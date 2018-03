'Trolls' - bản hợp xướng vui nhộn của những chú quỷ lùn

Isaac lồng tiếng hoạt hình 'Quỷ lùn tinh nghịch' / 'Phù thủy tối thượng' - đại tiệc kỹ xảo của Marvel

Trolls là phim hoạt hình dựa trên thương hiệu đồ chơi nổi tiếng cùng tên của Thomas Dam. Tác phẩm mở đầu với cảnh nhà vua Peppy (Jeffrey Tambor) giải cứu những chú quỷ lùn khỏi tay bọn khổng lồ Bergen. 20 năm sau, loài quỷ lùn định cư trong một ngôi làng bí mật. Họ hát ca và nhảy múa trong niềm hân hoan bất tận dưới sự lãnh đạo của công chúa Poppy (Anna Kendrick).

Người duy nhất từ chối các cuộc vui là chàng Branch cáu kỉnh (Justin Timberlake lồng tiếng) luôn sống cô độc và chuẩn bị cho cuộc trở lại của loài Bergen. Điều lo lắng của cậu trở thành sự thật khi ả Đầu Bếp Bergen (Chirstine Baranski) xuất hiện trong một bữa tiệc và bắt đi nhiều bạn bè của Poppy. Branch bước vào hành trình bất đắc dĩ đến thị trấn Bergen để giải cứu bạn.

Trailer phim "Trolls" Trailer phim 'Trolls'

Những khuôn hình sắc nét của êkíp DreamWorks đưa người xem vào một thế giới rực rỡ. Hiệu ứng thị giác hấp dẫn nhất thuộc về cảnh vũ khúc trong làng quỷ lùn. Dưới ánh sáng lung linh như cầu vồng, từng chú quỷ lùn xuất hiện. Sự bùng nổ về màu sắc và kỹ xảo trong trường đoạn này tạo cảm giác như một bữa tiệc hiện đại, đối lập với bối cảnh cổ xưa lúc đầu.

Điểm nhấn trong tạo hình quỷ lùn là mái tóc dựng đứng, cũng là nét đặc trưng của dòng đồ chơi. Mỗi nhân vật lại mang dáng vẻ và màu tóc đặc trưng như hòa vào bức tranh đa sắc. Công chúa Poppy trở thành tâm điểm với màu hồng rực rỡ và những bước nhảy tràn trề năng lượng. Bạn bè xung quanh cô cũng không kém phần ấn tượng như nàng DJ với chiếc tai nghe sành điệu, hai cô nàng song sinh có mái tóc dính vào nhau hay anh chàng phủ đầy kim tuyến.

Poster phim "Trolls".

Khi câu chuyện phát triển, Poppy và Branch phải vượt qua một hành trình gian nan để đến thị trấn Bergen ảm đạm. Nhiều mối nguy xuất hiện trên đường như cây ăn thịt hay lũ nhện hung dữ. Mặc dù vậy, các sinh vật này và cả bọn khổng lồ Bergen đều có hình dáng không mấy đáng sợ, thậm chí có phần hài hước. Phong cách hoạt họa này phù hợp với đối tượng chính mà phim hướng đến là thiếu nhi.

Tổng thể câu chuyện đơn giản, truyền tải ý nghĩa tích cực về hạnh phúc và tinh thần đoàn kết. Hai nhân vật chính mang màu sắc đối lập hồng - xám như chính thế giới quan của họ. Nàng công chúa Poppy luôn lạc quan nhưng có phần ngây thơ, còn chàng Branch thận trọng nhưng e dè quá mức. Mỗi người đều có thiếu sót và chỉ khi kết hợp với nhau, họ mới có thể thành công. Trải qua hành trình, cả Poppy và Branch dần bổ sung cho nhau và trở thành những người hoàn thiện hơn. Khi dỡ bỏ được sự sợ hãi, Branch bắt đầu cất vang tiếng ca tuyệt vời truyền cảm hứng cho mọi người.

Trong khi đó, tuyến phản diện Bergen có vẻ hung dữ nhưng thật ra là những kẻ đáng thương. Bởi lẽ họ luôn u sầu và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ăn thịt loài quỷ lùn. Mạch chuyện phụ về tình yêu giữa nhà vua Bergen và nàng hầu dần khai phá cái thiện trong tâm hồn của những người khổng lồ.

Hai nhân vật chính có tính cách đối lập, bổ sung cho nhau.

Trolls là phim hoạt hình âm nhạc nên các ca khúc đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc người xem. Sự kết hợp giữa các bài hát kinh điển và hiện đại tạo ra nét độc đáo cho tác phẩm.Trong đó, Hello là lời tỏ tình đơn phương của một nàng hầu (Zooey Deschanel) với nhà vua Bergen (Christopher Mintz-Plasse). Can’t Stop the Feeling! mang không khí sôi động khiến người xem muốn nhún nhảy theo từng nốt nhạc. Get Back Up Again đem lại tiếng cười và còn thể hiện sự dũng cảm của công chúa Poppy. Đặc biệt, True Colors - do Justin Timberlake và Anna Kendrick hòa giọng - đưa cảm xúc thăng hoa trong phân cảnh cảm động nhất phim.

Khả năng thanh nhạc đồng đều của dàn diễn viên lồng tiếng giúp phần thể hiện các bài hát tròn trịa. Justin Timberlake, Gwen Stefani và Icona Pop đều là ca sĩ chuyên nghiệp, còn Anna Kendrick từng gây ấn tượng qua phim âm nhạc học đường Pitch Perfect. Trong phiên bản tiếng Việt, các bài hát đều được soạn lời Việt trừ The Sound of Silence. Ca sĩ Isaac lồng tiếng Branch và cũng hát hai bài của nhân vật này (Can’t Stop the Feeling và True Colors).

Justin Timberlake hoàn thành cả hai vai trò lồng tiếng và hát nhạc phim.

Phần nhạc phim do Justin Timberlake phụ trách với sự hỗ trợ của các ca sĩ Gwen Stefani và Ariana Grande. Nam ca sĩ còn là đồng tác giả bài Can’t Stop the Feeling! với giai điệu bắt tai và ca từ vui tươi. Ra mắt từ tháng Năm, đây là single thành công nhất trong sự nghiệp của Timberlake, đồng thời cũng là ca khúc bán chạy nhất năm theo thống kê của Nielsen Soundscan.

Trolls (Quỷ lùn tinh nghịch) ra rạp Việt Nam từ 4/11.

Ân Nguyễn