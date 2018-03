Xếp hạng các phim trong loạt 'Fast & Furious'

‘Fast & Furious 8’ mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh / 12 cảnh đua xe ngoạn mục nhất loạt phim 'Fast & Furious'

Furious 7 (2015): 79% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 6,6.

* Vin Diesel phóng xe qua tòa nhà chọc trời

Vin Diesel phóng xe qua tòa nhà chọc trời Sau tai nạn thảm khốc dẫn đến cái chết của tài tử Paul Walker vào cuối năm 2013, đoàn phim Furious 7 phải tạm ngừng sản xuất một thời gian. Sau đó, họ tiếp tục dự án bởi Vin Diesel cùng mọi người đều tin Paul sẽ muốn bộ phim được hoàn thiện. Sự vắng bóng của tài tử quá cố được bù đắp bằng công nghệ CGI và những người đóng thế - gồm hai người em của anh.

Furious 7 ra mắt năm 2015, đạt doanh thu xếp thứ sáu lịch sử điện ảnh (1,5 tỷ USD) và được đánh giá cao. Giới phê bình khen ngợi nhân vật phản diện Deckard Shaw (Jason Statham) cũng như màn phóng xe ngoạn mục của Vin Diesel qua tòa nhà cao tầng ở Abu Dhabi (thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Ngoài ra, phim còn có nhiều màn võ thuật ấn tượng do hai võ sĩ Tony Jaa và Ronda Rousey thực hiện. Cảnh cuối phim khi Vin Diesel chia tay Paul Walker trên xe khiến nhiều khán giả xúc động vì tình bạn đẹp của hai diễn viên.

Fast Five (2011): 77% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 6,4.

* Hầm chứa bị lôi đi trên đường phố

Hầm chứa bị lôi đi trên đường phố Fast Five đánh dấu bước chuyển mình của loạt phim khi chỉ có một cảnh đua xe thuần túy, còn lại tập trung hơn vào các màn hành động. Đây cũng là tập phim nâng tầm Fast & Furious thành thương hiệu toàn cầu với doanh thu 626 triệu USD. Tác phẩm được đánh giá cao vì nhịp phim ổn định và các màn hành động được sắp xếp khéo léo, nhất là cảnh kéo lê hầm chứa ngân hàng trên đường phố.

Trong phần này, nhóm của Dominic Toretto (Vin Diesel) phải lẩn trốn sang Rio de Janeiro (Brazil) rồi vướng vào cuộc đối đầu với một tay trùm mafia. Nhân vật đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson) lần đầu xuất hiện và từ đó trở thành một thành viên quan trọng của loạt phim.

Fast & Furious 6 (2013): 69% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 6,2.

* Băng quái xế tiêu diệt xe tăng

Băng quái xế chiến đấu với xe tăng Tiếp nối thành công của phần năm, Fast & Furious 6 phô diễn nhiều pha hành động như cảnh băng quái xế chiến đấu với xe tăng hay đuổi theo máy bay. Phim thu về 788 triệu USD trên toàn cầu.

Câu chuyện đặt ra tình huống khi nhân vật Letty (Michelle Rodriguez) - bạn gái Dominic - tưởng như đã chết nhưng bất ngờ sống lại trong vai trò tay sai của tên lính đánh thuê Owen Shaw (Luke Evans). Đây cũng là tập phim chia tay hai nhân vật được yêu thích - Gisele (Gal Gadot) và Han (Sung Kang).

The Fate of the Furious (2017): 66% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 6.

* Dàn xe đọ sức với tàu ngầm trên băng

Dàn xe đọ sức với tàu ngầm trên băng Phần tám nâng chất lượng hành động lên tầm cao mới với cảnh dàn xe zombie rượt đuổi nhóm quái xế trong thành phố hay cảnh đua xe trên băng cuối phim. Tác phẩm có doanh thu mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh với 531 triệu USD, xô đổ kỷ lục cách đây hai năm của Star Wars: The Force Awakens.

Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận không đánh giá cao kịch bản phần mới nhất này. Phim lạm dụng môtíp "chết đi sống lại" nhiều lần và số lượng nhân vật bắt đầu trở nên quá đông. Trang IndieWire đánh giá tác phẩm có những tình tiết không hợp lý với diễn biến các phần trước, tiêu biểu như việc băng quái xế dễ dàng kết nạp kẻ phản diện Deckard Shaw (Jason Statham) dù trước đó hắn từng sát hại đồng đội của họ.

The Fast and the Furious (2001): 53% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 5,4.

* Vin Diesel và Paul Walker lần đầu so tài sau vô lăng

Vin Diesel và Paul Walker lần đầu so tài sau vô lăng Loạt phim Fast & Furious ra đời từ một bài báo trên tạp chí Vibe năm 1998, kể về các tay đua đường phố ở New York. Tập này có nhiều điều thú vị như việc chàng cảnh sát chìm Brian O'Conner (Paul Walker) lúc đầu mới là nhân vật chính chứ không phải Dominic Toretto. Kẻ phản diện trong phim là một người Mỹ gốc Việt, sống ở khu Little Saigon (do Rick Yune thủ vai). Cả hai diễn viên nữ chính - Michelle Rodriguez và Jordana Brewster (vai em gái Dominic) - đều không biết lái xe khi phim khởi quay.

The Fast and the Furious không phải tác phẩm xuất sắc, nhưng thu về hơn 200 triệu USD so với kinh phí chỉ có 38 triệu USD. Đồng thời, phim đặt nền tảng cho tình bạn của hai nhân vật do Vin Diesel và Paul Walker thủ vai.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006): 37% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 4,8.

* Cú drift trong garage

Cú drift trong garage Phần ba loạt phim mang không khí mới lạ với bối cảnh Tokyo (Nhật Bản) cùng dàn diễn viên mới. Nhân vật chính là cậu học sinh rắc rối Sean Boswell (Lucas Black) bị gửi tới Nhật Bản sau khi liên tục tham gia những cuộc đua tại Arizona (Mỹ). Tại Tokyo, Sean được người bạn học Twinkie (Bow Wow) giới thiệu với thế giới đua xe.

Trong phần này, các nhà làm phim tập trung vào kỹ thuật drift - người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau. Câu chuyện không có nhiều điểm nhấn, ngoài tình tiết về cái chết của nhân vật Han được kết nối đến cảnh cuối cùng của tập sáu.

2 Fast 2 Furious (2003): 36% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 4,7.

* Paul Walker phóng xe lên du thuyền

Paul Walker phóng xe lên du thuyền Sau phần đầu, các nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư gấp đôi cho 2 Fast 2 Furious, nhưng doanh thu tập này chỉ nhỉnh hơn phần đầu một chút và bị giới chuyên môn đánh giá thấp. Trong tập này, Brian được đặc vụ Monica (Eva Mendes) đề nghị tiếp tục thâm nhập thế giới ngầm cùng người bạn Roman Pearce (Tyrese Gibson).

Các nhà phê bình cho rằng sự vắng mặt của Vin Diesel đã khiến phần hai mất sức hút. Điểm đáng nhớ duy nhất của phim là sự xuất hiện của Roman - "cây hài" trong đội và đều đặn góp mặt trong những phần sau.

Fast & Furious (2009): 28% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 4,5.

* Dominic bình tĩnh tránh tàu chở dầu sắp phát nổ

Dominic bình tĩnh tránh tàu chở dầu sắp phát nổ Sau tám năm kể từ phần một, lần đầu tiên cả bốn nhân vật quan trọng Brian, Dominic, Mia và Letty cùng góp mặt trong một phim. Câu chuyện bắt đầu với việc Letty bị sát hại, khiến Dominic tái xuất để trả thù cho bạn gái. Anh hợp tác cùng người bạn Brian để hạ gục một tên trùm ma túy người Mexico.

Tập bốn không được đánh giá cao cả về nội dung lẫn chất lượng hành động. Giữa các cảnh đua xe, nhịp phim đều đều với diễn xuất cứng nhắc của các diễn viên. Mặc dù vậy, tác phẩm thu về 363 triệu USD và trở thành bản lề cho sự phát triển câu chuyện trong những phần sau.

Rotten Tomatoes là trang web tập hợp bài đánh giá phim của các nhà bình luận. Các tác giả là thành viên được chứng nhận của các đoàn thể báo chí hoặc những tổ chức phê bình phim. Nhân viên của trang web sẽ xác định xem mỗi bình luận thu thập được là tích cực ("tươi", đánh dấu bằng một biểu tượng nhỏ hình quả cà chua màu đỏ) hay tiêu cực ("thối", đánh dấu bằng một biểu tượng nhỏ hình quả cà chua xanh bị vỡ). Thông thường, mỗi phim điện ảnh sẽ có trên 150 bài bình luận.

Ân Nguyễn