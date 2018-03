‘White House Down’, cuộc giải cứu hài hước ở Nhà Trắng

Nhà Trắng lại bị phá hủy trong ‘White House Down’ / 15 phim nhiều thể loại chiếu rạp Việt Nam tháng 7

Trong khi ở ngoài đời, Nhà Trắng đang “điên đầu” về trường hợp của Edward Snowden thì trên màn ảnh rộng, tình thế thậm chí còn tệ hơn. Biểu tượng của chính trị Mỹ bị khủng bố tấn công còn tổng thống thì bị bắt cóc và phải trông cậy vào sự giải cứu của một viên cảnh sát bình thường. Đó chính là nội dung của phim hành động thuần giải trí White House Down (tựa Việt là Giải cứu Nhà Trắng).

Trailer phim "White House Down"

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác tại thủ đô Washington D.C., John Cale (Channing Tatum thủ vai), chuẩn bị có cuộc phỏng vấn với nhân viên Mật vụ cấp cao Finnerty (Maggie Gyllenhaal) tại Nhà Trắng để được tuyển vào đội cận vệ của tổng thống James Sawyer (Jamie Foxx). Anh đưa cả cô con gái Emily (Joey King) đi thăm thú nơi đây.

Một cảnh trong phim "White House Down". Ảnh: Sony.

Thất bại trong hôn nhân và trách nhiệm của một người cha, là một nhân viên cảnh sát quèn nên buổi sáng ấy có thể là bước ngoặt với John. Anh kỳ vọng có thể vượt qua buổi phỏng vấn đồng thời hàn gắn được tình cảm cha con với nhóc Emily mê mạng xã hội. Giấc mơ ấy gần như tan vỡ khi John bị Finnerty từ chối và buộc phải nói với Emily rằng mình “vẫn còn cơ hội”.

Một bước ngoặt xảy ra: Nhà Trắng bị khủng bố tấn công dữ dội. Do tên lính đánh thuê Stenz (Jason Clarke) cầm đầu, một nhóm tay súng thiện chiến ùa vào, tiêu diệt đội an ninh và chiếm đóng tòa nhà được bảo vệ cẩn mật bậc nhất thế giới. Tổng thống Sawyer, người vừa kêu gọi các nước đồng minh rút quân khỏi vùng Trung Đông, bị bắt làm con tin. Phải có kẻ bên trong đồng lõa thì khủng bố mới có thể đột nhập Nhà Trắng, nhưng kẻ đó là ai? John Cale không có thời gian để đặt ra những câu hỏi đó. Mục tiêu trước mắt anh giờ chỉ là che chở cho con gái và các con tin cũng như sinh mệnh của tổng thống - bộ mặt của cả quốc gia...

Channing Tatum vào vai chàng cảnh sát John Cale. Ảnh: Sony.

Ra mắt dịp cuối tuần qua nhằm kéo khán giả tới rạp vào dịp Quốc Khánh 4/7 bởi đây là một bộ phim ca ngợi sức mạnh của nước Mỹ nhưng White House Down không thực sự thành công về doanh thu. Với kinh phí 150 triệu USD, việc chỉ mang về gần 30 triệu USD trong dịp cuối tuần công chiếu có lẽ không thể khiến các nhà sản xuất hài lòng, nhất là khi bộ phim có hai ngôi sao Channing Tatum và Jamie Foxx. Có thể lý giải rằng khán giả Mỹ đã “bội thực” cảnh Nhà Trắng bị tấn công, khi hết G.I Joe: Retaliation tới gần nhất là Olympus Has Fallen đều mô tả các cuộc chiến “long trời lở đất” tại đây.

White House Down có nội dung giống Olympus Has Fallen đến kỳ lạ, từ địa điểm bị khủng bố oanh tạc là Nhà Trắng cho tới hình ảnh chàng chiến binh “một mình chống mafia” để bảo vệ tổng thống. Nhưng nếu đặt ra riêng rẽ, White House Down vẫn có nét cuốn hút riêng bởi các màn hài hước hay hé lộ thông tin hậu trường thú vị về Nhà Trắng cũng như các màn kỹ xảo mang đậm dấu ấn Roland Emmerich.

Đạo diễn gốc Đức này được gán mác đạo diễn “thảm họa” bởi ông từng làm nhiều phim về sự diệt vong của nhân loại như Godzilla, The Day After Tomorrow hay 2012. Trong quá khứ, Emmerich từng thành công rực rỡ với bom tấn hành động Independence Day do Will Smith thủ vai nhưng White House Down không thể sánh bằng bộ phim nổi tiếng năm xưa. Cốt truyện đơn giản, thuần hành động và dễ bị các fan điện ảnh “bắt thóp”. Tác phẩm này chỉ đem lại sự giải trí bởi các màn hành động, cháy nổ đã mắt chứ không hề bất ngờ.

Dù vậy, dàn diễn viên vẫn đem lại những giây phút giải trí cho khán giả mê phim hành động. Với vóc dáng đô con, tài tử Channing Tatum thực hiện tròn vai “người hùng hành động kiểu Mỹ” vốn không đòi hỏi nhiều khả năng diễn xuất. Không thể hiện được nhiều trong G.I Joe: Retaliation nhưng tới White House Down, anh trở lại làm “kép chính” với các màn bắn súng, lái xe rượt đuổi và cận chiến hoành tráng, cũng như đem tới những giây phút lắng đọng tình cha con với diễn viên nhí tài năng Joey King.

Jamie Foxx vào vai tổng thống Mỹ. Ảnh: Sony.

Tổng thống da màu James Sawyer có thể được coi như một phiên bản điện ảnh của Barrack Obama, khi cả hai sở hữu sự tương đồng về cả ngoại hình lẫn phong cách thân thiện (Đệ nhất phu nhân trong phim cũng rất giống bà Michelle Obama). Từng đoạt Oscar Nam chính với phim Ray, Jamie Foxx dễ dàng hóa thân vào vai vị tổng thống ôn hòa này và thậm chí còn đem tới những tràng cười thú vị cho khán giả với những trường đoạn ông lần đầu cầm súng. Nếu như trong Django Unchained, nhân vật của Foxx là một tay súng thiện nghệ thì ở White House Down, ông lại là vị tổng thống ưa hòa bình và bị buộc phải sát cánh John Cale trong hành trình đòi lại Nhà Trắng.

Xuyên suốt hơn hai tiếng bộ phim là những màn hành động, đấu súng và cả chi tiết hậu trường chính trị Mỹ khiến cho mạch phim tương đối gấp gáp. Những màn đối thoại hài hước, “thâm cung bí sử” về việc JFK từng ngoại tình với Marilyn Monroe hay những chi tiết hiện đại như Youtube, Wikileaks... được đưa vào cũng nhằm giảm bớt sự căng thẳng cho khán giả.

Việc bị tung ra sau một phim tương tự là Olympus Has Fallen khiến White House Down dễ bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng, đây là một bộ phim hành động thuần giải trí xem được và thích hợp cho các fan phim hành động tới rạp để xem các cảnh “tàn phá” đã mắt đúng với phong cách của đạo diễn Roland Emmerich.

White House Down (Giải cứu Nhà Trắng) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 5/7.

Thịnh Joey