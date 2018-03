'Trò chơi gọi hồn 2’ - điểm sáng mùa phim kinh dị dịp Halloween

10 phim kinh dị trở thành hiện tượng phòng vé dù ngân sách thấp / 'The Conjuring 2' nâng tầm phim kinh dị 17+ mùa hè 2016

Ouija: Origin of Evil là phần hai của phim kinh dị thu lãi tới hơn 100 triệu USD nhưng bị chê bai tơi tả. Thay vì kể một câu chuyện mới xoay quanh chiếc bàn cầu cơ giúp người sống trò chuyện với người chết, các nhà làm phim lại lựa chọn quay ngược thời gian để giải thích về nguồn gốc của Doris, nhân vật con ma bị khâu mồm trong phần một. Phim mới là bước tiến dài và có thể sánh ngang những tác phẩm kinh dị gây sốt năm nay như The Conjuring 2, Lights Out hay Don't Breath.

Trailer phim "Ouja: Origin of Evil" Trailer phim 'Ouija: Origin Of Evil'

Bối cảnh phim vẫn xoay quanh ngôi nhà ma Doris nhưng ở thời điểm thập niên 1960. Sau khi chồng qua đời, cô đồng Alice làm mọi thứ nhằm có tiền nuôi con, kể cả việc sử dụng tiểu xảo để qua mặt khách hàng. Dù vậy, dịch vụ kinh doanh bói toán của cô liên tục rơi vào tình trạng ế ẩm, khiến căn nhà mẹ con cô ở có nguy cơ bị thu hồi. Nghe theo một lời gợi ý, Alice sắm một chiếc bàn cầu cơ để tăng thêm gia vị cho chiêu trò bói toán nhưng vô tình triệu hồi những hồn ma bí ẩn nhằm vào con gái Doris của mình. Từ đây, Doris bắt đầu bị chúng lợi dụng để hãm hại mọi người xung quanh.

"Trò chơi gọi hồn 2" cấm khán giả dưới 16 tuổi ở Việt Nam.

Điểm đáng chú ý ở cốt truyện phần mới là số lượng nhân vật giảm xuống hết mức. Êkíp sáng tạo cũng lược bỏ mọi chi tiết rườm rà như phần một. Do đó, mối quan hệ giữa bốn nhân vật chính (ba mẹ con Alice, Lina, Doris và cha sứ tốt bụng Tom) được đào sâu triệt để, giúp mạch truyện trở nên rành rọt và có kịch tính.

Chủ yếu khai thác nỗi sợ qua diễn xuất và lời thoại, đạo diễn Mike Flanagan khéo lồng ghép nhiều tình tiết lãng mạn. Điều đó xoa dịu không khí căng thẳng giữa các trường đoạn kịch tính. Những rung động của Lina khi được người mình thích mời đi vũ hội hay nụ hôn đầu đời dè dặt của cô gái đem lại cảm giác dễ chịu mà không hề sáo rỗng. Đan xen vào đó, những chi tiết thường thấy trong phim kinh dị - nạn nhân ngờ nghệch chia nhau mỗi người mỗi ngả để lần lượt gặp ma - lại tạo tiếng cười hài hước.

Câu chuyện mới tiếp tục khai thác nỗi sợ từ trò chơi cầu cơ.

Bằng hiệu ứng thị giác và âm thanh tối giản, Mike Flanagan khoác lên tác phẩm chiếc áo hoài cổ phù hợp bối cảnh những năm 1960. Anh áp dụng những góc máy dài, tĩnh và hạn chế chuyển cảnh, tạo cảm giác như có ai đó đang theo dõi các nhân vật. Đôi lúc trên màn ảnh còn xuất hiện những vết cháy loang lổ. Tất cả cộng hưởng và gợi nhớ về những tác phẩm kinh dị kinh điển trong quá khứ như The Exorcist hay Psycho.

Một trong những khoảnh khắc lạnh gáy là lúc nhân vật bị ma ám - Doris - hù doạ bạn trai của Lina. Chỉ bằng biểu cảm gương mặt và giọng nói, cô bé khiến từng câu chữ như khắc vào tâm trí của khán giả. Việc sử dụng thủ pháp này vừa tạo cảm giác mới lạ lại vừa dễ hiểu.

Một cảnh ám ảnh trong phim.

Diễn viên nhỏ tuổi Lulu Wilson thể hiện thành công vai cô bé Doris bị nhiều con ma ám vào người. Gương mặt ngây thơ vẻ thiên thần, cặp mắt to tròn cùng biểu cảm đa dạng - từ đau khổ, sợ hãi, tới giận dữ - giúp em nhập vào nhân vật và có nhiều trường đoạn hù dọa gây ám ảnh. Bên cạnh đó, hai nữ diễn viên Elizabeth Reaser và Annalise Basso lần lượt vào vai người mẹ và người chị giàu tình yêu và dũng cảm cứu người thân gặp nạn. Diễn xuất có hồn của họ vẽ nên chân dung hai nhân vật phụ ấm áp, đồng thời dệt nên câu chuyện tình cảm gia đình tự nhiên trên nền tác phẩm siêu nhiên.

Ouija: Origin of Evil (Trò Chơi Gọi Hồn 2) đang chiếu ở các rạp.

Tùng Phước