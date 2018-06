'Và em sẽ đến' - phim Hàn lay động cảm xúc về tình yêu

Bốn phim Việt và 11 phim ngoại ra rạp tháng 4 / So Ji Sub rung động khi đóng cảnh hôn mỹ nhân 'Hương mùa hè'

Tác phẩm là bản remake của phim Nhật Be With You (2004), được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Takuji Ichikawa. Trước khi chết, Soo Ah (Son Ye Jin) hứa với chồng là Woo Jin (So Ji Sub) sẽ quay lại trong một ngày mưa. Woo Jin nghĩ đây là chuyện không tưởng, gạt bỏ nó khỏi tâm trí và một mình nuôi con trai Ji Ho (Kim Ji Hwan).

Trong khi đó, Ji Ho vẫn nuôi niềm tin rằng mẹ sẽ trở về. Khi ngày mưa đến, cậu và bố đi tìm Soo Ah ở sân ga. Như một phép màu, Soo Ah thực sự trở lại nhưng không nhớ về cuộc sống trước đây của mình. Woo Jin đưa Soo Ah "mới" đến ở cùng, giúp cô tìm lại tình yêu bị lãng quên. Cô gái dần chấp nhận tình yêu của anh nhưng luôn bị thôi thúc bởi ý tưởng phải rời đi khi mùa mưa kết thúc.

* Trailer phim

So Ji Sub và Son Ye Jin đóng cặp trong phim lãng mạn Và em sẽ đến

Kịch bản được xây dựng quanh chi tiết kỳ ảo là sự trở về bí ẩn của Soo Ah, cũng như việc cô đánh mất danh tính. Tuy nhiên, phim không theo hướng tâm linh, ly kỳ mà tập trung vào yếu tố lãng mạn. Woo Jin chấp nhận việc vợ quay lại như một điều kỳ diệu, còn cậu con trai với cái nhìn ngây thơ xem đó là chuyện đương nhiên. Người chồng cố tìm lại sự gắn kết với vợ bằng cách kể chuyện tình của họ khi xưa.

Từ đây, câu chuyện tình cảm mở ra với hai tuyến: ở hiện tại và quá khứ (cảnh hồi tưởng). Woo Jin đem lòng yêu Soo Ah từ trung học nhưng mãi không thể thổ lộ với cô. Chi đến khi trưởng thành, do cơ duyên họ mới đến với nhau. Ở cả hai tuyến, khán giả đều cảm nhận được sự phát triển. gắn kết tình cảm của hai nhân vật thông qua loạt tình tiết đời thường. Từ sự e ấp ban đầu, họ dần mở lòng đón nhận tình cảm của nhau.

Tình yêu của thời trẻ là những ngập ngừng, xao xuyến, là cái nắm tay ngại ngùng, là ánh mắt không dám nhìn thẳng nhau. Còn tình yêu ở hiện tại nồng cháy và được gắn kết thêm trách nhiệm với cậu con trai. Ở chiều ngược lại, Ji Ho đóng vai trò là chất xúc tác để kết nối bố mẹ. Tuyến truyện của cậu con trai cũng truyền tải các bài học về giáo dục, cách đối xử và tôn trọng con cái. Một vài tình huống giữa gia đình họ và Hong Goo (Ko Chang Seok) - bạn của Woo Jin - tạo tiếng cười giúp câu chuyện nhẹ nhàng hơn.

So Ji Sub và Son Ye Jin diễn ăn ý trong các cảnh tình cảm.

Hai phần ba đầu phim được giữ ở nhịp chậm, tĩnh lặng, có phần thử thách những khán giả nóng lòng muốn hiểu nguyên nhân câu chuyện. Điều nâng tầm tác phẩm là 20 phút cuối với kỹ thuật tạo tình tiết bất ngờ (plot twist) chuẩn mực, không chỉ giải thích câu chuyện mà còn biến đổi hoàn toàn nhận thức của người xem với các sự kiện trước đó. Một số tình tiết tưởng chừng rời rạc - như nhận xét của cậu bé về mẹ - hóa ra được cài cắm đều có dụng ý.

Hồi ba lay động cảm xúc dữ dội, không chỉ do tình yêu, tình mẫu tử hay sự chia ly mà còn bởi đưa ra thông điệp mạnh mẽ về sự lựa chọn. Chỉ bằng một tình tiết, kịch bản đưa sự hy sinh, mất mát vào câu chuyện tình yêu đơn thuần, khiến đoạn kết vừa xúc động vừa giàu chiêm nghiệm. Nhìn chung, cách giải quyết vấn đề của tác phẩm gợi nhớ đến Arrival - phim khoa học viễn tưởng nổi bật năm 2016.

Be With You thuộc kiểu phim melodrama (phim tâm lý tình cảm, thường hướng đến việc lấy nước mắt), đòi hỏi cao ở diễn xuất của diễn viên. So Ji Sub và Son Ye Jin diễn thuyết phục trong hai vai chính. So Ji Sub (sinh năm 1977) không đẹp trai kiểu lãng tử mà có nét của người đàn ông từng trải khiến nhân vật "gà trống nuôi con" của anh trở nên chân thật, gần gũi. Anh diễn tự nhiên ở những trích đoạn sợ hãi khi người vợ xuất hiện, ngập ngừng bên cạnh cô hay cố gắng chạy đến gặp vợ. Cách xử lý giàu kinh nghiệm của tài tử cũng khiến những cảnh tình cảm sướt mướt trong phim trở nên dễ chịu, không bị sến sẩm.

Bộ đôi nhân vật chính bày tỏ tình yêu bằng nhiều hành động ý nhị.

Còn Son Ye Jin chuyển đổi nhịp nhàng giữa thần thái của người phụ nữ đã có gia đình (tuyến hiện tại) và cô gái đang yêu (tuyến quá khứ). Sự trẻ trung, xinh đẹp kiểu đằm thắm giúp nữ diễn viên sinh năm 1982 lôi cuốn ở nhiều góc quay. So Ji Sub và Son Ye Jin có nhiều cảnh lãng mạn đáng nhớ như khi trao nụ hôn hay ôm chầm nhau ngay trên đường. Ngoài hai diễn viên chính, cậu bé Kim Ji Hwan gây ấn tượng nhờ vẻ láu lỉnh trong vai người con, còn Ko Chang Seok là "cây hài" của phim với nhiều câu thoại và hình thể vui nhộn.

Bối cảnh ngoại ô thanh bình được tận dụng để tạo ra những thước phim đẹp, tiêu biểu như cảnh các nhân vật di chuyển bằng xe đạp. Với đặc thù của câu chuyện, mưa xuất hiện dày đặc trong phim. Những cảnh quan trọng - đánh dấu cột mốc chuyện phim hoặc tâm lý - hầu hết diễn ra khi mưa, tạo không khí vừa lãng mạn, vừa đượm buồn.

Ân Nguyễn