'Venom' - phim 16+ hài hước về quái vật cộng sinh

Phim về quái vật Marvel thắng lớn phòng vé

Phim do Ruben Fleischer đạo diễn, dựa trên truyện tranh Marvel nhưng nội dung độc lập với vũ trụ điện ảnh của hãng. Nhân vật chính là Eddie Brock (Tom Hardy đóng) - một phóng viên không ngại đối đầu các tập đoàn lớn nhưng hay thất bại do thiếu thận trọng. Khi điều tra tổ chức mờ ám Life Foundation, anh tình cờ kết hợp với một thực thể ngoài hành tinh và trở thành quái vật Venom. Với sức mạnh mới, Eddie bước vào cuộc chiến chống Carlton Drake (Riz Ahmed đóng) - một thiên tài có tham vọng vĩ cuồng.

Venom từng xuất hiện trong Spider-Man 3, lúc đầu kết hợp với Người Nhện, sau thành đối thủ của anh. Khi đó, thực thể này được mô tả đơn thuần theo kiểu tàn ác và hung tợn. Ở lần tái xuất này, các nhà làm phim biến Venom thành nhân vật có cá tính, suy nghĩ và câu chuyện riêng. Giữa hắn và Eddie có sự đồng cảm bởi họ đều là những kẻ bị coi thường trong thế giới của mình.

Tương tác của hai nhân vật được khắc họa hài hước với những cuộc đấu khẩu liên hồi, có lúc động viên, có lúc nhạo báng nhau. Trong phần lớn thời gian, Eddie cố ngăn Venom khi hắn bộc lộ sự hung bạo, muốn ăn cơ thể người. Tác phẩm có phong cách gợi nhớ đến các phim hài có hai cộng sự đối lập tính cách (buddy comedy) - vốn quen thuộc ở Hollywood. Tiếng cười còn được tạo ra nhờ kiểu nói chuyện bỡn cợt của Venom, tương phản với sự nghiêm trọng của tình huống.

Để tạo ra giọng nói của Venom, Tom Hardy cho biết lấy cảm hứng từ giọng các nghệ sĩ âm nhạc Redman, Busta Rhymes và James Brown.

Cơ thể giống như chất lỏng của sinh vật ngoài hành tinh góp phần tạo ra các cảnh hành động độc đáo, nhất là ở trích đoạn Eddie lái xe chạy trốn kẻ xấu trên đường phố. Kết hợp cùng nhau, họ trở thành quái vật hung tợn với đôi mắt trắng, hàm răng to nhọn và chiếc lưỡi dài. Tuy nhiên, do bị cắt các đoạn máu me để mang nhãn 13+ ở Mỹ, tác phẩm thiếu sự khốc liệt như Deadpool. Những pha tấn công, chiến đấu của quái vật đều bị chuyển cảnh nhanh.

Venom còn mắc khuyết điểm ở kịch bản đôi chỗ rời rạc và chưa hợp lý. Hành trình điều tra của Eddie quá dễ dàng so với tầm vóc của tập đoàn Life Foundation. Phim khá dài dòng ở phần đầu và chỉ khởi sắc từ khi sinh vật ngoài hành tinh nhập vào Eddie. Vai phản diện được mô tả theo kiểu vĩ cuồng một chiều và không có điểm nhấn. Kể từ khi sinh vật ngoài hành tinh - đối thủ của Venom - xuất hiện, câu chuyện đi vào mô-típ thiện ác đối đầu đơn giản.

Tạo hình ghê rợn của Venom được dựng bằng kỹ xảo.

Trong lần hiếm hoi đóng phim giải trí, Tom Hardy biến hóa đa dạng. Dáng đi, biểu cảm của anh toát lên hình ảnh một người chán nản sau nhiều thất bại. Tài tử Anh còn lồng tiếng cho Venom và thể hiện giọng nói khi hài hước khi đe dọa. Trước đây, Hardy từng có kinh nghiệm đóng hai vai trong phim Legend (2015).

Tài năng của diễn viên Michelle Williams - người từng nhận bốn đề cử Oscar - bị lãng phí trong vai Anne - nữ luật sư vốn là người yêu cũ của Eddie. Nhân vật này nhạt nhòa trong câu chuyện và ít đất diễn. Williams và Hardy cũng không đủ tình tứ trong vai đôi tình nhân.

Venom có kinh phí 100 triệu USD, là tác phẩm nhiều tham vọng của hãng Sony. Hãng phim mong dự án mở đầu cho một vũ trụ điện ảnh gồm các nhân vật Marvel mà họ còn sở hữu. Ra mắt ở nhiều thị trường tuần qua, phim hiện thu 215 triệu USD toàn cầu, trong đó có 89 triệu USD ở Mỹ. Với thành tích này, hãng Sony nhiều khả năng bật đèn xanh cho các phim tiếp theo. Một đoạn phim được lồng vào phần giới thiệu đoàn phim (credits) để hé lộ nội dung tập kế.

Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 10/10 với nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn