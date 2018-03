Vai diễn mới của em trai Ben Affleck được khen ngợi

Casey Affleck vừa chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở giải thưởng của Ủy ban quốc gia về phê bình điện ảnh Mỹ cho vai diễn trong Manchester by the Sea. Hôm 28/11, anh được tôn vinh hạng mục tương tự ở giải thưởng tôn vinh phim độc lập - Gotham Awards. Trước đó vài ngày, nam diễn viên lọt vào đề cử dành cho nam diễn viên xuất sắc ở Independent Spirit.

Trong Manchester by the Sea, em trai Ben Affleck vào vai Lee - một nhân viên tạp vụ sống khép kín ở thành phố Boston. Một ngày, anh bất ngờ được triệu hồi về thị trấn miền biển Manchester để trông nom cháu trai sau khi anh ruột đột ngột qua đời. Trong khi gánh trọng trách nuôi cháu nhỏ, Lee giải quyết mối bất hòa với vợ cũ đồng thời tìm cách vượt qua nỗi đau mất anh ruột.

Trên Rotten Tomatoes, 97% trong tổng số 104 bài phê bình khen ngợi diễn xuất của nam diễn viên 41 tuổi cùng kịch bản cảm động. Theo Atlantic, Casey Affleck hóa thân trọn vẹn vào vai một chàng trai nội tâm nhiều dày vò mà không cần nhiều lời thoại. Ánh mắt biết nói của anh khiến người xem đồng cảm với nhân vật tổn thương bên trong. Cây viết Steven Rea của tờ Philly nhận định: "Diễn xuất của Casey gây ám ảnh và khiến người xem không thể nào quên. Affleck khiến người xem cảm nhận anh đang mang mọi nỗi đau buồn mà nhân vật của anh chịu đựng".

*Trailer phim "Manchester by the Sea"

Vai diễn trong Manchester by the Sea đưa Casey Affleck vào tâm điểm chú ý của công chúng và giới chuyên môn sau một thập kỷ nhận đề cử Oscar nhờ đóng trong The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford hồi 2007. Đây cũng là lần trở lại với phim độc lập của tài đi diễn từ năm 19 tuổi và từng tham gia nhiều phim thương mại như Ocean's Eleven hay Gone Baby Gone.

Với sự công nhận rộng rãi của giới chuyên môn, Casey Affleck đang được kỳ vọng vào đề cử Oscar 2017.