'Yêu em bất chấp' - phần hài ổn, diễn tình cảm yếu

Bốn phim Việt và 11 phim ngoại ra rạp tháng 4 / 11 phim điện ảnh Việt hứa hẹn gây chú ý năm 2018

Phim do Văn Công Viễn đạo diễn, là bản remake của My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) - tác phẩm Hàn Quốc gây sốt năm 2001. Khôi (Hoài Lâm) là chàng sinh viên mê truyện tranh, khù khờ. Anh tình cờ gặp cô nàng bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm) đang say khướt trong công viên. Lâm đưa Diệu Hiền vào khách sạn nghỉ ngơi nhưng bị hiểu lầm là có ý lợi dụng cô. Sau đó, họ gặp lại và dần có tình cảm với nhau trong chuyện tình mơ hồ, khó nắm bắt.

* Trailer "Yêu em bất chấp"

Trailer Yêu em bất chấp

Câu chuyện theo sát kịch bản gốc, được phát triển quanh loạt tình huống cô gái cư xử ngổ ngáo, sai khiến chàng trai nhưng anh vẫn chịu đựng và say mê cô. Tuy nhiên, Diệu Hiền cũng có bí mật và nỗi lòng riêng, được bóc tách dần ở nửa sau phim.

So với bản Hàn, kịch bản Việt làm dày hơn các mảng hài. Sự khờ khạo của Khôi được đẩy cao hơn và nhân vật hay bị người khác hiếp đáp, rượt đuổi trong những trích đoạn náo động. Ba cảnh tưởng tượng khi Diệu Hiền (vốn là đạo diễn) kể ý tưởng kịch bản cho Lâm cũng được biến đổi so với bản gốc, trở thành các chuỗi tình huống hài theo kiểu "phim trong phim". Hai vai phụ là Huy (Công Văn Dương) - bạn thân của Khôi - và Phương (Ngọc Thảo) - em họ của Diệu Hiền - được thêm vào để tung hứng gây cười.

Hòn đảo biệt lập giữa sông là nơi diễn ra nhiều tình tiết quan trọng trong phim.

Phần hình ảnh do nhà quay phim Diệp Thế Vinh (làm Em là bà nội của anh, Tháng năm rực rỡ) phụ trách. Bối cảnh Đà Nẵng lên hình bắt mắt với các chi tiết nổi bật như cầu Rồng, cầu xoay, vòng đu quay, sông Hàn... Không gian ít nhà cao tầng của Đà Nẵng góp phần vào các khung hình đẹp với hậu cảnh thoáng. Cảnh cao trào của phim - quay ở hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) - diễn ra ở một hòn đảo trơ trọi giữa sông, lọt thỏm giữa các ngọn đồi. Vẻ thơ mộng lẫn hiu quạnh của khung cảnh hỗ trợ tốt cho tự sự của phim ở đoạn này. Nhạc phim cũng là điểm cộng với bài Yêu thương ngày đó giàu cảm xúc của Soobin Hoàng Sơn.

Tuy nhiên, hai diễn viên chính chưa đủ kinh nghiệm để xử lý vai diễn khó. Yêu em bất chấp vốn là câu chuyện tình giữa hai cá thể khá "khác người" trong hành xử. Tình yêu của họ giống như được sắp đặt bởi định mệnh, được thúc đẩy bởi các tích hợp cảm xúc nhiều hơn là chuỗi nguyên nhân - kết quả trong diễn biến. Câu chuyện kiểu này đòi hỏi trình độ diễn xuất của diễn viên lẫn sự ăn ý tự nhiên - điều còn thiếu ở bản Việt.

Từ trái sang: Công Văn Dương, Ngọc Thảo, Ngọc Thanh Tâm và Hoài Lâm. Nhân vật Huy (Công Văn Dương) muốn giúp Khôi "cưa" được Diệu Hiền, còn Phương (Ngọc Thảo) lúc đầu có ác cảm với chàng trai khù khờ.

Hoài Lâm thủ vai có nhiều nét tương đồng với anh ngoài đời: chàng trai mộc mạc, hơi nhút nhát. Nam diễn viên sinh năm 1995 phù hợp dạng vai ngố, gây cười bằng hình thể, điệu bộ nhưng chưa đủ sức thể hiện sự đắm say trong tình yêu. Khi Khôi ở cạnh Diệu Hiền, anh vẫn giống một chàng ngốc hơn là kẻ si tình. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của con nuôi Hoài Linh sau ba năm.

Trong vai chính thứ ba sau Hiệp sĩ mù và Đảo của dân ngụ cư, Ngọc Thanh Tâm cố gắng để truyền tải chất ngổ ngáo của nhân vật nhưng vài điệu bộ của cô bị cường điệu quá mức. Ở các cảnh tình cảm, nữ diễn viên bị cứng với khuôn mặt lạnh lùng. Sự chuyển đổi thần thái nhuần nhuyễn của Jun Ji Hyun ở bản Hàn - từ đanh đá sang đáng yêu trong phút chốc - vẫn là chiếc áo quá khổ cho diễn viên bản remake.

Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, Trương Ngọc Ánh, Việt Anh, Hữu Châu và Mỹ Uyên đảm nhận các vai phụ. Phim khởi chiếu từ ngày 6/4 với nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Ân Nguyễn