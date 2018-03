Dàn sao 'Guardians of the Galaxy' ngày ấy - bây giờ / Trailer bom tấn không gian của Marvel hot nhất tuần

Hè 2014, hãng Marvel trình làng biệt đội vệ binh dải ngân hà qua Guardians of the Galaxy. Phim trở thành bom tấn ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ năm đó. Dù nguyên tác truyện tranh của phim không nổi tiếng như những "bom tấn" khác của Marvel, tác phẩm vẫn mang lại thành công lớn về mặt nội dung và thương mại. Sau ba năm, đạo diễn James Gunn thực hiện phần hai với những yếu tố từng làm nên thành công của phần đầu: sự hài hước, âm nhạc thập niên 1970 và những màn phô diễn kỹ xảo.

Dàn vệ binh dải ngân hà gồm chàng trưởng nhóm Peter Quill (Chris Pratt), nữ chiến binh Gamora (Zoe Saldana), chàng trai nóng tính Drax (Dave Bautista), chú chồn thích vũ khí hạng nặng Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng) và bé cây Groot (Vin Diesel lồng tiếng). Trong một lần bị kẻ thù truy đuổi, cả nhóm được giải cứu bởi nhân vật quyền năng Ego (Kurt Russell). Ông bất ngờ hé lộ mình là cha đẻ của Peter Quill và ngỏ ý muốn đưa anh cùng các bạn về hành tinh của mình. Cả nhóm không ngờ đây là khởi đầu cho một chuyến phiêu lưu mới đầy cam go.

* Hành trình phiêu lưu của đội vệ binh dải ngân hà

'Vệ binh dải ngân hà 2' - Chuyến du hành không gian giàu cảm xúc Đạo diễn James Gunn khéo léo sử dụng hơn năm phút đầu phim để giới thiệu lại các nhân vật và phong cách của họ. Qua phân cảnh chiến đấu với quái vật không gian, khán giả có thể nhận ra Peter tưng tửng, Drax nhiệt tình nhưng trí tuệ có hạn, Gamora dũng mãnh, Rocket lắm lời và Groot lém lỉnh. Trong lúc các đồng đội chiến đấu, bé cây Groot lại mải mê đung đưa theo điệu nhạc ca khúc Mr. Blue Sky.

Cách đây ba năm, phần một xoay quanh việc năm thành viên gặp mặt rồi lập nhóm. Đội vệ binh dải ngân hà không phải những người hùng kiệt xuất mà là tập hợp của những kẻ thất bại, lạc lõng trong vũ trụ. Họ sở hữu cá tính mạnh và tạo thành một tập thể đa sắc màu. Đến phần hai, nhóm phải đương đầu với những rạn nứt nội bộ, chủ yếu xoay quanh sự bất hòa giữa Peter Quill và Rocket. Chú chồn Rocket vẫn giữ nguyên bản tính thích trộm vặt, khiến cả bọn gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Peter xử sự lỗ mãng làm mối quan hệ cả nhóm ngày càng tệ hơn.

Đội vệ binh dải ngân hà trong phim.

Sau đó, đạo diễn James Gunn đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu mới với chuỗi sự kiện xảy ra theo tiết tấu nhanh. Trong phần này, vũ trụ tiếp tục được mở rộng với sự xuất hiện của những hành tinh, giống loài mới. Bộ phim gây ấn tượng về mặt thị giác từ bối cảnh hành tinh Ego hoành tráng cho tới vẻ ngoài kỳ dị của nhiều sinh vật lạ. Trích đoạn trận chiến cao trào kéo dài gần nửa tiếng cuối phim phô diễn nhiều màn giao tranh đa dạng từ cận chiến, bắn súng, chiến đấu bằng phi thuyền. Nhìn chung, hiệu ứng 3D được dàn dựng tốt, đem lại cảm giác mịn màng và hình ảnh không bị tối như nhiều tác phẩm được chuyển sang định dạng 3D ở hậu kỳ.

Phần hai đẩy mạnh tính hài hước với nhân vật nhà ngoại cảm Mantis (Pom Klementieff). Trong truyện tranh, đây vốn là một người gốc Huế, nhưng khi lên phim, các biên kịch đã bỏ qua điều này và cho cô thành một dị nhân không gian. Những màn đối thoại giữa Mantis và Drax gây nhiều tiếng cười khi hai nhân vật đều có cách nhìn nhận sự việc “lệch chuẩn” so với người thường. Trong khi đó, Peter và Rocket hay có những màn đấu khẩu liến thoắng, còn bé cây Groot thu hút bởi sự dễ thương và biểu cảm đa dạng dù chỉ biết nói đúng ba từ “I am Groot”.

* Các nhân vật trong phim

'Guardians of the Galaxy' Một trong những nét nổi bật của thương hiệu Guardians of the Galaxy là âm nhạc. Trong phần hai, James Gunn đã gia tăng đáng kể về thời lượng nhạc phim, khiến yếu tố này tựa như một nhân vật phụ. Các ca khúc từ thập niên 1970 - 1980 như Mr. Blue Sky, My Sweet Lord hay Father and Son... được cài cắm để cộng hưởng cảm xúc của mạch phim. Ca khúc Brandy - kể về người đàn ông vì hoài bão phải bỏ lại tình yêu đằng sau - được Ego dùng để ẩn dụ cho việc rời bỏ người mẹ của Peter. Bài Father and Son minh họa cho tình cảm cha con giữa Yondu và Peter.

Các diễn viên thủ vai nhóm vệ binh như Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana… đều tròn vai. Bất ngờ của phim thuộc về nhân vật Yondu (Michael Rooker) - tên cướp không gian nuôi nấng Peter Quill từ bé - thủ vai phụ trong phần một. Trong phần hai, vai trò của ông được đẩy mạnh hơn. Tài tử Michael Rooker gây bất ngờ với lối diễn tự nhiên, điềm tĩnh giữa dàn vệ binh có cá tính nóng nảy.

Ngoài ra, đạo diễn James Gunn còn hào phóng “tặng” người hâm mộ năm đoạn phim after-credit và mời nhiều ngôi sao như Sylvester Stallone, Dương Tử Quỳnh... xuất hiện chớp nhoáng trong phim.

Điểm trừ của Guardians of the Galaxy 2 là nội dung thiếu đột phá so với phần một. Cách đây bốn năm, đạo diễn James Gunn thành công khi xây dựng hình ảnh nhóm siêu anh hùng dị biệt. Tuy nhiên, ở phần hai, ông vẫn chỉ tiếp tục phát huy thế mạnh về âm nhạc và sự hài hước mà không xây dựng câu chuyện mới mẻ hơn. Dù lộ diện sau một tình tiết bất ngờ, vai phản diện trong phim không để lại ấn tượng. Phim thiếu đi những khoảng trống để nhân vật phát triển cảm xúc. Việc cả nhóm dễ dàng thâu nạp Nebula (Karen Gillan) - kẻ phản diện trong phần trước cũng không hợp lý.

Guardians of the Galaxy 2 khởi chiếu từ ngày 28/4.

Thịnh Joey