'Valerian' - giấc mơ kỹ xảo của đạo diễn Pháp

Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian và thành phố ngàn hành tinh) được dựa trên bộ truyện châu Âu Valérian and Laureline. Phim lấy bối cảnh thế kỷ 28, xoay quanh bộ đôi đặc vụ Valerian (Dane DaHaan) và Laureline (Cara Delevingne) ở trạm vũ trụ Alpha.

Trong giấc mơ, Valerian thấy một giống loài hiền hòa đang đối mặt với diệt vong. Anh cùng Laureline lên đường giải cứu những người này và dần phát hiện ra nhiều bí mật trong vũ trụ. Bên cạnh đó, hai đặc vụ trẻ còn phải đối mặt với câu hỏi về tình cảm thật sự của họ dành cho nhau.

* Thế giới kỳ lạ trong tương lai

Valerian

Tác phẩm mới tiếp tục khẳng định vị trí của Luc Besson như một trong các nhà làm phim Pháp có tư duy cởi mở nhất. Thay vì tập trung vào dòng phim tâm lý hay phim hài kiểu Pháp như các đạo diễn đồng hương, ông nhắm đến các dự án nặng tính thương mại. Nhiều phim do Besson đạo diễn hay sản xuất như Lucy, Taken hay loạt The Transporter đều ăn khách toàn cầu.

Valerian and the City of a Thousand Planets - với kinh phí tới 210 triệu USD - được xem là canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp của đạo diễn 58 tuổi. Được thực hiện bởi EuropaCorp cùng nhiều đơn vị khác, tác phẩm là phim có kinh phí cao nhất không thuộc về một trong sáu hãng lớn ở Mỹ. Phần lớn ngân sách được dùng vào phần kỹ xảo với ý đồ tạo ra một bom tấn viễn tưởng theo đúng chuẩn Hollywood.

Một cảnh phim diễn ra trong không gian ảo.

Luc Besson chia sẻ trên New York Times: "Có 45 cú máy bình thường, còn 2.744 cú có kỹ xảo". Có khoảng 2.000 nhân viên tham gia, bao gồm những người phụ trách kỹ xảo. "Về cơ bản, chỉ có ba nhân vật hoàn toàn do người đóng, còn lại toàn người ngoài hành tinh. Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, ông nói".

Tham vọng về thị giác của Luc Besson thể hiện ngay trường đoạn đầu phim. Một chủng tộc xa lạ với thân hình cao, mảnh dẻ, làn da trắng và ăn mặc ít ỏi xuất hiện trên bờ biển của một hành tinh đẹp như thiên đường. Họ phô diễn những nghi thức cầu kỳ, tìm những viên ngọc trai rồi dùng một loài thú để tạo bản sao. Sau đó, một cú va chạm khủng khiếp khiến thiên nhiên bị hủy hoại trầm trọng. Sự kết hợp giữa hiệu ứng kỹ xảo và thủ pháp motion capture (ghi lại chuyển động của diễn viên) tạo ra bầu không khí lạ lùng, ngay lập tức kéo khán giả vào thế giới viễn tưởng của phim.

Phim có nhiều chủng loài ngoài hành tinh kỳ lạ.

Sau đó, nhà làm phim tiếp tục biến hóa ý tưởng từ trang giấy thành những hình ảnh sáng tạo, bao gồm một khu chợ thực tế ảo tồn tại song song với thế giới thực và tạo hình độc đáo của các giống loài ngoài hành tinh. Trong hầu hết khung hình đều có những chi tiết được trau chuốt, ngay cả ở hậu cảnh. "Trong một cảnh, có hai thế giới song song, tay người hùng ở một bên và thân thể ở bên kia", Bresson nói.

Ra đời từ năm 1967, loạt truyện Valérian and Laureline vốn là cảm hứng cho series Star Wars và Blade Runner - phim kinh điển năm 1982 của Ridley Scott. Vì vậy, khán giả có thể nhận ra thấp thoáng phong cách hình ảnh của hai thương hiệu điện ảnh trong bản chuyển thể của truyện tranh này. Với Blade Runner, đó là những góc tối ẩn khuất của đô thị tương lai. Với Star Wars, đó là cảnh hàng trăm giống loài chung sống trên thành phố Alpha.

Rihanna biến đổi đa phong cách trong vai khách mời.

Một vài trích đoạn hành động của phim cũng được dàn dựng tốt, tiêu biểu nhất là cảnh với những viên bi. Công dụng kỳ quặc của loại vũ khí này kết hợp với sự chuyển dịch môi trường chiến đấu liên tục khiến khán giả bị lôi cuốn theo nhịp điệu của tình huống. Trong khi đó, nhà thiết kế Olivier Bériot gây chú ý trong khâu thiết kế trang phục với những bộ cánh cách điệu từ quần áo hiện đại.

Tuy nhiên, kịch bản không tương xứng với phần hình ảnh của tác phẩm. Bỏ đi những thuật ngữ rối rắm, câu chuyện không có gì mới mẻ, giống như chỉ là cái cớ để đưa các nhân vật du hành qua nhiều thế giới khác nhau. Phim không giàu cảm xúc như Star Wars, không triết lý như Star Trek cũng không hài hước như Guardians of the Galaxy - các tựa phim thành công về đề tài không gian.

Luc Besson vẫn mắc phải sai lầm quen thuộc trong vài phim gần đây là cố đẩy nhanh nhịp phim đến mức không phát triển kịp câu chuyện. Đường dây chính xoay quanh cuộc điều tra, nhưng ông sớm đánh mất sự bất ngờ qua một cảnh quay.

Dane DeHaan (trái) không hợp để đóng vai người hùng hành động.

Hai vai chính được xây dựng theo kiểu vừa yêu vừa ghét nhau. Valerian có phần thô lỗ nhưng can đảm, không ngừng tán tỉnh Laureline và hỏi cưới cô. Trong khi đó, nữ đặc vụ thông minh và độc lập, liên tục từ chối Valerian dù thật ra cũng thích anh. Đôi khi, hai đặc vụ trao đổi những đoạn thoại dài về tình yêu như bê nguyên từ tiểu thuyết.

Về diễn xuất, "tay ngang" Cara Delevingne gây bất ngờ khi thể hiện ấn tượng hơn Dane DeHaan - diễn viên nam thực lực. Nữ người mẫu sinh năm 1992 duyên dáng và có tiến bộ rõ rệt về biểu cảm so với lúc đóng Suicide Squad. Trong khi đó, Dane DeHaan như bị tuyển vào "nhầm vai". Khuôn mặt nam diễn viên thích hợp cho các vai nội tâm, mang ẩn ức tâm lý hơn là mẫu điệp viên hào hoa.

Rihanna xuất hiện ở một trong những trường đoạn đáng nhớ nhất phim. Trong vai nhân vật có khả năng đặc biệt, nữ ca sĩ biến đổi qua hàng loạt tạo hình, khoe vẻ gợi cảm và khỏe khoắn. Màn trình diễn chớp nhoáng này cũng giống chính bản thân bộ phim: loạt hình ảnh bắt mắt nối tiếp nhau mà không có điểm nhấn về nội dung.

Phim khởi chiếu từ ngày 28/7.

Lam Anh