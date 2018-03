Trailer Scarlett Johansson mặc áo tàng hình khoe thân hot nhất tuần

Ghost in the Shell (Vỏ bọc ma): Scarlett Johansson phô đường cong khi thủ vai một nàng robot nửa người nửa máy, hoạt động trong cơ quan săn lùng tội phạm.

Lô tô: Lệ Liễu (Hữu Châu) hóa thân thành bà bầu gánh lô tô mang tên Phù Hoa - mái nhà của những người trót mang hình hài đàn ông nhưng thẳm sâu trong tâm hồn là phụ nữ.

Justice League: Superman: Vắng bóng trong trailer Justice League - bom tấn kể về cuộc chiến bảo vệ thế giới của các siêu anh hùng thuộc hãng DC Comics.

Spider-Man: Homecoming: Người Nhện (Tom Holland) bắt đầu quá trình tập luyện cùng Người Sắt (Robert Downey Jr.), nhưng ác nhân Vulture (Michael Keaton) xuất hiện khiến cậu phải ra mặt bảo vệ thành phố.

IT: Phim kinh dị dựa trên tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Stephen King, kể về một tên hề chuyên sát hại trẻ em suốt hàng thế kỷ.

Trailer 'Planets of the Apes'

War for the Planet of the Apes: Vua khỉ Caesar dẫn dắt quân đoàn khỉ trong trận chiến quyết định với loài người. Giống loài thắng cuộc sẽ trở thành chủ nhân Trái đất.

Trailer 'The Boss Baby'

The Boss Baby (Nhóc trùm): Phim lấy cảm hứng từ tập sách ảnh cùng tên năm 2010 của Marla Freeze, kể về một cậu bé dị thường, mặc vest và nói chuyện như người lớn.