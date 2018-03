Trần Anh Hùng: 'The New World là tuyệt tác điện ảnh đầu tiên của thế kỷ 21'

Đạo diễn Indonesia và Trần Anh Hùng dạy làm phim ở Hội An / Trần Nữ Yên Khê - tri kỷ 'vĩnh cửu' của Trần Anh Hùng

Đạo diễn Trần Anh Hùng hiện giảng dạy điện ảnh trong chương trình Gặp gỡ mùa thu 2016 ở Hội An từ ngày 8/11. Đây là lần thứ tư nhà làm phim danh tiếng về Việt Nam đứng lớp và chia sẻ chuyên môn cho những nhà làm phim trẻ châu Á. Trong những buổi học đầu tiên, tác giả Etérnite cho các học viên xem và phân tích ba phim gồm - The New World (2005), The Dreamers (2003) và Eyes Wide Shut (1999).

Colin Farrell và Q'orianka Kilcher trong "The New World".

"The New World là phim rất quan trọng, là tuyệt tác điện ảnh đầu tiên của thế kỷ 21 và vẽ nên một đường đi mới của nghệ thuật thứ bảy. Eyes Wide Shut là tuyệt tác của bậc thầy Stanley Kubrick. Còn The Dreamers có vài ba chỗ ngôn ngữ rất hay. Có thể xem đây là một phim hay, có chất 'tươi' về tuổi trẻ và sự trưởng thành nhưng không phải tuyệt tác", nhà làm phim Pháp gốc Việt chia sẻ.

The New World lấy bối cảnh thế kỷ 17, kể về tình yêu của một nàng công chúa bộ tộc da đỏ nước Mỹ và chàng thủy thủ bị triều đình Anh trục xuất. Câu chuyện là một trường ca nói về chủ đề xâm lược, chiến tranh, tình yêu và sự sống. Đạo diễn Terrence Malick từ lâu được coi là nhà thơ của nền điện ảnh Mỹ. Sau The New World, ông trở lại với The Tree of Life (có Brad Pitt đóng) và nhận giải Cành Cọ Vàng năm 2011 ở Cannes.

Trong khi đó, Eyes Wide Shut là phim kinh điển của bậc thầy Stanley Kubrick,do Tom Cruise và Nicole Kidman thủ vai chính hồi họ còn là vợ chồng. Ra mắt năm 1999, phim nói về một người chồng bác sĩ khám phá bí ẩn sau khi vợ anh thú nhận cô hay có ảo giác trong lúc chăn gối với chồng. Còn The Dreamers là phim 18+ của đạo diễn Bernardo Bertolucci (Italy), kể về quá trình trưởng thành của một chàng sinh viên Mỹ theo học ở Pháp những năm cuối thập niên 1960. Tác phẩm là bệ phóng cho tên tuổi minh tinh Eva Green sau đó.

Trailer phim "The New World" Trailer phim 'The New World'

Trở về Việt Nam giảng dạy trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu 2016, đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ anh rất vui khi được gặp các bạn trẻ đam mê điện ảnh. Năm nay, lớp đạo diễn khá đông học viên nước ngoài. Trong 12 người chỉ có bốn bạn Việt Nam, còn lại là hai học viên Hàn Quốc, ba học viên đến từ Đài Loan, hai học viên đến từ Nhật và một người là Singapore. "Tư duy điện ảnh của họ cũng giống như bao người nhưng đang ở giai đoạn lúng túng. Họ có những suy nghĩ chưa rõ ràng về điện ảnh, về làm phim, về định nghĩa 'Nghệ thuật là gì?'. Những điều này cần phải trao đổi với nhau thật kỹ để tìm ra bản chất của nghệ thuật”, anh nói.

Trong buổi học thứ hai, từ sáng đến tối, lớp học của đạo diễn Trần Anh Hùng chưa xem trọn vẹn được Eyes Wide Shut bởi ở mỗi cảnh quay, đạo diễn dừng lại để phân tích từng khung hình, từng cách kể của đạo diễn bậc thầy Stanley Kubrick. Theo anh, cách này giúp các học viên nắm rõ hơn về ngôn ngữ điện ảnh, cách “đọc” một bộ phim chứ không chỉ đơn thuần là xem.

Đạo diễn Trần Anh Hùng ở Hội An. Ảnh: Nguyên Minh Ngọc.

Gặp gỡ mùa thu là sự kiện điện ảnh thường niên được đạo diễn Phan Đăng Di, nhà biên kịch Mỹ Dung và nhà sản xuất Trần Bích Ngọc sáng lập. Sự kiện nhằm kết nối và hỗ trợ cộng đồng sản xuất phim ở Việt Nam và Đông Nam Á. Sau bốn năm tổ chức, nhiều dự án phim được phát hiện từ đây đã có cơ hội tìm đến các Chợ phim thế giới.

Ngoài các khóa học chuyên sâu về điện ảnh, Gặp gỡ mùa thu còn tổ chức nhiều chương trình cơ bản của các liên hoan phim như Chợ dự án phim quốc tế hay Hội thảo bàn luận về các vấn đề đương đại. Không chỉ quy tụ giới làm phim, sự kiện nhận được nhiều quan tâm và ủng hộ của nhiều cơ quan, ban ngành trong nước.

Vũ Văn Việt