ra vào, những chuyến tàu điện chật ních người trong giờ cao điểm. Trong khi đó, vùng quê Itomori lại mang vẻ thanh bình với những cánh đồng bát ngát, hồ nước khổng lồ (lấy cảm hứng từ hồ Suwa có thật ngoài đời), những lễ hội văn hóa của đạo Shinto. Đây cũng là nơi sản sinh ra món rượu Sake tuyệt hảo đi khắp thế giới.

Xuyên suốt câu chuyện về những vấn đề của tuổi mới lớn là các sự kiện lịch sử, văn hóa, các địa danh nổi tiếng cũng như phong tục tập quán của người Nhật theo từng vùng. Tín ngưỡng của người Nhật về sự sống – cái chết, thời gian – không gian cũng được cài cắm nhẹ nhàng, đủ để khán giả thấm được phần nào khi xem xong.

Hai nhân vật chính - Taki (trái) và Mitsuha.

Câu chuyện “sến” nhưng đánh vào tâm lý ưa lãng mạn, ngôn tình của giới trẻ.

Thành công của Your Name còn đến từ câu chuyện tình tuổi mới lớn của hai nhân vật Taki và Mitsuha. Makoto Shinkai nổi tiếng với cách kể chuyện “sến” và đẫm nước mắt, từ 5 Centimeters Per Second tới The Garden of Words và nay là Your Name. Vẫn là một câu chuyện tình éo le khi hai người vì những yếu tố khách quan mà không thể đến bên nhau. Cách mà Taki và Mitsuha phải lòng nhau diễn ra hơi nhanh và thiếu chi tiết để tạo sự thuyết phục, khiến người xem đôi chỗ sẽ bị lỡ nhịp trong mạch phim.

Tuy nhiên với câu chuyện này, đạo diễn 43 tuổi vẫn đánh trúng tâm lý của khán giả trẻ và dễ dàng tạo nên cơn sốt. Từ những chi tiết hài hước ban đầu khi hai nhân vật chính bị hoán đổi, Makoto Shinkai đưa đẩy khán giả vào những cao trào, bi kịch sau đó rồi khép lại bằng một cái kết tươi sáng. Dù nhiều đoạn làm quá lên và lạm dụng âm nhạc, đạo diễn vẫn tạo ra được một câu chuyện tình với đủ hỉ, nộ, ái, ố.

Sau hơn ba tháng ra rạp, Your Name vẫn chưa có đối thủ. Đến nay, phim đang đứng thứ năm trong danh sách các tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Nhật Bản. Your Name cũng leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng phim hoạt hình Nhật có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chỉ sau hai phim của Ghibli Studio là Spirited Away và Howl’s Moving Castle.

Không chỉ nhận được nhiều lời khen trong nước, Your Name còn được giới phê bình quốc tế quan tâm và chấm với điểm số rất cao. Khán giả chuyên trang phim ảnh IMDb chấm phim 8,9/10. Các nhà phê bình của Metascore cho phim 81/100 trong khi 96% ý kiến trên Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực.

"Sparkle" - nhạc phim "Your Name" 'Sparkle' - nhạc phim 'Your Name'

Nguyên Minh