Trailer về búp bê ma Annabelle hot nhất tuần

Búp bê ma Annabelle 'sinh ra' từ tình yêu mù quáng của cha mẹ / Trailer Scarlett Johansson mặc áo tàng hình khoe thân hot nhất tuần

Annabelle: Creation Annabelle: Creation: Sau cái chết của con gái, đôi vợ chồng thợ búp bê (do Anthony LaPaglia và Miranda Otto thủ vai) đau buồn suốt nhiều năm. Quyết tâm gặp lại con mình, họ triệu hồi linh hồn cô bé về nhà. Thực thể siêu nhiên nhập vào một con búp bê và từ đó xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí. Phim do David F. Sandberg - đạo diễn phim kinh dị ăn khách Lights Out năm ngoái - thực hiện.

King Arthur: Legend of the Sword King Arthur: Legend of the Sword: Tác phẩm kể về vua Arthur - người lãnh đạo huyền thoại của nước Anh trong thế kỷ thứ năm. Arthur (Charlie Hunnam) không biết về nguồn gốc hoàng tộc của mình cho đến khi rút được thanh kiếm Excalibur huyền thoại khỏi đá. Từ đó, chàng phải chiến đấu với tên bạo chúa Vortigern (Jude Law) để giành lại đất nước. Phim gây bàn tán bởi sự xuất hiện của cựu danh thủ David Beckham trong một vai phụ.

The Mummy The Mummy: 2000 năm trước, công chúa Ai Cập Ahmanet (Sofia Boutella) sát hại cha mình và bị chôn sống trong ngôi mộ bên dưới lớp cát. Đến thời hiện đại, ngôi mộ bị mở ra khiến xác ướp trỗi dậy, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Chàng sĩ quan Nick Morton (Tom Cruise) phải chiến đấu với thực thể tà ác này để bảo vệ nhân loại.

I Am Heath Ledger I Am Heath Ledger: Bộ phim tài liệu kể về Heath Ledger - diễn viên quá cố từng đoạt Oscar “Nam diễn viên phụ xuất sắc” với vai Joker trong The Dark Knight. Tài tử xuất hiện trong những đoạn phim do anh tự quay chính mình, bên cạnh những khoảnh khắc được ghi lại bởi bạn bè và đồng nghiệp.

Transformers: The Last Knight Transformers: The Last Knight: Phần tiếp theo trong loạt bom tấn của Michael Bay khoe những cảnh kỹ xảo hoành tráng. Trong phim mới, con người và các robot biến hình bắt đầu quay sang đánh nhau, trong lúc Optimus Prime - lãnh đạo của các robot - biến mất.

Get Out Get Out: Phim kinh dị của đạo diễn Jordan Peele xoay quanh một chàng trai da đen (Daniel Kaluuya) đến ra mắt gia đình cô bạn gái da trắng (Allison Williams). Sự yên ả lúc đầu dần biến thành nỗi kinh hoàng khi bí mật được hé lộ. Ngoài yếu tố rùng rợn, kịch tích, phim còn lồng ghép thông điệp sâu sắc về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Going in Style Going in Style: Tác phẩm là bản làm lại của phim cùng tên năm 1979. Câu chuyện xoay quanh ba người đàn ông cao tuổi (do Morgan Freeman, Michael Caine và Alan Arkin thủ vai) đang gặp nỗi lo tài chính. Họ nảy ra ý định điên rồ là đi cướp nhà băng dù không biết sử dụng súng, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Aftermath Aftermath: Sau khi mất cả vợ con trong tai nạn máy bay, Roman (Arnold Schwarzenegger) quy tội cho một nhân viên quản lý không lưu và quyết tìm anh ta để trả thù.

I Am Michael I Am Michael: Phim tiểu sử của đạo diễn Justin Kelly kể về Michael Glatze (James Franco) - một nhà hoạt động đồng tính, sau đó từ bỏ giới tính thứ ba và trở thành mục sư.

Young & Fabulous Young & Fabulous: Tác phẩm là phim điện ảnh Singapore đầu tiên chiếu tại Việt Nam. Violet (Joyce Chu) là một cô gái xinh đẹp xuất thân từ gia đình giàu có, tính cách nổi loạn. Sau khi kết bạn với Royston (Aloysius Pang) và Hao Ren (Joshua Tan), cô bị cuốn vào hành trình của những người trẻ đam mê cosplay.

Ân Nguyễn